Keddre 112 új fertőzöttet találtak a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata is.

Hivatalosan is végetért a járványhelyzet Szlovéniában – jelentette be Franc Vindisar, az egészségügyi minisztérium államtitkára. Hozzátette ugyanakkor, hogy maradnak a jelenleg is érvényes korlátozások egészen addig, amíg a kormány másként nem dönt róluk.

Szlovéniában először tavaly március 12-én hirdettek járványhelyzetet, majd május közepén – elsőként az Európai Unióban –hivatalosan meg is szüntették azt. A második hullám hivatalosan tavaly október 18-án érte el az országot, ekkor hirdettek másodszor járványhelyzetet. A kormány azóta havonta meghosszabbította az erre vonatkozó rendeletet, egészen most keddig.

Az érvényes járványügyi korlátozások az MTI összefoglalásában ezek:

kötelező a maszk viselése nyilvános zárt térben, valamint a kulturális- és sporteseményeken, tíz négyzetméteren pedig mindössze egy személy tartózkodhat;

szabadtéren is kell maszk, ha nem tartható a 1,5 méter távolság másoktól;

a rendezvényhelyszíneket legfeljebb a maximális vendégszám háromnegyedéig lehet megtölteni, illetve amennyiben ülő rendezvényekről van szó, az asztalok között három méternek kell lennie.

Keddre 112 új koronavírusos esetet jegyeztek fel a 2 milliós országban, ahol egyébként már megjelent a koronavírus indiai változata is. Az elmúlt napon két beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4724-re emelkedett. Oltást eddig közel 770 ezren kaptak, közülük félmillióan már két adaggal – ehhez a magyar kormány is hozzátett azzal, hogy „kölcsön adott” 300 ezer adag AstraZeneca vakcinát.