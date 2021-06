Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Fél évig tartó tesztidőszak után már élesben működik az ország első ipari 5G-magánhálózata a Foxconn komáromi gyárában. A Vodafone-nal és az Ericssonnal együttműködő gyárban jelenleg a PC-tesztelés folyik az 5G-s hálózaton, ám ez csak a kezdőlépés: a hamarosan érkező, 5G-re optimalizált hardverek és szoftverek jóval hatékonyabbá, gyorsabbá és biztonságosabbá tehetik a gyártási folyamatokat.","shortLead":"Fél évig tartó tesztidőszak után már élesben működik az ország első ipari 5G-magánhálózata a Foxconn komáromi gyárában...","id":"20210610_5g_maganhalozat_mobilkommunikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4548b0f0-f22e-4f4e-96af-4cf1f4b31a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_5g_maganhalozat_mobilkommunikacio","timestamp":"2021. június. 10. 18:33","title":"Működik Magyarország első ipari 5G-magánhálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","shortLead":"A tűz miatt még az aszfalt is tönkrement és cserélni kellett.","id":"20210611_daru_m0_tuzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823970d2-6fc9-4da1-bd76-3b086a1c6538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b361ee-e170-45d3-a049-dcc41506b44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_daru_m0_tuzeset","timestamp":"2021. június. 11. 10:26","title":"Videó: teljesen kiégett egy daru az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett jobboldali. Az sem igaz szerinte, hogy mindent visznek, hiszen a közbeszerzéseknek kevesebb mint 10 százalékát nyerték el.","shortLead":"Az ország legvagyonosabb embere szerint azért támadják az üzleti életben elért sikerei miatt, mert elkötelezett...","id":"20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec966b92-46d5-4366-bdfd-d703329168b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59116380-e9a1-42eb-a7bd-819b95103fa0","keywords":null,"link":"/kkv/20210611_meszaros_lorinc_index_interju_vallalkozas_kozbeszerzes_varkonyi_andrea","timestamp":"2021. június. 11. 09:49","title":"Mészáros Lőrinc: Aki azt állítja, hogy mi mindent viszünk, az nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","shortLead":"Felfrissült a design és a technika, illetve a típus nevéből kikopott az X karakter.","id":"20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7da8356-c310-4491-85d0-1834b78dc0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aef970b-37b6-459d-978f-683ae39c6b10","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_teljesen_uj_arcot_kapott_az_opel_grandland","timestamp":"2021. június. 10. 07:59","title":"Teljesen új arcot és éjjellátó kamerát kapott az Opel Grandland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság felgyorsította a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos munkát, miután az Európai Parlament úgy döntött, beperli az intézményt a késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság felgyorsította a jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos munkát, miután az Európai Parlament...","id":"20210611_jogallamisagi_mechanizmus_osszel_indul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad006d50-d397-4ea1-9840-f88b3933120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caabcb4f-0dd2-462b-ac45-16a33df01e90","keywords":null,"link":"/eurologus/20210611_jogallamisagi_mechanizmus_osszel_indul","timestamp":"2021. június. 11. 11:01","title":"Ősz elején jöhetnek az első, uniós pénzek megvonásával járó ügyek – Magyarország is a célkeresztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"16 év után külön folytatják. ","shortLead":"16 év után külön folytatják. ","id":"20210610_Az_Exatlon_forgatasan_dontott_Marsi_Aniko_es_Palik_Laszlo_a_valasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f11ff742-6d46-401c-b2ff-331fc5b2f551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35434f9f-c13f-4b7c-b7aa-701b1fcd85cd","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Az_Exatlon_forgatasan_dontott_Marsi_Aniko_es_Palik_Laszlo_a_valasrol","timestamp":"2021. június. 10. 10:28","title":"Az Exatlon forgatásán döntött Marsi Anikó és Palik László a válásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 Média Csoport állításuk szerint szerződésszegés miatt döntött az Izaura TV és a Jocky TV terjesztési jogának megvonásáról a szolgáltatótól. ","shortLead":"A TV2 Média Csoport állításuk szerint szerződésszegés miatt döntött az Izaura TV és a Jocky TV terjesztési jogának...","id":"20210611_tv2_digi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db831e-bde6-46b2-a44d-2bfe9be245d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_tv2_digi","timestamp":"2021. június. 11. 11:06","title":"A TV2 elérhetetlenné tette két csatornáját a DIGI-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bc0906-caad-45e8-a6d8-a05b0dd24e02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szaúd-arábiai tudósok kidolgoztak egy eljárást, amivel a tenger vizéből is ki lehetne nyerni a lítiumot. Ott 5000-szer több van ugyanis, mint a szárazföldön.","shortLead":"A szaúd-arábiai tudósok kidolgoztak egy eljárást, amivel a tenger vizéből is ki lehetne nyerni a lítiumot. Ott...","id":"20210611_litium_akkumulator_tengerviz_banyaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bc0906-caad-45e8-a6d8-a05b0dd24e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1be069-8c43-4f9b-a19e-df300caa38e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_litium_akkumulator_tengerviz_banyaszat","timestamp":"2021. június. 11. 10:33","title":"Egy új módszerrel sokkal olcsóbbak lehetnek az akkumulátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]