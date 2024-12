Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. Mivel a gép nem alkot morális ítéletet, és nem kell előtte szégyenkezni, ilyenkor az emberek könnyebben megnyílnak. Nem is pusztán szerelmi ügyekben.","shortLead":"Azoknak is partnerük lehet az MI, akik szakértő lelki segítségre szorulnak. Mivel a gép nem alkot morális ítéletet, és...","id":"20241225_hvg-mesterseges-intelligencia-pszichologus-gepesitett-terapeuta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593.jpg","index":0,"item":"842bd2c7-1fac-4032-9988-0292b5470a19","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-mesterseges-intelligencia-pszichologus-gepesitett-terapeuta","timestamp":"2024. december. 25. 15:45","title":"Egyszerűbb neki elmondani, mint egy pszichológusnak – a gépesített terapeuta esélyei és veszélyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b4bda8-94d4-4c84-b798-379bb3157374","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az állat “minden közlekedési tilalomra fittyet hányva” haladt át az úttesten a Lóvásár utcában. ","shortLead":"Az állat “minden közlekedési tilalomra fittyet hányva” haladt át az úttesten a Lóvásár utcában. ","id":"20241223_Igy-jarnak-a-szokevenyek-Budapesten-tengerimalacot-mentettek-a-BRFK-rendorei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80b4bda8-94d4-4c84-b798-379bb3157374.jpg","index":0,"item":"6c3a3822-15f5-48bd-8217-f96d4b06b287","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Igy-jarnak-a-szokevenyek-Budapesten-tengerimalacot-mentettek-a-BRFK-rendorei","timestamp":"2024. december. 23. 20:16","title":"\"Így járnak a szökevények Budapesten\": tengerimalacot mentettek a BRFK rendőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc17555-15de-458b-8df8-4ac993de1b25","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Minden előjel nélkül lépett működésbe a vulkán és kezdett el ömleni belőle a láva.","shortLead":"Minden előjel nélkül lépett működésbe a vulkán és kezdett el ömleni belőle a láva.","id":"20241224_Kilauea-vulkan-Hawaii-kitores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dc17555-15de-458b-8df8-4ac993de1b25.jpg","index":0,"item":"a84636fb-7aeb-4599-97c1-72bce46131bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_Kilauea-vulkan-Hawaii-kitores","timestamp":"2024. december. 24. 16:25","title":"Videón, ahogy kitört a Kilauea vulkán Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiába rendelte be ismételten a nyomozóhatóság, illetve -bizottság. ","shortLead":"Hiába rendelte be ismételten a nyomozóhatóság, illetve -bizottság. ","id":"20241225_Masodszor-sem-jelent-meg-a-kihallgatason-Jun-Szogjol-del-koreai-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7.jpg","index":0,"item":"db61cd6f-c086-433a-a073-2feb6e98d8c9","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Masodszor-sem-jelent-meg-a-kihallgatason-Jun-Szogjol-del-koreai-elnok","timestamp":"2024. december. 25. 16:54","title":"Másodszor sem jelent meg a kihallgatáson sikertelen önpuccsa után Jun Szogjol dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje célját – írja a lap gazdasági rovatától Ingo Malcher, aki szégyentelennek, gátlástalannak és kíméletlennek nevezi a magyar politikust.","shortLead":"A magyar kormányfő Putyinnak segít, amikor szabotálja az uniós szankciókat, ám nem szabad megengedni, hogy elérje...","id":"20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18984f67-f3b1-4ed8-9c61-75f700b191be.jpg","index":0,"item":"0574752d-229b-41fd-80d0-d05d50756ea4","keywords":null,"link":"/360/20241224_die-zeit-orban-viktor-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2024. december. 24. 09:00","title":"Die Zeit: El kell szigetelni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d983a2-7159-4142-8667-0cd79cb1285e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nyugatiak meg szélviharra.","shortLead":"A nyugatiak meg szélviharra.","id":"20241224_A-deli-es-delkeleti-megyek-feher-karacsonyra-keszulhetnek-idojaras-elorejelzes-szel-ho-havas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d983a2-7159-4142-8667-0cd79cb1285e.jpg","index":0,"item":"df22e50a-5a9f-47ef-ae8c-a89f75853cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_A-deli-es-delkeleti-megyek-feher-karacsonyra-keszulhetnek-idojaras-elorejelzes-szel-ho-havas-eso","timestamp":"2024. december. 24. 07:20","title":"A déli és délkeleti megyék fehér karácsonyra készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7c872a-5637-428c-b023-be7346e0d8a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mintegy 1200 embert kellett evakuálni.","shortLead":"Mintegy 1200 embert kellett evakuálni.","id":"20241224_Tuz-volt-az-Eiffel-toronyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae7c872a-5637-428c-b023-be7346e0d8a8.jpg","index":0,"item":"aca906d6-5a7b-488b-8c7b-fe08b736d64f","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_Tuz-volt-az-Eiffel-toronyban","timestamp":"2024. december. 24. 14:23","title":"Tűz volt az Eiffel-toronyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]