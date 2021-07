Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6","c_author":"","category":"elet","description":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","shortLead":"A futómadár a legkevésbé sem volt együttműködő.","id":"20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3416e706-23f6-4407-b6af-169b99e31cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8283a479-81dc-4290-9b79-81c0a2b71de8","keywords":null,"link":"/elet/20210705_A_szegedi_belvarosban_rohangalo_emut_tartoztatott_le_a_rendorseg","timestamp":"2021. július. 05. 12:39","title":"A szegedi belvárosban rohangáló emut tartóztatott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2b6f79-5c28-4786-9a02-48071b34081f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerék-hajtású csúcsmodell motorjában találtak még némi extra teljesítményt.","shortLead":"Az összkerék-hajtású csúcsmodell motorjában találtak még némi extra teljesítményt.","id":"20210706_384_loeros_lett_az_uj_vw_golf_r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c2b6f79-5c28-4786-9a02-48071b34081f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184bee89-f030-4a3e-9c3e-5d945e4bb52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_384_loeros_lett_az_uj_vw_golf_r","timestamp":"2021. július. 06. 13:45","title":"384 lóerős lett az új VW Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba6b27b-558c-4fff-b336-ed0a43c985c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Prokopp Dóra utódja pedig egy szépségversenyekről is ismert modell lesz.","shortLead":"Prokopp Dóra utódja pedig egy szépségversenyekről is ismert modell lesz.","id":"20210706_Kasza_Tibivel_indul_ujra_a_Szerencsekerek_a_TV2n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba6b27b-558c-4fff-b336-ed0a43c985c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0cad64-7504-4410-b8df-46db0fd1cde7","keywords":null,"link":"/elet/20210706_Kasza_Tibivel_indul_ujra_a_Szerencsekerek_a_TV2n","timestamp":"2021. július. 06. 12:17","title":"Kasza Tibivel, heti ötször lesz újra Szerencsekerék a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","shortLead":"Az erős motorral és egyedi aerodinamikai szettel felvértezett kisautó ritkán jön majd szembe az utakon.","id":"20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1d47599-1279-4b4e-aafd-7a7b4a312c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e62adc-a6ae-48ea-a88d-531fab6d0c93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_szupergyors_fiat_500ast_mutatott_be_az_abarth","timestamp":"2021. július. 05. 07:59","title":"Szupergyors Fiat 500-ast mutatott be az Abarth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92eb00c2-2546-4e84-ab18-0b63047b859c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha megöregszem és visszanézek az életemre, nem akarok olyat látni, amit a húszéves önmagam gyűlölt volna. Azt gondolom, maga is így van ezzel” – üzente Nathan Law a miniszterelnöknek.","shortLead":"„Ha megöregszem és visszanézek az életemre, nem akarok olyat látni, amit a húszéves önmagam gyűlölt volna. Azt...","id":"20210705_Levelet_irt_Orban_Viktornak_egy_hongkongi_aktivista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92eb00c2-2546-4e84-ab18-0b63047b859c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2ccdd3-8706-499f-89a4-2c8d1ff8ecff","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_Levelet_irt_Orban_Viktornak_egy_hongkongi_aktivista","timestamp":"2021. július. 05. 17:35","title":"Levélben szólította meg Orbán Viktort egy hongkongi aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos holléte az egyik legnagyobb tengeri rejtély.","shortLead":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos...","id":"20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ffe07-26c0-4160-bafc-ee3aaf2f41ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","timestamp":"2021. július. 06. 14:06","title":"3000 méter mélyen lehet egy különös hajóroncs, tudósok egy csoportja felkutatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig beadott vakcinák nagyobb részét a gazdagabb országok lakói kapták. A szegényebbekhez mindössze 1 százalék jutott.","shortLead":"Az eddig beadott vakcinák nagyobb részét a gazdagabb országok lakói kapták. A szegényebbekhez mindössze 1 százalék...","id":"20210706_vakcina_oltas_szegenyebb_orszagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c83eacd-c589-432c-a5bf-06f0738313f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_vakcina_oltas_szegenyebb_orszagok","timestamp":"2021. július. 06. 12:15","title":"A világ legszegényebb országaiba csak két év múlva érnek el a koronavírus elleni vakcinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az előfizetéshez kötött rendszer előbb-utóbb az Instagramra is megérkezik.","id":"20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114aa4e-822f-4edc-b7f1-91a0b98eafec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_instagram_elofizetes_havidij_tortenet_bejegyzes_poszt","timestamp":"2021. július. 06. 08:03","title":"Készüljön, lesznek olyan posztok az Instagramon, amikért fizetni kell, ha látni akarja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]