[{"available":true,"c_guid":"48dec77b-772e-41bc-b327-8ad9b108a83b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2023 őszén került ebbe a pozícióba, amit most sikerült újra elnyernie. ","shortLead":"2023 őszén került ebbe a pozícióba, amit most sikerült újra elnyernie. ","id":"20250103_Mike-Johnson-republikanus-kepviselot-valasztotta-elnokeve-az-ujonnan-megalakult-amerikai-Kongresszus-alsohaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48dec77b-772e-41bc-b327-8ad9b108a83b.jpg","index":0,"item":"da9d8c8e-d886-4968-9f81-739f198c61fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_Mike-Johnson-republikanus-kepviselot-valasztotta-elnokeve-az-ujonnan-megalakult-amerikai-Kongresszus-alsohaza","timestamp":"2025. január. 03. 22:06","title":"Mike Johnson republikánus képviselőt választotta elnökévé az újonnan megalakult amerikai Kongresszus alsóháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237c390c-e7b9-43ce-a74e-edd1e6e39cef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A titkos bevetés még szeptemberben történt, most hoztak nyilvánosságra róla felvételeket.","shortLead":"A titkos bevetés még szeptemberben történt, most hoztak nyilvánosságra róla felvételeket.","id":"20250102_izraeli-kommandosok-sziriai-raketagyar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/237c390c-e7b9-43ce-a74e-edd1e6e39cef.jpg","index":0,"item":"182b2cea-2887-48b3-8f39-85995a6e24fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_izraeli-kommandosok-sziriai-raketagyar-video","timestamp":"2025. január. 02. 21:40","title":"Izraeli kommandósok megsemmisítettek egy szíriai rakétagyárat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli személlyel megosztani az előfizetést. ","shortLead":"Már a magyar felhasználóknál is megjelenik a Disney+ figyelmeztetése arról, hogy többé nem lehet egy háztartáson kívüli...","id":"20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fbf4d01-8e9a-415c-992d-7b50e3700734.jpg","index":0,"item":"73753386-372f-4a59-9402-edb68a205cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_disney-plus-streaming-platform-jelszomegosztas-tiltas-uzenet","timestamp":"2025. január. 03. 12:33","title":"Ennyi volt: a magyarokat is elérte a Disney+ jelszómegosztás-tiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa90a7-16dc-49f0-af23-664b51c57078","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb-űrteleszkóp segítségével fedezték fel a tudósok a Csu-lung nevű galaxist, ami 1,13 milliárd évvel az ősrobbanás után már kifejlett állapotban létezett. Mindez azt mutatja: még sok mindent nem ismer a tudomány a galaxisok fejlődéséről.","shortLead":"A James Webb-űrteleszkóp segítségével fedezték fel a tudósok a Csu-lung nevű galaxist, ami 1,13 milliárd évvel...","id":"20250102_csu-lung-spiralgalaxis-james-webb-urteleszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6aa90a7-16dc-49f0-af23-664b51c57078.jpg","index":0,"item":"7b3b5e6b-c3b5-49b1-9f2f-4daefc08ca36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_csu-lung-spiralgalaxis-james-webb-urteleszkop","timestamp":"2025. január. 02. 14:03","title":"Megtalálták a Tejútrendszer ikertestvérét, alig fiatalabb a világegyetemnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1d9b93-ef18-4190-bb53-405c42909dba","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250103_Marabu-Feknyuz-Boldog-Schengen-mentes-evet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c1d9b93-ef18-4190-bb53-405c42909dba.jpg","index":0,"item":"ee5031ea-058a-4c40-87b3-61fa66c82d13","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_Marabu-Feknyuz-Boldog-Schengen-mentes-evet","timestamp":"2025. január. 03. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Boldog Schengen-mentes évet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Románia schengeni csatlakozásának örült így az államfő. A Telex jelzését megköszönték – csak azt sikerült elfelejteniük közben, hogy a portál valójában kérdezett is tőlük. ","shortLead":"Románia schengeni csatlakozásának örült így az államfő. A Telex jelzését megköszönték – csak azt sikerült elfelejteniük...","id":"20250103_sulyok-tamas-koszovo-szerbia-diplomacia-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1005a633-e969-4861-b8b8-44db785cbefa.jpg","index":0,"item":"20513129-a210-4ac2-9ae7-c30531908dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_sulyok-tamas-koszovo-szerbia-diplomacia-terkep","timestamp":"2025. január. 03. 07:27","title":"Sulyok stábja javította a térképet, amin Koszovót Szerbia részeként tüntették fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Oroszország függetlenedne a nyugati technológiától, ezért saját játékkonzolokat kínálna. Moszkva állítja, nem csak a Tetris fut majd rajtuk.","shortLead":"Oroszország függetlenedne a nyugati technológiától, ezért saját játékkonzolokat kínálna. Moszkva állítja, nem csak...","id":"20250102_orosz-jatekkonzol-nyugati-technologia-szankcio-fog-play","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"2aad3014-3625-4693-8ccc-e4c7993159de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_orosz-jatekkonzol-nyugati-technologia-szankcio-fog-play","timestamp":"2025. január. 02. 10:33","title":"Saját játékkonzolokat fejleszt Oroszország, fotón mutatjuk az egyiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8195583-9fd5-4fde-b4eb-ec6d16a67c13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi bocsánatot kért, de azt nem tudni, milyen károkat okozott.","shortLead":"A férfi bocsánatot kért, de azt nem tudni, milyen károkat okozott.","id":"20250103_Zart-ablakon-lott-be-tuzijatekot-egy-nemet-influencer-szilveszterkor---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8195583-9fd5-4fde-b4eb-ec6d16a67c13.jpg","index":0,"item":"6abce5d6-b606-41d5-8af2-e41b3919d0b8","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Zart-ablakon-lott-be-tuzijatekot-egy-nemet-influencer-szilveszterkor---video","timestamp":"2025. január. 03. 11:50","title":"Egy lakás ablakán lőtt be egy szilveszteri rakétát egy influenszer Berlinben, ami odabent felrobbant – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]