[{"available":true,"c_guid":"001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","shortLead":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","id":"20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28.jpg","index":0,"item":"5201bf52-1dd7-4e6e-a913-a4005b3dccb7","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","timestamp":"2024. december. 25. 21:15","title":"Ukrán vezérkar: elkeseredett harcok zajlanak Pokrovszk térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2d972-0602-4b0d-af4e-5c1d100310c5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Toshiba összekombinált egy, a régi korokat idéző mátrixnyomtatót egy DVD-meghajtóval, érintőképernyős kijelzővel, PC-vel, két SSD-vel. E különös összeállításon még Windows 10 is fut, és komoly haszna lehet irodai környezetben.","shortLead":"A Toshiba összekombinált egy, a régi korokat idéző mátrixnyomtatót egy DVD-meghajtóval, érintőképernyős kijelzővel...","id":"20241225_toshiba-matrixnyomtatoba-epitett-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb2d972-0602-4b0d-af4e-5c1d100310c5.jpg","index":0,"item":"7ba2ded5-cc37-4137-81c9-317528da3206","keywords":null,"link":"/tudomany/20241225_toshiba-matrixnyomtatoba-epitett-szamitogep","timestamp":"2024. december. 25. 08:03","title":"Ilyen PC még nem volt, a Toshiba új számítógépében tényleg minden megvan egyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f55f773-e1b2-47d4-830d-8a8313da64df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az NNGYK szerint a koronavírus-fertőzések száma megáll, az influenzás esetekből viszont több lesz.","shortLead":"Az NNGYK szerint a koronavírus-fertőzések száma megáll, az influenzás esetekből viszont több lesz.","id":"20241224_koronavirus-orokitoanyag-koncentracio-szennyviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f55f773-e1b2-47d4-830d-8a8313da64df.jpg","index":0,"item":"88585f28-545d-4fa1-8c99-066690a9dbb7","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_koronavirus-orokitoanyag-koncentracio-szennyviz","timestamp":"2024. december. 24. 18:25","title":"Csökkent a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d6346e-11bb-43fc-8a57-5a16b7f86afd","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Mikor született? Hol született? Mi volt az anyanyelve? Tényleg keresztre feszítették? Létezett egyáltalán? A legjobb tudásunk szerint Jézus Krisztus történelmi személy, akiről tudunk tényállításokat tenni, ha nem is sokat. Ezeket szedtük össze. ","shortLead":"Mikor született? Hol született? Mi volt az anyanyelve? Tényleg keresztre feszítették? Létezett egyáltalán? A legjobb...","id":"20241224_jezus-keresztenyseg-tortenelem-nazareti-karacsony-krisztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d6346e-11bb-43fc-8a57-5a16b7f86afd.jpg","index":0,"item":"f70e363c-2fe8-4cfb-8207-29de6656c41a","keywords":null,"link":"/360/20241224_jezus-keresztenyseg-tortenelem-nazareti-karacsony-krisztus","timestamp":"2024. december. 24. 19:30","title":"Mi az, amit biztosan tudunk Jézusról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f631c13-2b63-44b5-825b-ebe255a0e0d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter bukását okozta, hogy kegyelmet adtak – illetve ellenjegyeztek – egy gyermekotthon igazgatóhelyettesének, aki pedofil bűncselekmények eltussolásában vett részt. A következmények lavinaszerűen változtatták meg a hazai politikát, felbukkant Magyar Péter, akinél erősebb kihívója 2010-től még nem volt Orbán Viktornak. 2024 Krónikája sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel.","shortLead":"Novák Katalin államfő és Varga Judit igazságügyi miniszter bukását okozta, hogy kegyelmet adtak – illetve...","id":"20241224_A-kegyelmi-botrany-2024-Kronikaja-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f631c13-2b63-44b5-825b-ebe255a0e0d9.jpg","index":0,"item":"1bcdd03b-d124-4b0e-8cbc-f0b5e0641a82","keywords":null,"link":"/360/20241224_A-kegyelmi-botrany-2024-Kronikaja-Magyarorszag","timestamp":"2024. december. 24. 13:35","title":"Az év botrányától megrendült a NER, és Orbánnak olyan vetélytársa támadt, akitől van oka félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9ff910-29ca-4ece-b75c-c9e1dacb8222","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Hét sérültje van a balesetnek.","shortLead":"Hét sérültje van a balesetnek.","id":"20241226_new-york-macys-taxi-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9ff910-29ca-4ece-b75c-c9e1dacb8222.jpg","index":0,"item":"786da311-4cad-4832-9d9b-b2178237f418","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_new-york-macys-taxi-gazolas","timestamp":"2024. december. 26. 07:52","title":"Rosszul lett a taxisofőr, gyalogosok közé hajtott a híres manhattani áruház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d05e68-232b-4061-8f9d-342de0f2fd87.jpg","index":0,"item":"b02fdb29-a61c-4bc5-99f0-52fc01642be2","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_Marabu-Feknyuz-A-part-okle","timestamp":"2024. december. 25. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A párt ökle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea1507c-9ec0-4f30-a232-c38634b72ff0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Képzelje el, hogy közvetlenül az épületek üvegeiből, autója szélvédőjéből vagy épp mobiltelefonja kijelzőjéből nyerhetné az energiát. Koreai kutatók ezzel kapcsolatban mutattak be egy ígéretes módszert.","shortLead":"Képzelje el, hogy közvetlenül az épületek üvegeiből, autója szélvédőjéből vagy épp mobiltelefonja kijelzőjéből...","id":"20241224_megfelelo-hatasfoku-atlatszo-napelem-technologia-unist","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea1507c-9ec0-4f30-a232-c38634b72ff0.jpg","index":0,"item":"b43a386b-7924-4f5e-bd06-8a94418fd883","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_megfelelo-hatasfoku-atlatszo-napelem-technologia-unist","timestamp":"2024. december. 24. 12:03","title":"Teljesen átlátszó napelem kerülhet a telefonok képernyőibe, közvetlenül a kijelzővel töltheti majd a mobilja akkumulátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]