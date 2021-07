Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7abaa6f3-1beb-4ad1-af12-baa89fa20030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szlovák Klein Vision két éven át dolgozott az AirCar nevű repülő autó prototípusán, és a jelek szerint kezd révbe érni a vállalat munkája.","shortLead":"A szlovák Klein Vision két éven át dolgozott az AirCar nevű repülő autó prototípusán, és a jelek szerint kezd révbe...","id":"20210630_repulo_auto_aircar_klein_vision","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7abaa6f3-1beb-4ad1-af12-baa89fa20030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009c85db-2347-4457-a2b0-20b03f72e411","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_repulo_auto_aircar_klein_vision","timestamp":"2021. június. 30. 14:03","title":"Videó: megreptették a szlovák repülő autót, ígéretesnek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is elismerték egyes bűncselekmények elkövetését.","shortLead":"A fideszes képviselő tárgyalásának előkészítő ülésén az ötödrendű vádlott mindent beismert, és más vádlottak is...","id":"20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891b0a19-3835-413c-8306-ed0179e75f7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_boldog_istvan_elokeszito_ules","timestamp":"2021. június. 30. 19:55","title":"Boldog István nem tett vallomást a bíróságon, majd kiposztolta, hogy munka után szuper a társasozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB kamatemelése jó irány, de késve jött és kevés, az infláció letöréséhez nem elég a jegybank, a kormányra is szükség van, az államadósság magas szintje pedig akkor okozhat bajt, ha rossz célra költik el a pénzt – erről is beszélt Surányi György a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"Az MNB kamatemelése jó irány, de késve jött és kevés, az infláció letöréséhez nem elég a jegybank, a kormányra is...","id":"20210630_Suranyi_Gyorgy_mnb_inflacio_adossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f06f24-bead-44f6-ab5b-bba9618a29cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Suranyi_Gyorgy_mnb_inflacio_adossag","timestamp":"2021. június. 30. 15:01","title":"Surányi György: nem az eladósodásból lehet nagy baj, hanem abból, ha a betont is betonba öntjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58f24ab-716c-48e2-9dc2-4ec33fd3f24c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ideje már tudni lehet, hogy a több mint 20 éve futó RTL-es szappanopera befejeződik, most már megvan a pontos dátum: július 17-én hangzik fel utoljára, hogy „Új élet vár…”.\r

