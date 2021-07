Egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az amerikai New York állam kormányzója a fegyveres erőszak miatt – írja a BBC. Andrew Cuomo azután jelentette be a döntést, hogy a megelőző hétvégén 51 lövöldözés során közel 200 embert lőttek agyon a 19,5 milliós New Yorkban. A demokrata kormányzó így fogalmazott a vészhelyzet kihirdetésekor:

A számokat nézve, többen halnak meg fegyveres erőszak és bűnözés miatt, mint a Covid miatt. Ahogy a Covidnál csináltuk, most is vezetni fogjuk a nemzetet, egy átfogó megközelítéssel harcolva és megelőzve a fegyveres erőszakot.

Coumo egy hivatalt hozott létre, ami a fegyverekkel való visszaélések megelőzésén dolgozik majd, a rendőrségtől pedig az eddiginél pontosabb adatszolgáltatást vár. Emellett a kormányzó 57 millió dollárt fektet fiatalok nyári foglalkoztatásába, és New York fellép a lőfegyvereknek az államba történő beáramlása ellen is. A program összesen 138,7 millió dollárba, azaz nagyjából 41,5 milliárd forintnyiba kerül.

A BBC emlékeztet az FBI 2020-ra vonatkozó előzetes jelentésére is, amit nemrég adtak ki. A jelentés szerint 25 százalékkal több emberölés történt az Egyesült Államokban 2020-ban, mint 2019-ben, és az emelkedő tendencia 2021-ben is folytatódni látszik.