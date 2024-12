Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0da67063-edf2-4834-9c23-6d70adb19da1","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek, sorskatalógusnak láthatunk. Dokuportréiban romák, fizikai munkások, hajléktalanok, kisstílű bűnözők, prostituáltak, kettétört karrierű volt kommunista párthívők, melegek és más marginalizált csoportok életútjai elevenednek meg. Máskor egész kötetben mondja el életszövegét egy szovjet kényszermunkatábor túlélője, egy idős parasztasszony vagy az 56-os forradalom egyik vezetője. A szociográfus életművét bemutató cikkünk második része.","shortLead":"Csalog Zsolt szociográfus dokuportrénak keresztelte izgalmas irodalmi munkáit, amelyeket magyar sorsfestésnek...","id":"20241229_Maga-a-tarsadalom-beszel-sok-hangon-at-Csalog-Zsolt-dokuportrei-maig-hatnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da67063-edf2-4834-9c23-6d70adb19da1.jpg","index":0,"item":"e1f4e6f7-20dc-4e27-9cd5-75bb6e29353b","keywords":null,"link":"/360/20241229_Maga-a-tarsadalom-beszel-sok-hangon-at-Csalog-Zsolt-dokuportrei-maig-hatnak","timestamp":"2024. december. 29. 17:00","title":"Maga a társadalom beszél sok hangon át: Csalog Zsolt dokuportréi máig hatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre a német belpolitika.","shortLead":"Széthúzó koalíciós pártok, bizalmi válság, rendkívüli választás kiírása – készült már bizakodóbban is az új évre...","id":"20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd3897d4-c6ea-438e-b0ae-f236c83b273c.jpg","index":0,"item":"0a8770bc-45c9-42e3-ae05-80b45111a19f","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-nemetorszag-gazdasag-valasztasok","timestamp":"2024. december. 29. 08:15","title":"A német gazdaság és politika káoszban, az sem biztos, hogy az előrehozott választás segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál az ügyfelek. A vállalat szerint a tendencia azt mutatja, ez a szám a jövőben még tovább nőhet.","shortLead":"Mára már heti közel 300 darab, szakértők által bevizsgált, prémium minősítésű mobilt vásárolnak a Telekomnál...","id":"20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7fda04-a6f0-499a-8918-100e7c0ada93.jpg","index":0,"item":"6f36ff85-024f-4372-ac32-2f30a95f3f21","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_telekom-felujitott-mobilok-eladasi-adatok-statisztika-rejoy","timestamp":"2024. december. 30. 11:13","title":"Telekom: Ezeket a mobilokat veszik most az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé","shortLead":"Semmire sem emlékezett és teljesen lerészegedve ült a volán mögé","id":"20241230_Anthony-Hopkins-49-eve-jozan-ujevi-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86.jpg","index":0,"item":"4a47036f-3fc0-41f6-aca9-d590ca094c50","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Anthony-Hopkins-49-eve-jozan-ujevi-uzenet","timestamp":"2024. december. 30. 09:23","title":"Anthony Hopkins pont 49 éve józan, ez volt az utolsó csepp a pohárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főügyészség négy vádlottal szemben fegyház-, kettővel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.","shortLead":"A főügyészség négy vádlottal szemben fegyház-, kettővel szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza.","id":"20241230_csoportos-rablas-vademeles-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"aab9fc8a-69d9-45b4-82f8-7f0fd5be7ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20241230_csoportos-rablas-vademeles-budapest","timestamp":"2024. december. 30. 11:53","title":"Csoportos rablás miatt emeltek vádat hat férfival szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kérünk fel arra, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolya most rendhagyó feladatot kapott: a HVG év szaváról szóló szavazásának öt jelöltjéből kellett ihletet merítenie ahhoz, hogy értékelje 2024-et. Az év szavai a latteavokádó, a kegyelembotrány, a szuverenitás, a békemisszió és az újraszámlálás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kérünk fel arra, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20241229_Az-en-evem-Karafiath-Orsolyaval-Vege-van-kicsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146.jpg","index":0,"item":"48c12625-1d4f-4014-bc33-9be16d0ecbd1","keywords":null,"link":"/360/20241229_Az-en-evem-Karafiath-Orsolyaval-Vege-van-kicsi","timestamp":"2024. december. 29. 19:00","title":"Az én évem Karafiáth Orsolyával: Vége van, kicsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb kütyüire is érdemes visszatekinteni, igaz, ki-ki más eszközöket tart annak. Az alábbi összeállítás azonban nem akárhonnan, hanem a világ egyik legbefolyásosabb online építészeti, belsőépítészeti dizájnmagazinjától, a Dezeentől érkezett.","shortLead":"Az év végéhez közeledve egyre másra jelennek meg a visszatekintések, összefoglalók. Az év legjobb, leginnovatívabb...","id":"20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ad68e23-62e7-4e1b-8603-b85264a8a565.jpg","index":0,"item":"b869e621-d981-4acf-a73b-3165aba42f95","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_dezeen-dizajnmagazin-osszeallitasa-az-ev-leginnovativabb-kutyui","timestamp":"2024. december. 28. 20:03","title":"Ezek az év leginnovatívabb kütyüi a világ egyik legbefolyásosabb dizájnmagazinja, a Dezeen szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03531fc7-3284-48e7-88e9-b4ed66f55644","c_author":"HVG","category":"360","description":"2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi összefoglaló 3. része.","shortLead":"2024 Krónikája című sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. Negyedévenként haladunk, ez a nemzetközi...","id":"20241229_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-3-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03531fc7-3284-48e7-88e9-b4ed66f55644.jpg","index":0,"item":"6f22d30a-12f5-44a4-a4f4-afd5075d13d3","keywords":null,"link":"/360/20241229_hvg-2024-Kronikaja-Vilag-3-resz","timestamp":"2024. december. 29. 11:00","title":"Aranyak a párizsi olimpián, szélsőjobbos és kommunista győzelmek a világban – 2024 Krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]