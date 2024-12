Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak egy sci-fibe csöppent volna az ember, holott ez a kőkemény valóság: a mesterséges intelligencia fejlődésének újabb állomásához közelítünk. Amint a mesterséges intelligencia elég okossá válik ahhoz, hogy eltitkolja viselkedését az ember elől, számítania kell arra, hogy könyörtelenül fogja követni a saját céljait.","shortLead":"Mintha csak egy sci-fibe csöppent volna az ember, holott ez a kőkemény valóság: a mesterséges intelligencia...","id":"20241228_mesterseges-intelligencia-ember-becsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"3742f8c2-f9fc-4471-9fbb-3f1f1c5e3ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_mesterseges-intelligencia-ember-becsapas","timestamp":"2024. december. 28. 18:03","title":"Már hazudik is a mesterséges intelligencia, nehogy kikapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362fb982-0ffd-44b1-bf20-0f9e35b95856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ebben utalások vannak a történelmi Nagy-Magyarországra.","shortLead":"Szerinte ebben utalások vannak a történelmi Nagy-Magyarországra.","id":"20241229_Kiakadt-a-horvat-kulugyminiszter-amiert-Magyarorszag-atlaszt-kapott-karacsonyra-a-magyar-NATO-nagykovettol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/362fb982-0ffd-44b1-bf20-0f9e35b95856.jpg","index":0,"item":"8807f5c7-dbb9-4f0e-9422-78109400e25a","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Kiakadt-a-horvat-kulugyminiszter-amiert-Magyarorszag-atlaszt-kapott-karacsonyra-a-magyar-NATO-nagykovettol","timestamp":"2024. december. 29. 10:38","title":"Kiakadt a horvát külügyminiszter, amiért Magyarország-atlaszt kapott karácsonyra a magyar NATO-nagykövettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01420eaf-59dd-4589-89dc-28849c1b3fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Vas az eddig megrendezett hat világkupa-viadal mindegyikén a legjobb tízben ért célba, de a dobogóra először állhatott fel.","shortLead":"Vas az eddig megrendezett hat világkupa-viadal mindegyikén a legjobb tízben ért célba, de a dobogóra először állhatott...","id":"20241229_Vas-Blanka-bronzermes-Besanconban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01420eaf-59dd-4589-89dc-28849c1b3fd5.jpg","index":0,"item":"877405d6-805b-4efb-b927-af8c65630006","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Vas-Blanka-bronzermes-Besanconban","timestamp":"2024. december. 29. 14:56","title":"Vas Blanka bronzérmet nyert Besanconban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha a történelmét is lemosták volna róla. Bár a felújítás még nem ért véget, ha a belső tér már nem változik, akkor az évtizedek múlva sebtében idelátogató turista azt se fogja tudni, mi történt az elmúlt öt évben a templom körül.","shortLead":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha...","id":"20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f.jpg","index":0,"item":"389466bf-bda2-4a63-8ddb-a8113937e8e9","keywords":null,"link":"/elet/20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","timestamp":"2024. december. 28. 20:00","title":"Elillant történelem és babonamentes tűzvédelem – megnéztük a felújított Notre Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Felső Tízezer kicsi forradalomról beszél, az Elefánt szerint nincs semmi (vagy Semmi van), Pogány Induló generációja viszont nagy forradalmat hajtott végre (legalábbis a popzenében). Mutatjuk az idei öt legjobb magyar lemezt, fordított sorrendben.","shortLead":"A Felső Tízezer kicsi forradalomról beszél, az Elefánt szerint nincs semmi (vagy Semmi van), Pogány Induló generációja...","id":"20241229_2024-legjobb-magyar-lemezei-elefant-pogany-indulo-trabanat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f6cf9ec-0a61-4a23-836e-569ce542698b.jpg","index":0,"item":"67cd446c-0495-4574-8e0d-b4a21971ca39","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_2024-legjobb-magyar-lemezei-elefant-pogany-indulo-trabanat-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 15:30","title":"Négy évtizedet késett, de most az év legfontosabb albuma lett – 2024 legjobb magyar lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója több „okot” is felsorolt arra, szerinte miért érdemli meg Magyar Péter, hogy róla szóljon a beszéde.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója több „okot” is felsorolt arra, szerinte miért érdemli meg Magyar Péter, hogy róla...","id":"20241229_menczer-tamas-kicsi-magyar-peter-ujevi-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34a56475-bdc9-432e-9eb1-bcbbfe0ec219.jpg","index":0,"item":"04b44da1-4d66-4cc7-b176-f4ced5d1d6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_menczer-tamas-kicsi-magyar-peter-ujevi-beszed","timestamp":"2024. december. 29. 17:33","title":"Menczer Tamás „a Kicsi legnagyobb hazugságai” címmel mondana újévi beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy miként rejthet jelszó (vagy arcfelismerés) mögé olyan appokat is az iPhone-ján, amelyek egyébként bárki számára hozzáférhetők lennének.","shortLead":"Bár vannak olyan alkalmazások, amelyek megnyitásához jelszó szükséges, ezt a fejlesztő állítja be. Az alábbiakban...","id":"20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12323932-e3b5-4506-a353-7f41a8664d44.jpg","index":0,"item":"f5251007-9a7e-414c-a518-49d963ef2a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_iphone-ios-alkalmazasok-vedelme-jelszoval-faceid-zarolas-beallitasa","timestamp":"2024. december. 29. 14:03","title":"Így tud meghatározott alkalmazásokat jelszó mögé rejteni az iPhone-ján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e276a70a-52d2-4275-bf14-f1d90d447bbc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kit ne nyugtatna meg, ha madárfüttyöt, csobogó patak hangját hallgatja, és ezzel pont ellentétes hatást vált ki a kiabálás, a dudaszó, a fékcsikorgás hangja. Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik, ha kombinálják ezeket a hanghatásokat.","shortLead":"Kit ne nyugtatna meg, ha madárfüttyöt, csobogó patak hangját hallgatja, és ezzel pont ellentétes hatást vált ki...","id":"20241229_varosi-zaj-hatasa-termeszeti-hangokkal-kombinalva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e276a70a-52d2-4275-bf14-f1d90d447bbc.jpg","index":0,"item":"f4097925-7f7f-4518-99df-ffe2deea60ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_varosi-zaj-hatasa-termeszeti-hangokkal-kombinalva","timestamp":"2024. december. 29. 16:03","title":"Rossz a városi zaj, jók a természet hangjai – de mi történik, ha kombinálják ezeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]