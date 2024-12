Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megjelent a leggazdagabb magyarok rangsora.","shortLead":"Megjelent a leggazdagabb magyarok rangsora.","id":"20241227_meszaros-lorinc-tiborcz-istvan-50-leggazdagabb-magyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"7a23d936-82b5-4686-96f0-39e67998dba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_meszaros-lorinc-tiborcz-istvan-50-leggazdagabb-magyar","timestamp":"2024. december. 27. 07:38","title":"Mészáros Lőrinc billiomos lett és Tiborcz István is megduplázta vagyonát a Forbes új listája szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","shortLead":"A tavaly december 24-i 196-hoz képest idén 354-szer kellett intézkedniük a tűzoltóknak.","id":"20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"a6b22ac5-b017-4be2-9dd9-3b396646cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20241225_tuzoltok-karacsony-szenteste-statisztika-viharos-szel-szen-monoxid","timestamp":"2024. december. 25. 10:42","title":"Egész éjjel dolgoztak a tűzoltók, sokkal több eset volt, mint tavaly szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Reggel 410,81 forint volt az euró árfolyama.","shortLead":"Reggel 410,81 forint volt az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-arfolyam-erosodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"bcae1fe7-5b58-4ce9-8f63-d8086cf4971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-arfolyam-erosodes","timestamp":"2024. december. 26. 09:24","title":"Erősödött a forint karácsony másnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2. rész.</strong>","shortLead":"<strong>2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez az 2...","id":"20241226_hvg-2024-kronikaja-magyarorszag-2-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"b15cfba8-9f4f-401e-ad81-7e12151126c2","keywords":null,"link":"/360/20241226_hvg-2024-kronikaja-magyarorszag-2-resz","timestamp":"2024. december. 26. 13:30","title":"Fontossági sorrend: Magyarországon jártak Orbán Ráhel influenszerei és a kínai elnök-pártfőtitkár – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948","c_author":"MBH Bank","category":"brandcontent","description":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások. A tőzsdei jelenlét nemcsak új források bevonását teszi lehetővé, hanem egyben a cég presztízsének és átláthatóságának növelését is biztosítja. Az MBH Bank és a Budapesti Értéktőzsde által létrehozott BÉT&MBH Bank MentorHub program épp ezeknek a fejlődni vágyó vállalkozásoknak nyújt szakmai és anyagi támogatást a felkészülés során. Kollega-Tarsoly Dániellel, az MBH Bank vállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a program céljairól, lehetőségeiről és eredményeiről.","shortLead":"A dinamikusan fejlődő vállalkozások előtt gyakran tornyosulnak növekedéssel és finanszírozással kapcsolatos kihívások...","id":"20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7810d45a-dfed-409e-bf5b-32e94994b948.jpg","index":0,"item":"1ef347b0-d36a-49da-800e-d786ab40bd6f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_BET-MBH-MentorHub-vallalkozasok-tamogatasa-interju","timestamp":"2024. december. 26. 11:30","title":"Íme a Budapesti Értéktőzsde és az MBH nagy dobása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bérletek árát idén sem emelik.","shortLead":"A bérletek árát idén sem emelik.","id":"20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0.jpg","index":0,"item":"8331dd1b-88c7-4acc-8fcd-599b58a7b99a","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","timestamp":"2024. december. 25. 15:41","title":"Mátraszentistvánon indul a magyarországi síszezon, csütörtökön reggel már lehet sorakozni a síliftnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0a8a7f-3ba7-43cf-99d9-9a54126b3e83","c_author":"Concorde Csoport","category":"brandcontent","description":"2025 első hónapjaiban alapvető változás következik be számos lakossági állampapír kamatozásában, erre pedig minden befektetési szolgáltató komoly lehetőségként tekint. A lakossági állampapírokról a legtöbbeknek az Államkincstárnál vezetett számlákon lévő kisebb megtakarítások jutnak eszébe, arra kevesebben gondolnak, hogy a megváltozó kamatfeltételeknek a privátbanki ügyfelek portfólióiban is lényeges következménye lehet. Erről kérdeztük Tabányi Mónikát, a Concorde privátbanki üzletágának igazgatóját.","shortLead":"2025 első hónapjaiban alapvető változás következik be számos lakossági állampapír kamatozásában, erre pedig minden...","id":"20241129_Lakossagi-allampapirok-privatbanki-szemszogbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b0a8a7f-3ba7-43cf-99d9-9a54126b3e83.jpg","index":0,"item":"f83de66c-6c0d-49c2-b301-458a858b0509","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241129_Lakossagi-allampapirok-privatbanki-szemszogbol","timestamp":"2024. december. 25. 15:30","title":"Lakossági állampapírok privátbanki szemszögből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","shortLead":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"a8652d3e-5c10-45f2-9fc9-7d15e476e7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","timestamp":"2024. december. 26. 12:16","title":"Folytatódott a forint hajnal óta tartó erősödése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]