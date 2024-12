Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg a helyszínen. Sokan egy szál pólóban fagyosokodtak a kinti hidegben.","shortLead":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg...","id":"20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0.jpg","index":0,"item":"dbe70552-3049-4fde-b80d-6d0181825d97","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","timestamp":"2024. december. 22. 09:02","title":"Kaotikus jelenetekről számoltak be a bombariadó miatt félbeszakított pesti buli résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasói fotóból értesült a Telex, hogy hajók ütközhettek a Dunán.","shortLead":"Olvasói fotóból értesült a Telex, hogy hajók ütközhettek a Dunán.","id":"20241222_Telex-Hajobaleset-volt-a-Margit-hidnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"2ef46190-69ca-40c0-99a1-5bcb926f1dba","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Telex-Hajobaleset-volt-a-Margit-hidnal","timestamp":"2024. december. 22. 22:08","title":"Telex: Hajóbaleset volt a Margit hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2bfeb5-8cb7-4811-887a-eac64b69871d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin válaszul Ukrajna elpusztítását ígérte.","shortLead":"Vlagyimir Putyin válaszul Ukrajna elpusztítását ígérte.","id":"20241222_video-kazany-oroszorszag-ukrajna-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f2bfeb5-8cb7-4811-887a-eac64b69871d.jpg","index":0,"item":"c39ea96f-da96-4132-8870-b47acdc5ca5e","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_video-kazany-oroszorszag-ukrajna-drontamadas","timestamp":"2024. december. 22. 15:02","title":"Videó: A fronttól 1000 kilométerre lévő orosz luxusapartmanra támadtak drónokkal az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre érdemesnek az amerikai TIME magazin a 200-as listáján.","shortLead":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre...","id":"20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f.jpg","index":0,"item":"d4d87e8f-73e7-40f9-a6a7-10e7cafdd454","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","timestamp":"2024. december. 22. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a frizbi, amivel szó szerint villoghat, és a golyópálya, amit akár a falra is szerelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49","c_author":"Singer Magdolna","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241222_hvg-singer-magdolna-szabo-magda-az-ajto-irodalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d02ce538-103e-4262-8831-6b3a8d312e49.jpg","index":0,"item":"d365d64b-803c-4637-a3c8-c73197e80fab","keywords":null,"link":"/360/20241222_hvg-singer-magdolna-szabo-magda-az-ajto-irodalom","timestamp":"2024. december. 22. 16:00","title":"Singer Magdolna író, gyásztanácsadó: Szabó Magda Az ajtó című regénye mágikus mű, egyenesen hipnotizálja az olvasót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Gólt lőtt és gólpaszt adott, de mezőnymunkáját is kiemelték a mérkőzést követően.","shortLead":"Gólt lőtt és gólpaszt adott, de mezőnymunkáját is kiemelték a mérkőzést követően.","id":"20241222_szoboszlai-dominik-tottenham-liverpool-ertekelesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ad0ab0-2a3a-4540-ab1e-70cc97480c98.jpg","index":0,"item":"e72fc474-e05e-498d-b641-7cefe08709ec","keywords":null,"link":"/sport/20241222_szoboszlai-dominik-tottenham-liverpool-ertekelesek-ebx","timestamp":"2024. december. 22. 20:55","title":"Szoboszlai a Tottenham elleni meccs egyik legjobbja volt szinte minden angol lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b4bda8-94d4-4c84-b798-379bb3157374","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az állat “minden közlekedési tilalomra fittyet hányva” haladt át az úttesten a Lóvásár utcában. ","shortLead":"Az állat “minden közlekedési tilalomra fittyet hányva” haladt át az úttesten a Lóvásár utcában. ","id":"20241223_Igy-jarnak-a-szokevenyek-Budapesten-tengerimalacot-mentettek-a-BRFK-rendorei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80b4bda8-94d4-4c84-b798-379bb3157374.jpg","index":0,"item":"6c3a3822-15f5-48bd-8217-f96d4b06b287","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Igy-jarnak-a-szokevenyek-Budapesten-tengerimalacot-mentettek-a-BRFK-rendorei","timestamp":"2024. december. 23. 20:16","title":"\"Így járnak a szökevények Budapesten\": tengerimalacot mentettek a BRFK rendőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közútkezelő azt kéri, hogy csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan dolga van.","shortLead":"A közútkezelő azt kéri, hogy csak az induljon útnak, akinek halaszthatatlan dolga van.","id":"20241223_idojaras-veszelyjelzes-havazas-hofuvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da.jpg","index":0,"item":"965369bb-2a1a-4f46-bd5d-bae6a8aaab9d","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_idojaras-veszelyjelzes-havazas-hofuvas","timestamp":"2024. december. 23. 09:54","title":"Havazás és hófúvás miatt veszélyjelzést adtak ki két megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]