[{"available":true,"c_guid":"821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"Magyarországon mennek a legtöbben szabadságra a téli ünnepek alatt az Unió tagországai közül, de nem nálunk pihennek valóban a legtöbben. Európai vakációs év végi körkép.","shortLead":"Magyarországon mennek a legtöbben szabadságra a téli ünnepek alatt az Unió tagországai közül, de nem nálunk pihennek...","id":"20241222_EU-karacsony-unnep-pihenes-szabadsag-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694.jpg","index":0,"item":"ad3f4df5-541b-43b0-aad1-f58a767bc6b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_EU-karacsony-unnep-pihenes-szabadsag-betegseg","timestamp":"2024. december. 22. 11:00","title":"Karácsonyi pihenés: belebetegszünk, mire eljön a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ is figyeli és elemzi a kockázati tényezőket.","id":"20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33e59e92-fe84-4e1b-9a6b-7ef64baa93e4.jpg","index":0,"item":"fbd9d085-3667-4da6-ae2c-e18f04620273","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_karacsonyo-vasarok-magyarorszag-budapest-fokozott-rendori-jelenlet-terrorelharitasi-kozpont","timestamp":"2024. december. 21. 18:32","title":"Fokozzák a rendőri jelenlétet az itthoni karácsonyi vásárokon a magdeburgi gázolás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre több mentőautó érkezett. ","shortLead":"A helyszínre több mentőautó érkezett. ","id":"20241221_harmas-karambol-baleset-debrecen-gyalogosok-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"b5328149-fe31-40cf-bdec-bf0794c2448e","keywords":null,"link":"/cegauto/20241221_harmas-karambol-baleset-debrecen-gyalogosok-mentok","timestamp":"2024. december. 21. 14:27","title":"Hármas karambol történt Debrecenben, az egyik autó gyalogosokat is elsodort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db9c8dac-4f05-44a7-893a-683d7ea1fca8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő szívesen adja elő, hogy diplomáciai közvetítő Oroszország és Ukrajna között, ám a két napja tartott EU-csúcson bebizonyította, hogy a szerep nem több politikai PR-akciónál. Így értékeli a brüsszeli tudósító, Oliver Grimm, aki azt is megjegyzi, hogy a politikus a háború kezdete óta nem lankad: folyamatosan a béke szükségességét hangoztatja.","shortLead":"A magyar kormányfő szívesen adja elő, hogy diplomáciai közvetítő Oroszország és Ukrajna között, ám a két napja tartott...","id":"20241221_Die-Presse-Orban-beketeremto-eu-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db9c8dac-4f05-44a7-893a-683d7ea1fca8.jpg","index":0,"item":"367245dc-d08c-41c2-a26c-56413677431a","keywords":null,"link":"/360/20241221_Die-Presse-Orban-beketeremto-eu-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2024. december. 21. 08:59","title":"Die Presse-kommentár: Orbán, a gyengécske béketeremtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96092184-4ea0-4983-a802-df0f525748c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató a munkaszüneti napok torlódásával magyarázza az intézkedést.","shortLead":"Az igazgató a munkaszüneti napok torlódásával magyarázza az intézkedést.","id":"20241221_gyermekosztaly-szuleszet-mosnmagyarovar-karacsony-szunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96092184-4ea0-4983-a802-df0f525748c9.jpg","index":0,"item":"3d4b577c-0a08-45da-a408-79576cd8601d","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_gyermekosztaly-szuleszet-mosnmagyarovar-karacsony-szunet","timestamp":"2024. december. 21. 11:44","title":"A gyermekosztály és a szülészet sem fogad betegeket karácsonykor a mosonmagyaróvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az ország leggazdagabb embere a bankvezetésbe nem szól bele, de a felesége karácsony első napján már beengedi a konyhába, és Londonba is elmehetnek magángéppel. Az országgyűlés elfogadta a 2025-ös költségvetést és megszavazta a Pénzügyminisztérium megszüntetését. Varga Mihály búcsúzóul még megtrükközte az államadósságcsökkentést. <strong>Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.</strong>","shortLead":"Az ország leggazdagabb embere a bankvezetésbe nem szól bele, de a felesége karácsony első napján már beengedi...","id":"20241222_Es-akkor-Meszaros-Lorinc-megtalalta-a-helyet-a-konyhaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9bdee563-f5ca-4fb2-afb9-87ca72c6c6d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_Es-akkor-Meszaros-Lorinc-megtalalta-a-helyet-a-konyhaban","timestamp":"2024. december. 22. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc megtalálta a helyét a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a23b01-7536-4a39-9389-dad2044a651f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Meglepő és csak részben mulatságos korrupciós ügyeket gyűjtött össze Ceglédi Zoltán. Megtudhatjuk, hogyan kell luxusverdával kiszállítani a szociális ebédet. Kiderül, miként juthatna menő fővárosi garzonhoz egy falusi bölcsőde minden kis lakója. Fény derül a milánói világkiállítás híres-hírhedt „sámándobjának” sorsára. Valamint az ügyben is okosodhatunk, mi az a görcsónak, és hogyan kell egy száraz csónakázó tavon szakszerűen közlekedni.","shortLead":"Meglepő és csak részben mulatságos korrupciós ügyeket gyűjtött össze Ceglédi Zoltán. Megtudhatjuk, hogyan kell...","id":"20241221_duma-aktual-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7a23b01-7536-4a39-9389-dad2044a651f.jpg","index":0,"item":"887ccbf8-de0b-4956-abbb-c7c85e241c80","keywords":null,"link":"/360/20241221_duma-aktual-korrupcio","timestamp":"2024. december. 21. 19:30","title":"Száraz tónak nedves partján milliomos bölcsisek – korrupciós besztof a Duma Aktuálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7ace76-8576-41d1-9bf6-8fadd049ff3c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hideg idő ellenére sokan elmentek a budapesti kávézóba, hogy aláírassák a könyvüket karácsony előtt.","shortLead":"A hideg idő ellenére sokan elmentek a budapesti kávézóba, hogy aláírassák a könyvüket karácsony előtt.","id":"20241221_magyar-peter-nagy-ervin-dedikalas-tisza-part-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7ace76-8576-41d1-9bf6-8fadd049ff3c.jpg","index":0,"item":"97983f00-e0fe-4c63-9229-e8b984af0bad","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-nagy-ervin-dedikalas-tisza-part-video","timestamp":"2024. december. 21. 20:50","title":"„Menczer Tamásnak csak annyit üzennék: boldog karácsonyt!” – videón Magyar Péter dedikálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]