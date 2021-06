Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e7931f8-4688-4ff5-926b-bd9aceb101ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Titkos favoritok, biztos befutók, fiatal csapatok - változatos Európa-bajnokság elé nézünk. Most azonban az ön véleményére vagyunk kíváncsiak: szavazzon, hogy ki nyeri a 2021-re halasztott labdarúgó-Európa-bajnokságot!","shortLead":"Titkos favoritok, biztos befutók, fiatal csapatok - változatos Európa-bajnokság elé nézünk. Most azonban az ön...","id":"20210610_EURO_2020_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e7931f8-4688-4ff5-926b-bd9aceb101ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f30816-3307-4de6-b3b1-1ec106ccafec","keywords":null,"link":"/sport/20210610_EURO_2020_szavazas","timestamp":"2021. június. 10. 15:36","title":"Ön szerint ki nyeri az Európa-bajnokságot? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem szokott előfordulni, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslatot nem tárgyalja az Országgyűlés. „Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggésben egyes törvények módosításáról” szóló előterjesztéssel mégis ez történt. Jegelték.","shortLead":"Nem szokott előfordulni, hogy a kormány által benyújtott törvényjavaslatot nem tárgyalja az Országgyűlés. „Az...","id":"20210611_atomenergia_hivatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb34adb-6029-4bed-bd94-391580d4e5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f8f380-0f90-4416-b758-8885ce7969b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210611_atomenergia_hivatal","timestamp":"2021. június. 11. 13:28","title":"Félretették az Atomenergia Hivatal átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213e7c6f-0dcc-4ed3-8009-75a8b20ab245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ember és kutya barátságának szép példája az isztambuli eset.\r

","shortLead":"Ember és kutya barátságának szép példája az isztambuli eset.\r

","id":"20210611_kutya_gazda_korhaz_mentoauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=213e7c6f-0dcc-4ed3-8009-75a8b20ab245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72651f7c-8015-4866-ac81-4a92d85fbf08","keywords":null,"link":"/elet/20210611_kutya_gazda_korhaz_mentoauto","timestamp":"2021. június. 11. 12:16","title":"A kórházig követte a gazdáját szállító mentőautót a hűséges kutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A természetből vagy egy vuhani laboratóriumból szabadult-e el a kórokozó? Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert egyik verzióra sincs bizonyíték, de ahogy Kína kezelte az ügyet, az nem csak az összeesküvés-elméletek híveit késztette gyanakvásra.\r

\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A természetből vagy egy vuhani laboratóriumból szabadult-e el a kórokozó? Egyelőre mindenki azt hisz, amit akar, mert...","id":"20210609_Labormunka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368208b0-2eea-4cab-a443-ced771f194ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f75c97-d1e0-490a-b9e3-076a8f66cb9e","keywords":null,"link":"/360/20210609_Labormunka","timestamp":"2021. június. 09. 19:00","title":"Világpolitikai ügy lett abból, hogy nem tudni, honnan ugrott ránk a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista egy e-mailből tudta meg, hogy bár februárban neki ítélték a gyűrűt, a közelmúltbéli tevékenysége miatt visszavonta döntését az MTVA. Arra gyanakszik, egy politikai álhír van a háttérben.","shortLead":"A humorista egy e-mailből tudta meg, hogy bár februárban neki ítélték a gyűrűt, a közelmúltbéli tevékenysége miatt...","id":"20210610_Galla_Miklos_karinthy_gyuru_mtva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b937ee-4b70-4e25-b381-f0a090d31db5","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Galla_Miklos_karinthy_gyuru_mtva","timestamp":"2021. június. 10. 20:44","title":"Galla Miklós: Minden ok nélkül vonták vissza a Karinthy-gyűrűmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik, tervek sem állnak rendelkezésre.\r

","shortLead":"A törvény a kihirdetése utáni napon máris hatályba lép. Gulyás Gergely korábban arról beszélt, hogy ügy közéleti vitára...","id":"20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=053a24c9-26b0-44f3-9fa7-fbbf1f24bc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed0d836-8061-44ee-b2d2-353b09ec74bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_orszaggyules_kinai_egyetem_fudan","timestamp":"2021. június. 10. 14:31","title":"Szavaz a kínai egyetemről az Országgyűlés jövő kedden ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Andrea Bocelli Puccini Nessun Dormájával hangolja majd a nézőket a nyitómeccsre. ","shortLead":"Andrea Bocelli Puccini Nessun Dormájával hangolja majd a nézőket a nyitómeccsre. ","id":"20210611_A_vilag_legnepszerubb_tenorja_fog_fellepni_a_labdarugoEb_megnyitojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dd0906-fa47-4108-8fa0-109c8e5ad798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56232f2-7521-413f-b664-94505a6bee67","keywords":null,"link":"/kultura/20210611_A_vilag_legnepszerubb_tenorja_fog_fellepni_a_labdarugoEb_megnyitojan","timestamp":"2021. június. 11. 15:09","title":"A világ legnépszerűbb tenorja fog fellépni a labdarúgó-Eb megnyitóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba1185c-d009-4f4a-9872-d884183f0723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész azt mondja, nem küldtek érte taxit. Kis színes történet \"egy szívességmelóról\": ","shortLead":"Wolf Kati és a komplett stáb hoppon maradt, miután Nagy Feró nem ment el a klipforgatásra. A friss Kossuth-díjas zenész...","id":"20210610_Nem_ment_el_Nagy_Fero_a_klipforgatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cba1185c-d009-4f4a-9872-d884183f0723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c6a52a-f26d-4f14-a88b-dd48d45fef84","keywords":null,"link":"/elet/20210610_Nem_ment_el_Nagy_Fero_a_klipforgatasra","timestamp":"2021. június. 10. 09:31","title":"Nem ment el Nagy Feró a klipforgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]