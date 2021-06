Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","shortLead":"Ferenc pápa elismerte, hogy az egyház válságban van, de azt kérte, a bíborostól, hogy folytassa harcát.","id":"20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6ef7c9-4434-49f4-86b6-a75c77f42267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54079927-8a23-4c90-a892-4960060c1a07","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ferenc_papa_reinhard_marx_szexualis_zaklatas","timestamp":"2021. június. 10. 17:22","title":"Nem fogadta el a pápa a szexuális zaklatások miatt lemondott német bíboros lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373706b1-1962-4b62-89bb-f34c9a491612","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A texasi republikánus politikus, Louie Gohmert egy kongresszusi meghallgatáson érdeklődött arról, lehetne-e módosítani a Föld és/vagy a Hold pályáján.","shortLead":"A texasi republikánus politikus, Louie Gohmert egy kongresszusi meghallgatáson érdeklődött arról, lehetne-e módosítani...","id":"20210610_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_louie_gohmert_meghallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=373706b1-1962-4b62-89bb-f34c9a491612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399be17-f3a0-4cd9-8e19-506914a917cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_louie_gohmert_meghallgatas","timestamp":"2021. június. 10. 18:03","title":"Olyan kérdést tett fel a republikánus képviselő a klímaváltozásról, ami után nehéz volt megszólalni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni, mondta a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. ","shortLead":"Magyarországon nagy a centralizálási igény a tudomány területén, amit akár tudományellenességként is lehet értelmezni...","id":"20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9c137a-f098-41ef-bd40-89c3f9c39e1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Lovasz_Laszlo_interju_Fudan_tudomany","timestamp":"2021. június. 12. 08:25","title":"Lovász László: Jobb lenne, ha a magyar egyetemekre fordítanák a Fudanra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb71db1-6eaa-459a-93b4-57cf2cf3547e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nap tömegénél százszor nagyobb, hunyorgó óriáscsillagot talált a Tejútrendszer központjában egy nemzetközi csillagászcsoport. Teleszkópos megfigyeléseik szerint a 25 ezer fényévre lévő hatalmas csillag fénye 97 százalékkal elhalványul pár száz nap alatt, majd lassan visszatér eredeti fényessége.","shortLead":"A Nap tömegénél százszor nagyobb, hunyorgó óriáscsillagot talált a Tejútrendszer központjában egy nemzetközi...","id":"20210611_tejutrendszer_hunyorgo_oriascsillag_csillagaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fb71db1-6eaa-459a-93b4-57cf2cf3547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ad8dac-5861-4a23-9f82-1ffbbed56bad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_tejutrendszer_hunyorgo_oriascsillag_csillagaszat","timestamp":"2021. június. 11. 20:19","title":"Valami miatt elhalványul, majd ismét fényes lesz egy csillag – a kutatók sem értik, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2712b2-c258-44e3-a471-3e367e847492","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Ha kard ki kard, akkor az Isten–haza–család-versenyszámokban bárkit beelőzök jobbról” – mondta Esterházy Péter 2014 nyarán. Erre a triptichonra épül az öt éve elhunyt író előtt tisztelgő százoldalas, különleges kiadvány. ","shortLead":"„Ha kard ki kard, akkor az Isten–haza–család-versenyszámokban bárkit beelőzök jobbról” – mondta Esterházy Péter 2014...","id":"202123_folyoirat__esterhazy_peter_a_konyves_magazin_kulonszama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb2712b2-c258-44e3-a471-3e367e847492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cc19de-8530-4175-9804-76ed9ba75a65","keywords":null,"link":"/360/202123_folyoirat__esterhazy_peter_a_konyves_magazin_kulonszama","timestamp":"2021. június. 12. 11:10","title":"Esterházy Péter életműve előtt tiszteleg a Könyves Magazin különszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc","c_author":"Szabó Dorottya – Trautmann László","category":"360","description":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul a pártpolitikai vitákon felülemelkedő politikai-gazdaságpolitikai konszenzushoz, írják a többi közt szerzőink Kornai János új munkájáról, melyet a HVG könyvek jelentetett meg.","shortLead":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul...","id":"20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ef404d-1a24-4099-be9f-1980abbb9700","keywords":null,"link":"/360/20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","timestamp":"2021. június. 12. 11:00","title":"Mi a közgazdászok felelőssége? Ez Kornai János új könyvének fő kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel a vatikáni kórház sebészei engedélyt kaptak rá, hogy egy koronavírussal fertőzött donor szívét ültessék be egy 15 éves fiú testébe.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre való tekintettel a vatikáni kórház sebészei engedélyt kaptak rá, hogy egy koronavírussal...","id":"20210611_koronavirus_fertozes_szivatultetes_gyermeksebeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f179b6-d28a-4c61-8afe-68556f249fc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_koronavirus_fertozes_szivatultetes_gyermeksebeszet","timestamp":"2021. június. 11. 12:33","title":"Koronavírusos donortól kapott új szívet egy 15 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a65b688-15de-4865-8d01-9c8f86e8e32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip mentes minden erőlködéstől, meg is nézték rögtön több millióan.","shortLead":"A klip mentes minden erőlködéstől, meg is nézték rögtön több millióan.","id":"20210611_Csodas_oltasi_kampanyvideot_keszitettek_a_franciak_imadja_is_a_vilag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a65b688-15de-4865-8d01-9c8f86e8e32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81209d08-0861-449f-b105-7dccf071c14f","keywords":null,"link":"/elet/20210611_Csodas_oltasi_kampanyvideot_keszitettek_a_franciak_imadja_is_a_vilag","timestamp":"2021. június. 11. 14:46","title":"Csodás oltási kampányvideót készítettek a franciák, imádja is a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]