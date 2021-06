Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4afbb4eb-f599-49a4-97b2-fca33dfcc5c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az aktivista az olajipar, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen ellen tiltakozott.","shortLead":"Az aktivista az olajipar, illetve a tornát szponzoráló Volkswagen ellen tiltakozott.","id":"20210616_greenpeace_sikloernyo_nemetorszag_franciaorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4afbb4eb-f599-49a4-97b2-fca33dfcc5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8f661a-590c-46f6-bd52-ee19ebe54ce8","keywords":null,"link":"/elet/20210616_greenpeace_sikloernyo_nemetorszag_franciaorszag","timestamp":"2021. június. 16. 08:00","title":"Egy siklóernyős Greenpeace-aktivista a nézők közé repült a német–francia meccsen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze már gyerekkorában azt hallotta otthon, hogy „csak ember van, ilyen meg olyan, meg amolyan, de ember”.



","shortLead":"A Nemzet Színésze már gyerekkorában azt hallotta otthon, hogy „csak ember van, ilyen meg olyan, meg amolyan, de...","id":"20210616_Molnar_Piroska_Szamomra_elfogadhatatlan_barmifele_megkulonboztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b01464e3-365f-4b35-bad7-fbe1ec97dd40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f6e34e-0c5a-4f26-9b4e-ae42afd7179c","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Molnar_Piroska_Szamomra_elfogadhatatlan_barmifele_megkulonboztetes","timestamp":"2021. június. 16. 09:06","title":"Molnár Piroska: „Számomra elfogadhatatlan bármiféle megkülönböztetés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja alól.\r

\r

","shortLead":"Újra kell tárgyalni azt az ügyet, amiben felmentették Marián Kočner nagyvállalkozót a gyilkosság megrendelésének vádja...","id":"20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef993c84-cd23-4b6f-9627-bf1b921b6d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb0bfa5-7799-467d-87f0-fa53fd38e982","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_kuciakgyilkossag_itelet_ervenytelen_marian_kocner","timestamp":"2021. június. 15. 19:32","title":"Érvénytelenítették a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt vállalkozó felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efeb1425-1d93-4d04-b150-01535af7c7e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órákon át tartották fogva egy gyorsétterem összes dolgozóját Lahorban, miután megtagadták, hogy ingyenburgert adjanak a rendőröknek. A rendőri egység vezetőjét később letartóztatták, a többieket felfüggesztették.","shortLead":"Órákon át tartották fogva egy gyorsétterem összes dolgozóját Lahorban, miután megtagadták, hogy ingyenburgert adjanak...","id":"20210616_gyorsetterem_Pakisztan_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efeb1425-1d93-4d04-b150-01535af7c7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de5dda7-320a-4030-8f65-4a868499bbef","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_gyorsetterem_Pakisztan_rendorok","timestamp":"2021. június. 16. 12:06","title":"Őrizetbe vették egy gyorsétterem dolgozóit Pakisztánban, mert nem adtak a rendőröknek ingyen enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé az átlagfelhasználók számára. Számos új funkció érkezik majd, amelyek egyike roppant hasznos lehet, ha nem találjuk egyébként kikapcsolt iPhone-unkat.","shortLead":"Idei fejlesztői konferenciáján mutatta be az Apple legújabb operációs rendszerét, amely ősszel válik elérhetővé...","id":"20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a294249-1c56-4d2e-a0ec-c16564ca4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3bb662b-74ff-4498-af2f-053763774ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_ios15_kikapcsolt_iphone_megtalalasa_lokator","timestamp":"2021. június. 15. 11:03","title":"Ha iPhone-ja van, hamarosan akkor is megtalálhatja, ha ki van kapcsolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab5a6c7-fe11-44be-9ccc-22c3f9420b71","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Oroszország, Kína, hibrid fenyegetések – ezek a fő témái a hétfői brüsszeli NATO-csúcstalálkozónak a megbeszélésre érkező állam- és kormányfőknek, közöttük az Egyesült Államok elnökének. Orbán Viktor szerint azonban a migráció és a járványhelyzet az, amivel a következő évtizedben foglalkozni kell.","shortLead":"Oroszország, Kína, hibrid fenyegetések – ezek a fő témái a hétfői brüsszeli NATO-csúcstalálkozónak a megbeszélésre...","id":"20210614_Migracioval_hangolt_a_NATOcsucsra_Orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fab5a6c7-fe11-44be-9ccc-22c3f9420b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88350622-1409-4183-896d-808cf27c6da6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210614_Migracioval_hangolt_a_NATOcsucsra_Orban","timestamp":"2021. június. 14. 14:16","title":"Migrációval hangolt a NATO-csúcsra Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5104ab0-97ae-4de5-b778-fdcbb17c22e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon tavaly 14,7 évet mutatott ugyanez az adat. ","shortLead":"Magyarországon tavaly 14,7 évet mutatott ugyanez az adat. ","id":"20210614_Talan_meglepo_de_az_USAban_is_12_ev_feletti_az_autok_atlageletkora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5104ab0-97ae-4de5-b778-fdcbb17c22e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83db2a5d-3872-4278-8941-6d4b7e549946","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Talan_meglepo_de_az_USAban_is_12_ev_feletti_az_autok_atlageletkora","timestamp":"2021. június. 15. 11:38","title":"Talán meglepő, de az Egyesült Államokban is 12 év feletti az autók átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A biotechnológia csodákra képes. ","shortLead":"A biotechnológia csodákra képes. ","id":"20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8cb3f5-e356-42d2-827c-93af4ebefd11","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Muanyag_flakonokbol_allitottak_elo_vaniliaizt","timestamp":"2021. június. 15. 11:46","title":"Műanyag flakonokból állítottak elő vaníliaízt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]