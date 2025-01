Cikkünk frissül.

Váratlanul január 10-re időzítette egy bíró a Donald Trump elleni bűnper ítélethirdetését – írja az AP.

Ugyan az esküdtszék már tavaly májusban bűnösnek mondta ki Trumpot a hallagatási pénzek ügyében zajló per mind a 34 vádpontjában, azonban az ítélethirdetésre azóta is várni kellett. Sokan úgy gondolták, hogy Trump megválasztását követően ad acta is kerül a dolog.

Ezért is nagy meglepetés, hogy alig egy héttel azelőtt, hogy a megválasztott elnök bevonulna a Fehér Házba, mégis megszületik az ítélet, ami a korábbi esküdtszéki döntés értelmében csakis elmarasztaló lehet.

Bosszúra éhesen folytatja a kampányát a bűnösnek kimondott Trump Még dühösebben folytatja kampányát Donald Trump, miután egy New York-i esküdtszék bűnösnek találta, ami nem tüntette el az esélyét az elnökválasztás megnyerésére.

Ugyanakkor a döntés bejelentésével egyidőben a bíró azt is jelezte, hogy az ítélet nem lesz börtönbüntetés. Mindettől függetlenül így is Donald Trump lesz az Amerikai Egyesült Államok első olyan elnöke, aki elítélt bűnözőként ül be az Ovális Irodába.

Ha az ítélet elmarasztaló és a börtönbüntetés nem jöhet szóba, akkor a Trump ügyében eljáró bíró, Juan M. Merchan próbaidőre bocsáthatja, vagy pénzbüntetésre ítélheti a megválasztott elnököt.

Merchan korábban elutasította Trump azon indítványát, hogy a megválasztása és az elnöki immunitás következtében szüntessék meg a vele szemben zajló eljárást, sőt, a bíró ki is jelentette, hogy kötelességének érzi elítélni a megválasztott elnököt annak január 20.-i beiktatása előtt.

A bíró ugyanis úgy értékelte, hogy az elnököt megillető mentelmi jog a megválasztott, de még be nem iktatott elnökre nem vonatkozik. Bár volt olyan elképzelés, hogy a bíróság befagyaszthatná az ügyet addig, amíg Trump ki nem tölti az elnöki ciklusát, ám ez, nem beszélve az eljárás megszüntetéséről, a bíró szerint súlyosan aláásná a jogállamiság intézményét.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Donald Trump ellen tavaly április közepén indított bűnper tárgya 130 ezer dollár elszámolása volt. Ezt az összeget Stormy Daniels pornószínésznőnek fizették azért, hogy hallgasson a Trumppal tíz évvel korábban folytatott viszonyáról. Az ügyészség szerint Trump utasítására történt a kifizetés, amit hamisan jogi költségként tüntettek fel még a 2016-os választási kampány idején.