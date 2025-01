Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","shortLead":"Oroszország dróntámadással indította az évet.","id":"20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8096e313-837a-451b-882d-bb0a50ed802b.jpg","index":0,"item":"27ce6fe1-c015-4ada-b350-a06b852ace30","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Lelott-dron-roncsai-estek-egy-kijevi-lakohazra-tobben-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 18:17","title":"Lelőtt drón roncsai estek egy kijevi lakóházra, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3490a1ac-6f15-4f48-a2c5-eac7c1b14368","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyanús csomagban madzagok, egy óra és telefon is volt, robbanóanyag azonban nem.","shortLead":"A gyanús csomagban madzagok, egy óra és telefon is volt, robbanóanyag azonban nem.","id":"20250102_albomba-hegyko-templom-szilveszter-ejjel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3490a1ac-6f15-4f48-a2c5-eac7c1b14368.jpg","index":0,"item":"871ddd82-989c-4633-9405-3ba23c9e95bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_albomba-hegyko-templom-szilveszter-ejjel","timestamp":"2025. január. 02. 14:07","title":"Álbombát találtak a hegykői templom előtt szilveszter éjjelén, egy helyi férfit elfogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0913b75b-f79b-4249-b150-a5da630a3982","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A végzetes ostobaság az volt, hogy nem láttuk a veszélyét, hogy kétharmaddal korlátlan hatalmat lehet szerezni – mondja a január 2-án nyolcvanéves Haraszti Miklós. Az egykori ellenálló, volt SZDSZ-es politikus egy színes forradalom esélyét látja a mai Magyarországon.","shortLead":"A végzetes ostobaság az volt, hogy nem láttuk a veszélyét, hogy kétharmaddal korlátlan hatalmat lehet szerezni – mondja...","id":"20250102_hvg-haraszti-miklos-interju-rendszervaltas-Kadar-Orban-rendszer-Magyar-Peter-alkotmanyossag-szines-forradalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0913b75b-f79b-4249-b150-a5da630a3982.jpg","index":0,"item":"b93b9403-8f8e-48dd-8bce-ef10d25acf48","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg-haraszti-miklos-interju-rendszervaltas-Kadar-Orban-rendszer-Magyar-Peter-alkotmanyossag-szines-forradalom","timestamp":"2025. január. 02. 10:30","title":"Haraszti Miklós: Minden kleptokrácia az arany vécékefén bukott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","shortLead":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","id":"20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc.jpg","index":0,"item":"760245ed-57fe-44da-a4d2-c808ec560520","keywords":null,"link":"/elet/20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. január. 02. 12:17","title":"Szöges kolbásszal próbáltak kutyákat megölni Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt Orbántól, sőt, egyből kampányüzemmódot hirdetett. A kormányzat cáfol, de vajon milyen lehetőségei vannak, ha meggondolná magát? És érdeke lenne ilyet tenni?","shortLead":"Előbb csak feltételezés volt, hogy a kormány előrehozná a következő választást, majd Magyar Péter már követelte is ezt...","id":"20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f41ea4-ffb0-4e81-9386-9fa7cce07f59.jpg","index":0,"item":"bbe4eeb3-46b5-447c-8fa3-dcd062a0cc91","keywords":null,"link":"/360/20250103_Elorehozott-parlamenti-valasztas-2025-2026-maskor","timestamp":"2025. január. 03. 06:30","title":"Bejön-e Magyar Péter húzása: lesz idén parlamenti választás, vagy csak 2026-ban, esetleg még később?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253b59e1-fd06-46ef-ba1e-a179cd57b9fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegnéje séfekkel és barátokkal nevetgél, málnával tortát díszít, és mézet szüretel Kaliforniában, közben fontos életbölcsességeket oszt meg.","shortLead":"Sussex hercegnéje séfekkel és barátokkal nevetgél, málnával tortát díszít, és mézet szüretel Kaliforniában, közben...","id":"20250103_Tippekkel-es-trukkokkel-jelentkezik-a-konyhabol-Meghan-Markle-uj-musoraban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/253b59e1-fd06-46ef-ba1e-a179cd57b9fd.jpg","index":0,"item":"2db0f783-976a-4f77-8dd9-721cb7b71610","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Tippekkel-es-trukkokkel-jelentkezik-a-konyhabol-Meghan-Markle-uj-musoraban","timestamp":"2025. január. 03. 12:59","title":"Meghan Markle konyhai tippek-trükkök műsorral jön a Netflixre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce98aabc-368f-4ae2-9f4a-ed9a5be8d0fb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rosszak voltak a visszajelzések a fekete drapériás kordonokról, így a kerület polgármestere elbontatta.","shortLead":"Rosszak voltak a visszajelzések a fekete drapériás kordonokról, így a kerület polgármestere elbontatta.","id":"20250103_bontas-halaszbastya-kordon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce98aabc-368f-4ae2-9f4a-ed9a5be8d0fb.jpg","index":0,"item":"3d1054b8-2ccb-45c0-9703-0584e3b82396","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_bontas-halaszbastya-kordon-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 12:09","title":"Elbontották a Halászbástyánál felállított kordont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","shortLead":"Továbbra sem rózsás a helyzet a város polgármestere szerint, de a csődöt most elkerülték. ","id":"20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a056194a-e584-453c-bca5-dbc8042babe1.jpg","index":0,"item":"c9fe3367-588c-44c2-bd6b-bd04bec2a3bd","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Salgotarjan-tamogatas-csod-kormany-polgarmester","timestamp":"2025. január. 02. 13:38","title":"Százmilliókat kapott a kormánytól Salgótarján, hogy ne menjen csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]