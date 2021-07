Oroszországban az utóbbi 24 órában minden korábbinál többen haltak meg a koronavírus-járvány következtében, s bár már megjelent az országban a delta plusz törzs is, a hatóságok egyelőre nem hajlandóak újabb országos lezárást elrendelni. Oroszországban jegyezték be a világ első Covid-vakcináját, a Szputnyik V-t, ám az oltási folyamat – az oltóanyag hiánya és a bizalmatlanság miatt – vontatottan halad, s éledezik a hamis oltási igazolványok feketepiaca.

Az utóbbi 24 órában is közel hétszáz ember vesztette életét a koronavírus-járvány következtében, miután több mint egy hete minden nap új csúcsot ér el a halálozások száma. Több mint 25 ezer új esetet regisztráltak, az országban eddig 5,6 millió fertőzöttek találtak, a hivatalos adatok szerint 135 ezren vesztették életüket a pandémia miatt, ám a valós szám ennek legalább a duplája lehet.

A járvány központja Moszkva és Szentpétervár, de a kisebb városokban is növekszik a fertőzöttek száma. Aggasztó, hogy miközben az új esetek többségét a korábbi vírusváltozatoknál hatékonyabban fertőző delta variáns okozza, Oroszországban is megjelent már a delta plusz mutáció, amely a tudósok szerint még súlyosabbá teheti a járványt.

Az orosz polgári védelmi, katasztrófavédelmi és a természeti katasztrófák felszámolásának minisztériumának védőfelszereléssel ellátott katonája június 11-én fertőtleníti a moszkvai beloruszki pályaudvart © NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

A nem tömeges tömeges oltás

A legnagyobb gondot az okozza, hogy az országban annak ellenére nagyon vontatottan halad a lakosság beoltása, hogy Oroszországban már tavaly augusztusban bejegyezték a világ első koronavírus elleni oltását, a Szputnyik V-t és decemberben már beindult a tömegesnek nevezett oltási program. Amely a mai napig nem vált valóban tömegessé: az oroszok egyrészt bizalmatlanok a hazai vakcinákkal szemben, másrészt Moszkva annyi oltóanyagot adott, illetve ajándékozott el a világ többi országának, hogy időről időre otthon hiány alakult ki.

A hatóságok a napokban ismerték be, hogy szeptember elejére nem lesznek képesek elérni a tervezett hatvan százalékos átoltottságot, az előrejelzést most 30-35 százalékra vitték le. Jelenleg mintegy 22 millió orosz kapott legalább egy oltást, ami 15 százalék körüli átoltottsági arányt jelent. Az oroszországi új járványhullám június közepén indult be, ám korábban is naponta ezrekben mérték az új fertőzöttek számát.

Oroszországban a járványhelyzet súlyosbodása ellenére sem vezettek be országos korlátozásokat, a pandémiát a leginkább érintett városokban próbálják megfogni. Moszkvában csak a beoltottak, illetve a fertőzésen átesettek léphetnek be az éttermekbe és a bárokba, s a városi hatóságok – a szakértők szerint törvényellenesen – az oltás felvételére kötelezték a közszolgáltatásokban dolgozó állampolgárokat. Ugyancsak elrendelték a távmunka arányának a növelését, a fővárosban az alkalmazottak legalább harmadát kell így alkalmazni. Szentpéterváron minden bizonnyal további problémák várhatóak: a labdarúgó Európa-bajnokság több meccsét a Néva-menti városban rendezték és a szurkolók nagy része nem hordott arcot eltakaró maszkot.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő a hétvégén elismerte, hogy súlyos a helyzet, ám azt is elmondta, a kormány nem kíván kijárási korlátozásokat elrendelni és egyelőre nem is fontolgatnak komolyan intézkedéseket. Pedig a külföld már megijedt: Németország már csak a német állampolgárokat és a letelepedési engedéllyel rendelkező külföldieket engedi be Oroszországból.

Egy egészségügyi dolgozó egy adag orosz Sputnik V Covid-19 vakcinával ad be oltást a GUM (Moszkva) állami áruházának oltóközpontjában 2021. július 2-án © NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Távol a Kremltől

Az, hogy most is Peszkov szólalt meg, nem pedig Vlagyimir Putyin államfő egyáltalán nem véletlen: a Kreml igyekszik minél inkább távol tartani magát a járványkezeléstől és a kormány, illetve az oroszországi régiók vezetőire testálni a védekezést. Ennek eredménye az, hogy míg az elnök egyébként megkopott népszerűsége most nem romlott tovább, jelentősen csökkent a kormányzók és kormánytagok tevékenységét jóváhagyók aránya.

A vakcinákkal szembeni bizalmatlanság olyan mértékű, hogy

miközben a megkérdezett polgárok hatvan százaléka azt mondta, semmiképpen sem kívánja beoltatni magát, egyre élénkebé válik az oltási igazolványok feketepiaca.

A megrendelők egyebek mellett a Telegram üzenetküldő applikáció révén tehetnek szert igazolásokra és a forgalmazóknak olyan kapcsolataik vannak, hogy a hamis dokumentumot vásárlók úgy kerülnek be a hivatalos adatbázisba, mintha felvették volna a vakcinát. A Baza oknyomozó portál beszámolója szerint az igazoláskereskedők összejátszanak az egészségügyi személyzettel és az orvosok és az ápolók kiöntik a számozott fiolákban lévő oltóanyagot, majd igazolják, hogy a megrendelők megkapták az oltást. Akadnak, akik nem bajlódnak a Telegrammal és közvetlenül vesztegetik meg az egészségügyieket, állítólag száz dollárnak megfelelő összegért lehet „nem megkapni” az oltást.

Az orosz rendőrség és a Nemzeti Gárda (Rozgvardia) katonái arcmaszkot viselnek 2021. június 18-án Moszkva központjában, a Vörös téren, a Covid-19 járvánnyal összefüggő válság közepette © ALEXANDER NEMENOV / AFP

A sietség ára

Az oroszok látványos hitetlenségének csak az egyik oka az, hogy a Szputnyik V-t túlzott gyorsasággal – pár száz ember beoltása után – jegyezték be, így a kezdetektől fogva sokan akadtak, akik úgy vélték, az ország vezetői emberkísérleteket folytatnak az állampolgárokon.

A másik ok az, hogy a hivatalos médiumok a járvány első időszakában rendre alábecsülték a koronavírus veszélyeit, akadtak olyan hatalomhoz közel álló megmondó emberek, akik azt jósolták, orosz embert nem betegíthet meg ez a kórokozó. És valószínűleg az is sokat számít, hogy az orosz lakosság nagy része hajlamos a különféle összeesküvés elméletek elfogadására, így nem kevesen voltak, akik azt ismételgették, hogy a járvány egyetlen célja az emberek „megchipelése”.