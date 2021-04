Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi fényképpel ünnepelte meg a NASA.","shortLead":"A New Horizons űrszonda hétvégén 50 csillagászati egységre került a Földtől, ezt az alkalmat pedig egy történelmi...","id":"20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ac32bcb-acac-477f-a5ad-2280cce2a446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae6c411-6818-4a6d-8f30-73a839d0d3f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_new_horizons_urszonda_fenykep","timestamp":"2021. április. 21. 09:03","title":"Olyan fotót készített a New Horizons a Naprendszer szélén, amilyenre még nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","shortLead":"A jaguárok már hetven éve kihaltak Argentínának ezen a részén, pedig az ökoszisztémának szüksége lenne a ragadozókra.","id":"20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b702845-6a67-4e31-8e62-19b4098de20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e32948-4679-4193-8236-ff0e90c2d28d","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Videon_ahogy_szabadon_engednek_egy_jaguarcsaladot_Argentinaban","timestamp":"2021. április. 21. 12:17","title":"Videón, ahogy szabadon engednek egy jaguárcsaládot Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában a rendőrség keze által – írja a Washington Post vezércikke, miután az esküdtszék 12 órányi vita után minden vádpontban bűnösnek mondta ki a rendőrt, aki tavaly májusban megölt egy afroamerikait. 9 percig térdelt a nyakán, az hiába mondta, hogy nem kap levegőt, és könyörgött az életéért.\r

\r

","shortLead":"Ezúttal jól csinálta a bíróság, nem úgy, mint korábban, amikor annyi, de annyi fekete bőrű halt meg Amerikában...","id":"20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=870b65bb-81dd-4f9f-8e92-265d1b1c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55a40b-8fab-4b56-aa1a-08879dc88a79","keywords":null,"link":"/360/20210421_Washington_Post_Jo_itelet_szuletett_a_Flyodperben","timestamp":"2021. április. 21. 07:38","title":"Washington Post: Jó ítélet született a Floyd-perben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2725e1c-c98b-4669-9688-c66b3245f62f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a neve (Luxe) is sugallja, hogy ezúttal az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit kilép az átlagos fitneszkarkötők világából, és megmutatja, egy ilyen eszköz is lehet fölöttébb dizájnos. A recept egyszerű: a hagyományos kialakítást prémium anyagokkal ötvözi.","shortLead":"Már a neve (Luxe) is sugallja, hogy ezúttal az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit kilép az átlagos fitneszkarkötők...","id":"20210420_fitbit_luxe_fitneszkarkoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2725e1c-c98b-4669-9688-c66b3245f62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f55dbc-32a8-41c7-91f2-d2519fb3b424","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_fitbit_luxe_fitneszkarkoto","timestamp":"2021. április. 20. 10:33","title":"Kiszivárgott: luxus-fitneszkarkötővel rukkol ki a Fitbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi oltópontokra hívnak SMS-ben 70 ezer embert jövő hét elejére.","shortLead":"Az egyetemi oltópontokra hívnak SMS-ben 70 ezer embert jövő hét elejére.","id":"20210421_koronavirus_elleni_vakcina_Internetes_oltasfoglalassal_kiserletezik_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb653a5-3b68-4ed1-bc5f-bb0c9ef2ed81","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_elleni_vakcina_Internetes_oltasfoglalassal_kiserletezik_a_kormany","timestamp":"2021. április. 21. 09:49","title":"Internetes oltásfoglalással kísérletezik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","shortLead":"Sok lesz a vakcina, elindul a tömeges oltás. ","id":"20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab280ee-eb4e-4109-a751-7540217a6607","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Tiz_nap_alatt_minden_45_ev_felettit_beoltana_a_kormany","timestamp":"2021. április. 21. 11:05","title":"Tíz nap alatt minden 45 év feletti regisztráltat beoltana a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A gyászolók virágait péntekig várják.","shortLead":"A gyászolók virágait péntekig várják.","id":"20210420_Mindannyiunk_szamara_Mari_a_pelda__emlekmusorral_tiszteleg_a_Nemzeti_Szinhaz_Torocsik_Mari_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e00e97b-e133-4c58-8cd9-2212fbc20958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b419fa65-908e-4ca7-af22-89782af22792","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Mindannyiunk_szamara_Mari_a_pelda__emlekmusorral_tiszteleg_a_Nemzeti_Szinhaz_Torocsik_Mari_elott","timestamp":"2021. április. 20. 09:58","title":"„Mindannyiunk számára Mari a példa” – emlékműsorral tiszteleg a Nemzeti Színház Törőcsik Mari előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Döntött az esküdtszék.","shortLead":"Döntött az esküdtszék.","id":"20210420_Bunosnek_mondtak_ki_Derek_Chauvin_George_Floyd_halala_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b0a13f7-84a0-4d46-bb49-53daefc5ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90fe2c6-97ee-4460-891b-af680e96f0cd","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Bunosnek_mondtak_ki_Derek_Chauvin_George_Floyd_halala_ugyeben","timestamp":"2021. április. 20. 23:23","title":"Bűnösnek mondták ki Derek Chauvint George Floyd halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]