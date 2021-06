Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország leggazdagabb embere nagyot nem kockáztat, a biztosítási piacon is felerészt állami megbízásokból él.","shortLead":"Magyarország leggazdagabb embere nagyot nem kockáztat, a biztosítási piacon is felerészt állami megbízásokból él.","id":"202124_hunbond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaebab98-be01-4bec-a619-b4f0ad4d2bd6","keywords":null,"link":"/360/202124_hunbond","timestamp":"2021. június. 18. 15:00","title":"Biztosítás – biztonság: Mészáros ebben az üzletágban is tovább nyomul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Eb egyik legnagyobb meglepetését hozta a magyar válogatott, amikor döntetlent játszott a világbajnokkal.","shortLead":"Az Eb egyik legnagyobb meglepetését hozta a magyar válogatott, amikor döntetlent játszott a világbajnokkal.","id":"20210619_Magyarorszag_Franciaorszag_1_1_Eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53e9c565-b45d-4779-a161-3cd107b79916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8de3ba-ac4a-45d4-800b-4af0bf47ed25","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Magyarorszag_Franciaorszag_1_1_Eb","timestamp":"2021. június. 19. 17:07","title":"Óriási bravúr a válogatottól, Magyarország-Franciaország 1-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d99a9c-0ae2-42d1-b5a9-bd24f21ae688","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"13 évnél fiatalabb rajongók kérdéseit várják. Végre meg lehet szorongatni a pilótákat!\r

\r

","shortLead":"13 évnél fiatalabb rajongók kérdéseit várják. Végre meg lehet szorongatni a pilótákat!\r

\r

","id":"20210618_Gyerekek_kerdezhetik_a_Forma1es_pilotakat_a_Magyar_Nagydijon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11d99a9c-0ae2-42d1-b5a9-bd24f21ae688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28702ffd-231b-49ba-8db5-1e03f9430c0d","keywords":null,"link":"/elet/20210618_Gyerekek_kerdezhetik_a_Forma1es_pilotakat_a_Magyar_Nagydijon","timestamp":"2021. június. 18. 11:12","title":"Gyerekek kérdezhetik a Forma–1-es pilótákat a Magyar Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be2d8dd-8e2e-458e-92f4-d75e30a6afd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másnap a férfi másik autójának is nekiesett az exfeleség.","shortLead":"Másnap a férfi másik autójának is nekiesett az exfeleség.","id":"20210619_kerti_torpe_auto_esztergom_rongalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be2d8dd-8e2e-458e-92f4-d75e30a6afd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a25160f-7e4a-4506-bc98-4d3720dd7e63","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_kerti_torpe_auto_esztergom_rongalas","timestamp":"2021. június. 19. 09:33","title":"Kerti törpével verte szét a volt férje autóját egy esztergomi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar milliárdos azt mondta: a diákok két országot ismerhettek meg, Ausztriát és Magyarországot, de ezek közül csak az egyik demokrácia.","shortLead":"A magyar milliárdos azt mondta: a diákok két országot ismerhettek meg, Ausztriát és Magyarországot, de ezek közül csak...","id":"20210618_magyarorszag_orban_viktor_soros_gyorgy_ceu_vegzosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb48a5a4-f64d-4f6d-86af-f368aad54830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_magyarorszag_orban_viktor_soros_gyorgy_ceu_vegzosok","timestamp":"2021. június. 18. 19:05","title":"Soros Orbán maffiaállamáról beszélt a CEU végzősei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","shortLead":"Az amerikai elnök németjuhásza 13 évet élt.","id":"20210619_Joe_Biden_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64729cb-c770-4e13-9156-6c790fc6e038","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Joe_Biden_kutya","timestamp":"2021. június. 19. 18:21","title":"Elpusztult Joe Biden kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több tucat teknős, köztük egy vörös listás faj elpusztult egyedeit mosták már partra a hullámok.","shortLead":"Több tucat teknős, köztük egy vörös listás faj elpusztult egyedeit mosták már partra a hullámok.","id":"20210618_sri_lanka_kornyezeti_katasztrofa_teknos_xpress_pearl_hajokatasztrofa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11b23429-293c-41d9-a0f4-0b53762a4e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83731922-51b7-4725-bef4-efac3ebc8491","keywords":null,"link":"/zhvg/20210618_sri_lanka_kornyezeti_katasztrofa_teknos_xpress_pearl_hajokatasztrofa","timestamp":"2021. június. 18. 17:43","title":"Kezd kibontakozni, mekkora pusztítást végez a Srí Lankánál elsüllyedt méreghajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint az AstraZeneca, a Pfizer, a Szputnyik, a Sinopharm és a Moderna termékét ellenőrzik a szakemberek.","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint az AstraZeneca, a Pfizer, a Szputnyik, a Sinopharm és a Moderna termékét ellenőrzik...","id":"20210618_astrazeneca_moderna_pfizer_szputnyik_sinopharm_oltas_vakcina_hatekonysag_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dd99c3-bc90-4c03-8fe6-8cc84be1c73a","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_astrazeneca_moderna_pfizer_szputnyik_sinopharm_oltas_vakcina_hatekonysag_emmi","timestamp":"2021. június. 18. 16:45","title":"Több mint 3000 ember bevonásával vizsgálják itthon az oltóanyagok hatékonyságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]