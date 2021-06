Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d9a7cf6f-2b87-409a-a745-4a4b9570f431","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kortársát gázolja el az iskolabusz a főszereplő Astrid szeme láttára. A trauma hatására elhatározza, ezentúl őszintébb lesz a környezetével és önmagával is. ","shortLead":"Kortársát gázolja el az iskolabusz a főszereplő Astrid szeme láttára. A trauma hatására elhatározza, ezentúl őszintébb...","id":"202125_konyv__napsugaras_irodalom_emma_straub_nem_vagyunk_mar_gyerekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9a7cf6f-2b87-409a-a745-4a4b9570f431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d16d84-c38e-4f40-b768-438f24a9787f","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__napsugaras_irodalom_emma_straub_nem_vagyunk_mar_gyerekek","timestamp":"2021. június. 25. 16:00","title":"Napsugaras irodalmat ígér Emma Straub első magyarul megjelent könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5865a1-7122-4458-a075-0e3c3afcaa07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termesztők azt remélik, hogy a száraz meleg időjárás jó gyümölcsminőséget eredményez.","shortLead":"A termesztők azt remélik, hogy a száraz meleg időjárás jó gyümölcsminőséget eredményez.","id":"20210624_meggy_meggytermes_termes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5865a1-7122-4458-a075-0e3c3afcaa07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbed117-d1c6-4f78-a671-a05cfe324448","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_meggy_meggytermes_termes","timestamp":"2021. június. 24. 05:24","title":"Közepes mennyiségű lehet az idei meggytermés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fej fej mellett az ellenzék és a Fidesz–KDNP a Závecz kutatása szerint. Nem eladó Ferihegy? Új elnök a NAV élén. Múzeumok a kultúrharc csataterén. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fej fej mellett az ellenzék és a Fidesz–KDNP a Závecz kutatása szerint. Nem eladó Ferihegy? Új elnök a NAV élén...","id":"20210625_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89938766-fd29-4598-8cb1-a7fe2b18a2a0","keywords":null,"link":"/360/20210625_Radar360","timestamp":"2021. június. 25. 08:00","title":"Radar360: Mészáros Lőrinc Amalfi utcáit rója, Orbán Brüsszelben védi a védhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","shortLead":"Fernando Santos szerint benne volt a levegőben, hogy a magyarok legyőzik a németeket.","id":"20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f7b19-bbfe-4251-b180-1be07d7e3936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431ac107-580d-42ff-ae30-7719f3670cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210624_portugal_edzo_magyar_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 09:38","title":"A portugálok trénere szerint a magyarok mindenkit megleptek a halálcsoportban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352950b-8478-453b-a322-1893232f94f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hónapokon át kutakodtunk, számoltunk, információt gyűjtöttünk, még repülőről is körbenéztünk, hogy kiderítsük, mi történik Hatvanpusztán, az Orbán-család hatalmas felcsúti birtokán.","shortLead":"Hónapokon át kutakodtunk, számoltunk, információt gyűjtöttünk, még repülőről is körbenéztünk, hogy kiderítsük, mi...","id":"20210624_Jon_Orbanek_Hatvanpusztajanak_multja_es_hihetetlen_atalakulasa_videon__az_elso_kepsorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f352950b-8478-453b-a322-1893232f94f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a4102f-84e7-42b0-83f8-c6a8b1114f9e","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Jon_Orbanek_Hatvanpusztajanak_multja_es_hihetetlen_atalakulasa_videon__az_elso_kepsorok","timestamp":"2021. június. 24. 13:30","title":"Jön: Orbánék Hatvanpusztájának múltja és hihetetlen átalakulása videón – az első képsorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt csalogasson a Microsoft Store-ba.","shortLead":"A pénz nagy úr, és nem véletlen, hogy a Microsoft is ezt az eszközt veti be, hogy minél több játékfejlesztőt...","id":"20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29a9d035-ea70-4852-91bb-c8428cb9ef76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be150f9c-e5a3-4b17-85ff-f4b3d1b4297a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_microsoft_store_augusztustol_nagyobb_jutalek","timestamp":"2021. június. 24. 10:03","title":"Érdemes lesz játékot fejleszteni, több pénzt ad érte a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","shortLead":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","id":"20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f814314-235f-4447-8970-1a9749509204","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","timestamp":"2021. június. 24. 15:29","title":"Bálamadzag kötötte gúzsba a gólyafiókákat Akasztón, a természetvédelmi őrök mentették meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9eb39d-f669-4869-b8b5-c660f1dd3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint ötvenszer vágta és szúrta meg a spaniferrel ágyhoz kötözött férfit tavaly áprilisban.","shortLead":"Több mint ötvenszer vágta és szúrta meg a spaniferrel ágyhoz kötözött férfit tavaly áprilisban.","id":"20210624_gyikossag_kikotozott_szereto_halalra_keselte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9eb39d-f669-4869-b8b5-c660f1dd3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9515e41-ca0d-48ec-9457-4c4d76c710de","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_gyikossag_kikotozott_szereto_halalra_keselte","timestamp":"2021. június. 24. 09:14","title":"Vádat emeltek a kikötözött szeretőjét halálra szurkáló nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]