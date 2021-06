Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"588bdc36-3d9e-4727-bc63-61ed482be49c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy krimicsokor, amelyben különleges szerepet játszik a közös helyszín, mégpedig egy olyan helyszín, melyért a valóságban kell megküzdeni. ","shortLead":"Egy krimicsokor, amelyben különleges szerepet játszik a közös helyszín, mégpedig egy olyan helyszín, melyért...","id":"202123_konyv__feltamasztas_igaz_mesek_afekete_sas_szallobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=588bdc36-3d9e-4727-bc63-61ed482be49c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb1fe08-6f87-4d89-9a87-72794177d533","keywords":null,"link":"/360/202123_konyv__feltamasztas_igaz_mesek_afekete_sas_szallobol","timestamp":"2021. június. 11. 14:00","title":"Olvasással segíthet újraéleszteni a fehérvári Fekete Sas szállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten három esetben mutatták ki a kolumbiai variánst az országban.","shortLead":"A héten három esetben mutatták ki a kolumbiai variánst az országban.","id":"20210611_Tavaly_osz_koronavirusos_halaleset_Szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8991de5f-4e40-4829-9ef3-392ebb3c0aed","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Tavaly_osz_koronavirusos_halaleset_Szlovakia","timestamp":"2021. június. 11. 14:01","title":"Tavaly ősz óta először nem volt koronavírushoz köthető haláleset Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig két hét múlva mutathatja be a Microsoft a Windows legújabb frissítését, amivel a Windows 10 nevet is lecserélheti a cég. Hogy mire, arra most egy újabb aprósággal utaltak.","shortLead":"Alig két hét múlva mutathatja be a Microsoft a Windows legújabb frissítését, amivel a Windows 10 nevet is lecserélheti...","id":"20210611_microsoft_windows_11_operacios_rendszer_bejelentkezo_hang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afb0cb38-e421-4ab8-8711-30983ecc2f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6ec9bd-d451-449b-9d0b-cf468f4e8207","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_microsoft_windows_11_operacios_rendszer_bejelentkezo_hang","timestamp":"2021. június. 11. 11:33","title":"Zenés videót készített a Microsoft, az új Windowsra utalnak vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e139da7-7c94-4d95-a9ff-6bf7cde13a34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20210612_Villamosmegallot_zuzott_ossze_egy_Audi_Kispesten__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e139da7-7c94-4d95-a9ff-6bf7cde13a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3493fe9b-d54b-452e-b080-8788bef2f5e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Villamosmegallot_zuzott_ossze_egy_Audi_Kispesten__foto","timestamp":"2021. június. 12. 10:14","title":"Villamosmegállót zúzott össze egy Audi Kispesten - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"208d2142-83c2-44db-a93c-a353f11dd4af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp a Garbage ma megjelenő új lemezét. ","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210611_Foci_helyett_Itt_a_Garbage_uj_lemeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=208d2142-83c2-44db-a93c-a353f11dd4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d9b5ae-6858-40ad-8bb8-4ca40b23cbb9","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Foci_helyett_Itt_a_Garbage_uj_lemeze","timestamp":"2021. június. 11. 10:30","title":"Foci helyett: Itt a Garbage új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a9940-d7a3-441a-bbf6-a166ef04d6c0","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A nemi identitást a pedofíliával végtelen cinizmussal összemosó törvénycsomag arról szól, hogy az azonos nemű párok szerelmének ábrázolása egy reklámban káros, de az nem, ha fiatalokat arra biztatnak, hogy adják el a testüket. Vélemény.","shortLead":"A nemi identitást a pedofíliával végtelen cinizmussal összemosó törvénycsomag arról szól, hogy az azonos nemű párok...","id":"20210611_Matalin_Dora_Fideszes_sugarvilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a9940-d7a3-441a-bbf6-a166ef04d6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821f095-24c3-4be9-b8e5-988baca95469","keywords":null,"link":"/360/20210611_Matalin_Dora_Fideszes_sugarvilag","timestamp":"2021. június. 11. 18:10","title":"Matalin Dóra: Fideszes sugarvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szülők szerint fiuk orrát eltörték, míg a nyakán látható foltok fojtogatásról tanúskodnak.","shortLead":"A szülők szerint fiuk orrát eltörték, míg a nyakán látható foltok fojtogatásról tanúskodnak.","id":"20210612_Angela_Merkel_segitseg_feherorosz_ujsagiro_szulei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a554cc03-ec0a-4627-bc5f-5d2eaae26765","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Angela_Merkel_segitseg_feherorosz_ujsagiro_szulei","timestamp":"2021. június. 12. 09:57","title":"„Nap mint nap szadizmusnak vannak kitéve” – Angela Merkel segítségét kérték a Ryanair-gépen elfogott fehérorosz újságíró szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Lejáróban van az Orbán Viktor által ismét elővett migránsozás politikai szavatossága, és csak jobb ötlet híján kerülhetett elő. A kormányfőnek annyiban igaza van, hogy az illegális migráció kismértékben valóban nőtt, de az adatok pontossága kérdéses. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet mindenesetre 2016 óta folyamatosan érvényben tartja a kormány, biztos ami biztos. ","shortLead":"Lejáróban van az Orbán Viktor által ismét elővett migránsozás politikai szavatossága, és csak jobb ötlet híján...","id":"20210611_migrans_Orban_politika_valasztas_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d96184e-5029-4d6c-bf4f-b71135289938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2314f0-5653-45d7-a8ff-6f42d537c655","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_migrans_Orban_politika_valasztas_kampany","timestamp":"2021. június. 11. 17:33","title":"Jobb ötlet híján migránsozik Orbán, de ez már nem politikai adu ász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]