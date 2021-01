Az orosz földgázt a Balti-tenger alatt Németországba juttató Északi Áramlat 2 gázvezeték építésének felfüggesztésére felszólító határozatot fogad el várhatóan csütörtökön az Európai Parlament – jelentette a Szabad Európa rádió angol nyelvű híroldala.

A képviselők Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus minapi bebörtönzése miatt szeretnék kiterjeszteni az Oroszországgal szembeni szankciókat. A nem kötelező érvényű határozatban nemcsak a már majdnem kész vezeték építésének leállítására vonatkozó felszólítás szerepel, hanem az oroszokkal zajló más kétoldalú együttműködések felülvizsgálatát is kérik, illetve azok ellen az orosz hivatalnokok ellen is személyes szankciók bevezetését szorgalmazzák, akiknek közük van Navalnij börtönbe juttatásához. De szó esik szankciókról “Vlagyimir Putyin elnök belső köre” és “propagandistái” ellen is. A javaslat értelmében az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy “nem fogadja tárt karokkal a bizonytalan eredetű orosz vagyont”.

A határozat azonban nem jelenti azt, hogy a benne foglaltak azonnal életbe is lépnek. A szankciók kiterjesztéséhez mind a 27 uniós tagállamnak egyhangúlag támogatnia kell az erre vonatkozó döntést.

Navalnijt a hétvégén tartóztatták le és helyezték 30 napra őrizetbe, miután úgy találták, hogy megsértette a szabadlábra helyezés feltételeit egy korábbi büntetőügyében azzal, hogy külföldre távozott, és nem jelentkezett rendszeresen a rendőrségen. Emiatt 3 és fél év börtön fenyegeti. Navalnij egyébként azért nem jelentkezett a hatóságoknál, mert tavaly nyáron minden valószínűség szerint az orosz hatóság idegméreggel próbálták megölni, a mérgezésből pedig Németországban kúrálták ki.