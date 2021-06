Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes elhatárolódással még nem oldottak meg problémákat Európában.","shortLead":"A német kancellár egyúttal hűtötte az Orbán Viktor ellen fellépni szándékozók kedélyeit is, és elmondta, a végérvényes...","id":"20210628_Merkel_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb3996f3-f433-406a-8861-8dd8dee68768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c4bbe6-a264-4be5-8e20-808e5079b44b","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Merkel_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 16:46","title":"Merkel: A magyar törvény hátrányosan különbözteti meg a homoszexuális fiatalkorúakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén végre újra megrendezik augusztus 3–7 között az Ördögkatlan Fesztivált.



","shortLead":"Idén végre újra megrendezik augusztus 3–7 között az Ördögkatlan Fesztivált.



","id":"20210629_Orokke_az_Ordogkatlan_vednoke_marad_Torocsik_Mari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed22cca-7f38-4234-905b-d7336a04c359","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Orokke_az_Ordogkatlan_vednoke_marad_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. június. 29. 15:12","title":"Örökké az Ördögkatlan védnöke marad Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","shortLead":"A családügyi miniszter megismételte a kormányzati álláspontot, ami szerint a jogszabály csak a kiskorúakat védi.","id":"20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2916e1b8-d3c0-45a0-91b6-fc60f1b2557e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf61107-f866-401b-b8a8-cd7c2f82dbc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_novak_katalin_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 30. 05:50","title":"Novák Katalin szerint a kritikusoknak azért van bajuk a melegellenes törvénnyel, mert szalagcímekből tájékozódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850eb240-ee78-40fd-8c44-147184934ef0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden Budapesten 38, szerdán 37 fok lesz. ","shortLead":"Kedden Budapesten 38, szerdán 37 fok lesz. ","id":"20210628_hosegriado_Muller_Cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=850eb240-ee78-40fd-8c44-147184934ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476cbf6b-a935-4965-b97e-7e7351d68e27","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_hosegriado_Muller_Cecilia","timestamp":"2021. június. 28. 13:23","title":"Országos hőségriasztást rendelt el Müller Cecília szerda éjfélig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"A korábbinál is gyorsabb lesz a technológiai fejlődés: mire számíthatunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében a koronavírusos idők lenyomatát adja az egyik legismertebb kortárs német írónő, Juli Zeh új regénye.","shortLead":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében...","id":"202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b79c4c-360b-4812-8d57-1c2a44ecd173","keywords":null,"link":"/360/202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","timestamp":"2021. június. 28. 13:00","title":"Ez történhet, ha a falu nácija és egy fővárosi toleráns ugyanott élik át a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról, mi jöhet a járvány után. Örkény Közeli harmadik, befejező rész. ","shortLead":"Az Örkény Színház kulisszái mögé vezeti be a nézőket Mácsai Pál. Közben a színház színeszei együtt gondolkodnak arról...","id":"20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44576fea-da50-441c-9ea8-529adf69e323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcfa1d4-bd37-4620-88db-b1f3a9164ce0","keywords":null,"link":"/360/20210629_Doku360_Orkeny_Kozeli_harmadik_resz","timestamp":"2021. június. 29. 19:00","title":"Doku360: „A színházat nem lehet megúszni. Arra szükség van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első rész, amely az egyetemi autonómia értelmét és értelmezését járja körül, már a hvg.hu-n is megnézhető.



","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított videós előadássorozatot Fábri György. Az első...","id":"20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7b429f3-6512-4e85-9fca-91efb97a69f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5382645c-b9cf-4659-bb13-fd68e0fce423","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme","timestamp":"2021. június. 29. 12:20","title":"Hajnalhasadás 1. – Az egyetemi autonómia értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]