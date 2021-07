Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"42730282-2e3c-4445-bef4-f385cca71cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideges volt a heroinnyelő, a CT kimutatott egy csomó kapszulát.","shortLead":"Ideges volt a heroinnyelő, a CT kimutatott egy csomó kapszulát.","id":"20210706_Budapest_repuloter_heroin_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42730282-2e3c-4445-bef4-f385cca71cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c536d0b-df97-4a7e-986c-288fc5332514","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Budapest_repuloter_heroin_NAV","timestamp":"2021. július. 06. 14:20","title":"Lebukott az utas, aki 17 millió forint értékű heroint hozott a tápcsatornájában Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffc972a-e2f4-42be-9cb4-02023ebc0ae3","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Hogyan lehet az arcfelismerő rendszereket kijátszani?

