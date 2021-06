Visszautasította Vlagyimir Putyin orosz elnök az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban, hogy elrendelt volna bármilyen támadást az orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij ellen, mindazonáltal nem kezeskedett azért, hogy a novicsok típusú idegméreggel megmérgezett Navalnij élve kikerül a börtönből.

Nézze, az ilyen döntéseket ebben az országban nem az elnök hozza

– jelentette ki Putyin. Amikor emlékeztették arra, hogy nem akármilyen rab Navalnij, az orosz elnök úgy válaszolt: „nem fognak vele másként bánni, mint bárki mással”.

Az NBC News amerikai hírtelevízió két nappal azelőtt hozta le teljes terjedelmében a Putyinnal készített interjút, hogy az orosz elnök szerdán Joe Biden amerikai elnökkel találkozik Genfben egy csúcstalálkozó keretében. Antony Blinken amerikai külügyminiszter hétvégi tájékoztatása szerint a találkozón napirendre kerül az Oroszországban bebörtönzött Paul Whelan és Trevor Reed amerikai állampolgárok ügye. Putyin ezzel kapcsolatban utalást tett arra, hogy nyitott egy lehetséges fogolycserére, ezzel kapcsolatban azonban nem közölt további részleteket.

Az interjúban – amelyből hírügynökségek szombaton már közöltek részleteket – Putyin úgy fogalmazott: évek óta nem látott mélyponton vannak az orosz-amerikai kapcsolatok.

Az azzal kapcsolatos kérdésre, hogy Biden bírálta Oroszországot amiatt, hogy "hozzájárul a globális bizonytalansághoz", Putyin azt válaszolta: az Egyesült Államok "ugyanezt csinálja Líbiában, Afganisztánban és Szíriában". "Meglep, hogy még nem vádoltak minket azzal, hogy mi idéztük elő a Black Lives Matter (Fekete életek is számítanak/BLM) mozgalmat" – jelentette ki. A kérdésre, hogy mit gondol a BLM-ről, Putyin azt mondta: "van némi alapja". "Mindig is megértéssel álltunk hozzá az afroamerikaiak jogaikért folytatott harcához" – jelentette ki az orosz elnök, aki azonban hozzátette, hogy nem ért egyet "semmilyen szélsőséges viselkedéssel" a mozgalom részéről.

Az orosz elnök ezután beszélt az amerikai törvényhozás, a Capitolium januári ostromáról, amelyben több ember életét vesztette, köztük a Capitolium egyik rendőre is. Putyin ezzel kapcsolatban úgy vélekedett: az, hogy több száz embert tartóztattak le az eset kapcsán, illetve az, hogy életét vesztette egy tüntető is, annak "bizonyítéka", hogy az Egyesült Államok "szintén üldözi állampolgárait politikai véleményükért", amivel "Oroszországot is vádolják". Az NBC News ezzel kapcsolatban megjegyezte: az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) inkább az erőszak miatt tartóztatott le embereket, semmint politikai véleményük miatt.

Az Ukrajnával közös határ mentén nemrég végrehajtott orosz csapatmozgásokkal kapcsolatban Putyin közölte: Oroszország hadgyakorlatot tartott saját területén. Hozzátette: a NATO rendszeresen tart hadgyakorlatokat Oroszország határának közelében, és ezzel kapcsolatban utalt az alaszkai amerikai hadgyakorlatokra.