[{"available":true,"c_guid":"a256104f-edd5-4196-a97e-d12974d1bf1c","c_author":"Lepres L. Krisztina","category":"360","description":"A klímaváltozás árnyékában kulcsfontosságú a környezetpszichológia: feltárja, hogyan hat ránk a bolygónk állapota, és segít megérteni, miként alakíthatjuk fenntarthatóbbá mindennapi életünket. A jövőnkért folytatott harc a fejünkben kezdődik – modja Dúll Andrea környezetpszichológus.","shortLead":"A klímaváltozás árnyékában kulcsfontosságú a környezetpszichológia: feltárja, hogyan hat ránk a bolygónk állapota, és...","id":"20241226_dull-andrea-kornyezetpszichologus-klimaszorongas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a256104f-edd5-4196-a97e-d12974d1bf1c.jpg","index":0,"item":"43ae04eb-a1b3-4290-b085-1b208017d541","keywords":null,"link":"/360/20241226_dull-andrea-kornyezetpszichologus-klimaszorongas-klimavaltozas","timestamp":"2024. december. 26. 11:00","title":"Dúll Andrea környezetpszichológus: Jó lenne, ha nem volna szégyen a klímaszorongásról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","shortLead":"Már 410 forint alatt van az euró árfolyama.","id":"20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"a8652d3e-5c10-45f2-9fc9-7d15e476e7e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241226_forint-erosodes-euro-arfolyam","timestamp":"2024. december. 26. 12:16","title":"Folytatódott a forint hajnal óta tartó erősödése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","shortLead":"A katonát december 26-án ejtették foglyul, de belehalt súlyos sérüléseibe.","id":"20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"2caa72b8-315f-4e28-a066-fff829f431e5","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_ukran-hadsereg-eszak-korea-hadifogoly","timestamp":"2024. december. 27. 08:09","title":"Meghalt az ukrán fogságba esett észak-koreai katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezt azonban egyelőre nem részletezték, és Oroszország felelősségét sem firtatták.","shortLead":"Ezt azonban egyelőre nem részletezték, és Oroszország felelősségét sem firtatták.","id":"20241227_azeri-utasszallito-lezuhant-kulso-behatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/079a5092-2b44-4ee1-8d9c-b0a8ec32f3a8.jpg","index":0,"item":"d2e8f728-2f2b-4629-ad49-9389129b9c4d","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_azeri-utasszallito-lezuhant-kulso-behatas","timestamp":"2024. december. 27. 14:49","title":"Az azeri légitársaság szerint külső behatás miatt zuhant le az utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban: az állóképességi sportok, például a futás vagy az úszás hatására a szervezet sajátos módon kezdi kezelni a telített zsírokat.","shortLead":"A sportolás pozitív hatásai közismertek. Egy friss kutatás egy újabb adalékra világít rá ezzel kapcsolatban...","id":"20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1019e1-d05f-4df0-840e-ac177399308a.jpg","index":0,"item":"87eb8151-74b2-47b6-ab66-09d0defb70b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_allokepessegi-sportok-zsiregetes-sportoloi-paradoxon","timestamp":"2024. december. 27. 08:03","title":"Másképp égeti a zsírokat azoknak a szervezete, akik ilyen mozgást végeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor környezeti fenntarthatósági teljesítményéről. A tanulmány bemutatja, hogy a bankok milyen eredményeket értek el a zöld átállás terén és milyen elvárásokat támasztanak velük szemben a magyar fogyasztók.","shortLead":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor...","id":"20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af.jpg","index":0,"item":"d156a16f-e506-4cd3-950d-f99419f3cd68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","timestamp":"2024. december. 27. 15:30","title":"Tényleg erre tartanak a magyar bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2024. december. 26. 15:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60882094-64c0-40b0-bcaa-96a81e554dcc","c_author":"Németh András","category":"tudomany","description":"Geoffrey Hinton úgy véli, 10-20 százalékos annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia (MI) három évtizeden belül eltünteti az emberi fajt.","shortLead":"Geoffrey Hinton úgy véli, 10-20 százalékos annak az esélye, hogy a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia (MI) három...","id":"20241227_A-mesterseges-intelligencia-keresztapja-szerint-no-annak-a-veszelye-hogy-az-MI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60882094-64c0-40b0-bcaa-96a81e554dcc.jpg","index":0,"item":"aba844db-aa8d-4189-8c3a-e47f8bcfa79f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_A-mesterseges-intelligencia-keresztapja-szerint-no-annak-a-veszelye-hogy-az-MI","timestamp":"2024. december. 27. 19:42","title":"Az MI keresztapja szerint nő annak a veszélye, hogy a gépi értelem kiirtja az emberiséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]