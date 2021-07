Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos holléte az egyik legnagyobb tengeri rejtély.","shortLead":"A sarkkutató Ernest Shackleton Endurance nevű hajóját 1915-ben érte szerencsétlenség a Weddell-tengeren. A pontos...","id":"20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8f190fd-bfef-44b6-827c-ee377ed79f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4ffe07-26c0-4160-bafc-ee3aaf2f41ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_ernes_shackleton_endurance_elsullyedt_hajo","timestamp":"2021. július. 06. 14:06","title":"3000 méter mélyen lehet egy különös hajóroncs, tudósok egy csoportja felkutatná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több mint 10 milliárd forintos forrást ad a fővárosnak egészségügyi fejlesztésekre.","shortLead":"A kormány több mint 10 milliárd forintos forrást ad a fővárosnak egészségügyi fejlesztésekre.","id":"20210706_etel_tao_Tamogats_Novak_Katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a81835a-669e-40a9-87e3-65fbc539bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abc1abb-aa20-4b08-aadb-c9c039aff2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_etel_tao_Tamogats_Novak_Katalin","timestamp":"2021. július. 06. 13:02","title":"Július végéig marad a házhozszállítás kedvezményes áfája, 25 milliárddal nő tao-támogatások kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","shortLead":"Az Andrássy 52 Bar Kft. és a Pontoonka Group Kft. 2037-ig üzemeltetheti a helyet, át is alakíthatják az épületet. \r

\r

","id":"20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=509b20eb-7a80-4502-865e-aad821c48aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6608361c-227e-45e3-aa9c-a29d7420a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_Fideszes_szavazatok_Niedermuller_Peter_Klauzal_teri_csarnok","timestamp":"2021. július. 05. 18:23","title":"Fideszes segítséggel tudta kiadni az ellenzéki vezetésű Erzsébetváros a Klauzál téri csarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Magyarország támadás alatt áll, az elkövető pedig „a Soros-hálózat”.","shortLead":"Az államtitkár szerint Magyarország támadás alatt áll, az elkövető pedig „a Soros-hálózat”.","id":"20210706_retvari_bence_gender_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fd2be-2c9f-4dfc-9bf9-bcfb22c21e48","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_retvari_bence_gender_europa","timestamp":"2021. július. 06. 11:11","title":"Rétvári szerint van egy új államvallás, a gender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","shortLead":"Az év eleje óta megsokszorozódott a határsértők száma a litván–fehérorosz határon, amely schengeni határ is egyben.","id":"20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7b1008-74af-4b2d-ba2c-222aa2f2f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_Lukasenka_Europa_illegalis_migrans_drogcsempesz","timestamp":"2021. július. 06. 12:27","title":"Lukasenka Európára eresztheti az illegális migránsokat és a drogcsempészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46315ba-b933-4514-9a0b-bc1af99bb9f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő a helyszínen meghalt.","shortLead":"A nő a helyszínen meghalt.","id":"20210707_havanna_lakotelep_zuhanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d46315ba-b933-4514-9a0b-bc1af99bb9f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19fe3714-4bda-4fd8-b740-6cc0c31613fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210707_havanna_lakotelep_zuhanas","timestamp":"2021. július. 07. 10:04","title":"Kizuhant egy nő a tizedikről a Havanna-lakótelepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","shortLead":"Az újdonság a 0-200-as sprintet is kevesebb, mint 8 másodperc alatt abszolválja.","id":"20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00fe26d3-5300-4a2e-9d16-5604cd3c3665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371e4cae-bbcb-44a5-9adf-8b0e01172468","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_26_masodperc_alatt_0rol_100ra_ezt_tudja_a_legujabb_tuning_ferrari","timestamp":"2021. július. 06. 09:27","title":"2,6 másodperc alatt 0-ról 100-ra, ezt tudja a legújabb tuning Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd0c3e0-8da2-4b8c-b719-f56fa806277e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A légi támaszpont már az afgán kormányerők kezén van, az új parancsnok szerint azonban hamarosan megtámadhatják a tálibok.","shortLead":"A légi támaszpont már az afgán kormányerők kezén van, az új parancsnok szerint azonban hamarosan megtámadhatják...","id":"20210706_afganisztan_bagram_legi_bazis_amerikai_katonai_kivonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd0c3e0-8da2-4b8c-b719-f56fa806277e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e8a76c-934f-49d8-b425-5e19f3a588dc","keywords":null,"link":"/vilag/20210706_afganisztan_bagram_legi_bazis_amerikai_katonai_kivonulas","timestamp":"2021. július. 06. 16:53","title":"Egy szó nélkül, az éjszaka közepén hagyták el Bagramot az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]