[{"available":true,"c_guid":"99fd10d9-e99a-48b7-bd00-81066664d87e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros középpályás szerint a pontszerzés sem lehetetlen a tornán. Schön Szabolcs éppen példaképe ellen játszhat kedden.","shortLead":"A Ferencváros középpályás szerint a pontszerzés sem lehetetlen a tornán. Schön Szabolcs éppen példaképe ellen játszhat...","id":"20210611_Siger_golt_golokat_akarunk_szerezni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99fd10d9-e99a-48b7-bd00-81066664d87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd819223-b134-4298-ad34-a3111bf640ad","keywords":null,"link":"/sport/20210611_Siger_golt_golokat_akarunk_szerezni","timestamp":"2021. június. 11. 17:37","title":"Sigér reméli, hogy a válogatottnak sikerül gólt szereznie az Európa-bajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","shortLead":"A hétvégére már országszerte 35 fok lehet, napi melegrekordok is megdőlhetnek. ","id":"20210612_tartos_hohullam_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c25488-802b-41c9-b959-1daf1f51d491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e10d0-9a9e-4f17-8e59-d57ad1d8bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20210612_tartos_hohullam_meteorologia","timestamp":"2021. június. 12. 12:15","title":"Készüljön, a jövő héten érkezik az év első tartós hőhulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új sorozat indul a hvg360-on: politikusok, közszereplők nyilatkozatait vesszük górcső alá. Első körben olvasóinkat kérdezzük, másnap pedig jövünk az elemzéssel. A sorozat Orbán Viktorral és a választás elé beígért adóvisszafizetéssel indul. ","shortLead":"Új sorozat indul a hvg360-on: politikusok, közszereplők nyilatkozatait vesszük górcső alá. Első körben olvasóinkat...","id":"20210613_Orban_kamumeter_valasztas_adovisszaterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1858fec0-a9a3-4d27-962f-0ff9a1c1d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6c6956-2afb-4475-b6cb-7460530257b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Orban_kamumeter_valasztas_adovisszaterites","timestamp":"2021. június. 13. 10:00","title":"Indul a kamuméter: Orbán csak eljátssza a visszafogottat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22673d4-b250-49a0-b548-7c787e0ecb10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"4,8 millió dollárról sikerült feltornázni majdnem 30-ig az online aukción az első űrrepülőjegyek árát. A mindössze 10-15 perc tartó űrút minden percéért nagyjából 2 millió dollárt fizet majd a licit nyertese.","shortLead":"4,8 millió dollárról sikerült feltornázni majdnem 30-ig az online aukción az első űrrepülőjegyek árát. A mindössze...","id":"20210613_28_millio_dollarert_kelt_el_a_15_perces_urutra_szolo_jegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b22673d4-b250-49a0-b548-7c787e0ecb10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8885a0-f37f-46ed-a7cf-62ba8e1dd7d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_28_millio_dollarert_kelt_el_a_15_perces_urutra_szolo_jegy","timestamp":"2021. június. 13. 10:00","title":"28 millió dollárért kelt el a 15 perces űrútra szóló jegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti konzultáció lezárta után, de még a választások előtt megkérdezné az embereket a főpolgármester. ","shortLead":"A budapesti konzultáció lezárta után, de még a választások előtt megkérdezné az embereket a főpolgármester. ","id":"20210611_Karacsony_Gergely_orszagos_nepszavazas_Fudan_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8280cf8-69bd-4eb7-9b12-c89b9f7aaca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e018471-1040-4840-921e-9e18d9d56d30","keywords":null,"link":"/itthon/20210611_Karacsony_Gergely_orszagos_nepszavazas_Fudan_Egyetem","timestamp":"2021. június. 11. 17:17","title":"Karácsony országos népszavazást kezdeményez a Fudan Egyetem ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74fdad-3b59-4fe9-9ead-c3c620e88e37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Anne Schuchat szerint több pénzzel kell finanszírozni a közegészségügyet, illetve növelni kellene a stratégiai készleteket.","shortLead":"Anne Schuchat szerint több pénzzel kell finanszírozni a közegészségügyet, illetve növelni kellene a stratégiai...","id":"20210611_Egyesult_Allamok_jarvany_jarvanyugyi_vezeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae74fdad-3b59-4fe9-9ead-c3c620e88e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a0ecb6-4613-4f95-a877-b1a738b27f20","keywords":null,"link":"/vilag/20210611_Egyesult_Allamok_jarvany_jarvanyugyi_vezeto","timestamp":"2021. június. 11. 21:32","title":"Az Egyesült Államok nem áll készen egy újabb járványra az egyik amerikai járványügyi vezető szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő egy vasárnapi tévéinterjúban.","shortLead":"A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán...","id":"20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5773624-5229-4052-823e-fca83ef96278","keywords":null,"link":"/vilag/20210613_Putyin_profinak_nevezte_Bidenek_tobb_lepeset_is_es_varja_a_talalkozot","timestamp":"2021. június. 13. 13:59","title":"Putyin profinak nevezte Bidenék több lépését is és várja a találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan lemond rektori tisztségéről Mocsai Lajos, de nem tűnik el. Az egyetem vagyonkezelő alapítványának lesz a kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Hamarosan lemond rektori tisztségéről Mocsai Lajos, de nem tűnik el. Az egyetem vagyonkezelő alapítványának lesz...","id":"20210613_Lemond_a_Testnevelesi_Egyetem_rektora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e605184-eadc-44a5-a22f-5a960486c9bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Lemond_a_Testnevelesi_Egyetem_rektora","timestamp":"2021. június. 13. 10:25","title":"Lemond a Testnevelési Egyetem rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]