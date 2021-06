Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33a8bfa4-0af3-4f7f-9a10-c81bc10b81d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Zöldes színvilággal és modernizált logóval jelentkezik a jövőben a romániai márka.","shortLead":"Zöldes színvilággal és modernizált logóval jelentkezik a jövőben a romániai márka.","id":"20210617_Hivatalosan_is_megujult_a_Dacia_stilusa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a8bfa4-0af3-4f7f-9a10-c81bc10b81d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2191d9-f50c-4708-8fb0-d49979b96917","keywords":null,"link":"/cegauto/20210617_Hivatalosan_is_megujult_a_Dacia_stilusa","timestamp":"2021. június. 17. 17:01","title":"Hivatalosan is megújult a Dacia emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. 