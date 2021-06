Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában. Az elismerést a spanyol Nobel-díjként emlegetik.","shortLead":"A világhírű kutatóbiológus, biokémikus is megkapta az Asztúria hercegnője-díjat tudomány és technológia kategóriában...","id":"20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c0efe1-30f6-4d12-bcd5-c42d350e09af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea7d994-3941-4443-8d24-e29f4bbdfa53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_kariko_katalin_aszturia_hercegnoje_dij","timestamp":"2021. június. 24. 07:28","title":"A spanyoloknál már Nobel-díjasként ünneplik Karikó Katalint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b725a227-35bc-4efb-ab3a-d097cf6767b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Türelmet kért a hölgy az autóstól, verés lett belőle.","shortLead":"Türelmet kért a hölgy az autóstól, verés lett belőle.","id":"20210624_automoso_pecs_verekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b725a227-35bc-4efb-ab3a-d097cf6767b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba454e-b007-4456-838d-ac1e131da367","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_automoso_pecs_verekedes","timestamp":"2021. június. 24. 12:21","title":"Videó: autómosóban vertek meg egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrendForce piackutató cég szerint az Apple egyelőre nem fogja megduplázni az iPhone-ok tárhelyméretét.","shortLead":"A TrendForce piackutató cég szerint az Apple egyelőre nem fogja megduplázni az iPhone-ok tárhelyméretét.","id":"20210623_apple_iphone_13_tarhely_merete_memoria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87eae3f0-22a2-45b3-850e-13fa0df43754","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_apple_iphone_13_tarhely_merete_memoria","timestamp":"2021. június. 23. 16:18","title":"Álom maradhat az 1 TB tárhely az iPhone 13 leendő tulajdonosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","shortLead":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","id":"20210624_miami_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eadafe-6644-4f05-9e10-75b49c538b95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_halalos_aldozat","timestamp":"2021. június. 24. 18:33","title":"Legalább egy halálos áldozata van a miami épület összeomlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi nézőket sem engednek be, egy évvel az eredetileg kitűzött időpontja után mégis megtartják Tokióban. A The New York Times hat számmal magyarázta meg, hogy miért.","shortLead":"Japánban továbbra is sok az új koronavírus-fertőzött, az emberek tartanak az olimpiától, amelyre ráadásul külföldi...","id":"20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b168bf6-17b9-439e-b535-86bfa708a1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6587cfc8-5827-421d-9669-05553d77eee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_tokio_olimpia_japan_szuga_josihide_nob","timestamp":"2021. június. 23. 15:38","title":"Hat szám, amely elmagyarázza, miért nem fogják lefújni a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","shortLead":"A kivilágítás kérdése már nemcsak a politikával hozza össze a sportot, hanem a kultúrával is.","id":"20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe1ae325-d2f1-4344-9f78-24b3506274a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceaf35e-349b-4f0d-a33c-6bf51d6c9d30","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Indul_a_kivilagitasverseny_az_Operahaz_is_nemzeti_szinekkel_keszul","timestamp":"2021. június. 23. 09:51","title":"Indul a kivilágításverseny: az Operaház is nemzeti színekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új élőszereplős mozijában.



","shortLead":"Rachel Zegler, Steven Spielberg West Side Story című musicalfilmjének sztárja kapta Hófehérke szerepét a Disney új...","id":"20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=219f15d3-f594-45d7-a5d4-b06e26518890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534bd6d-b7e6-4f0e-85ff-97d4e5057e86","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_Megvan_ki_fogja_jatszani_Hofeherket","timestamp":"2021. június. 23. 10:55","title":"Megvan, ki fogja játszani Hófehérkét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre kell figyelni a német–magyar meccsen.","shortLead":"És nem szabad felülni a németek „provokációjának” sem. A fociultrákat képviselő Carpathian Brigade leírta, mi mindenre...","id":"20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85910400-c455-4b85-a249-6d29449c6634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe8b9e3-4711-4869-ac32-ec1d3b39909a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_A_magyar_ultrak_figyelmeztetnek_el_kell_takarni_a_Nemetorszagban_buntetendo_tetovalasokat","timestamp":"2021. június. 23. 11:57","title":"A magyar ultrák figyelmeztetnek: el kell takarni a Németországban büntetendő tetoválásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]