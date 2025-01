Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"237c390c-e7b9-43ce-a74e-edd1e6e39cef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A titkos bevetés még szeptemberben történt, most hoztak nyilvánosságra róla felvételeket.","shortLead":"A titkos bevetés még szeptemberben történt, most hoztak nyilvánosságra róla felvételeket.","id":"20250102_izraeli-kommandosok-sziriai-raketagyar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/237c390c-e7b9-43ce-a74e-edd1e6e39cef.jpg","index":0,"item":"182b2cea-2887-48b3-8f39-85995a6e24fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_izraeli-kommandosok-sziriai-raketagyar-video","timestamp":"2025. január. 02. 21:40","title":"Izraeli kommandósok megsemmisítettek egy szíriai rakétagyárat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1683a2b-4ee2-4cd2-884b-78fc43821437","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával – mutat rá egy új vizsgálat.","shortLead":"A sejtekbe is behatolnak a mikroműanyagok, melyekből elképesztő mennyiségű oldódik ki a filteres teák fogyasztásával –...","id":"20250103_mikromuanyag-szennyezes-teafilterek-kioldodas-sejtek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1683a2b-4ee2-4cd2-884b-78fc43821437.jpg","index":0,"item":"55465d73-6886-41e3-a2eb-91bf28f5a0e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_mikromuanyag-szennyezes-teafilterek-kioldodas-sejtek","timestamp":"2025. január. 03. 20:03","title":"1,2 milliárd mikroműanyag-részecske lehet a teája minden milliliterjében – döbbenetes eredményekre jutott egy friss kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec093eb5-894e-46fc-8063-f30cf663afd9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még mindig nem nyújtottak be kérelmet, hogy boltot nyithassanak.","shortLead":"Még mindig nem nyújtottak be kérelmet, hogy boltot nyithassanak.","id":"20250102_orosz-mere-diszkont-kiskereskedelmi-lanc-boltnyitas-nincs-meg-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec093eb5-894e-46fc-8063-f30cf663afd9.jpg","index":0,"item":"2e4f0549-9a9d-4748-b484-bc09da34b320","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_orosz-mere-diszkont-kiskereskedelmi-lanc-boltnyitas-nincs-meg-engedely","timestamp":"2025. január. 02. 14:35","title":"Egyelőre csak mese az orosz Mere diszkont itthoni megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d12eed-5ac4-44b2-9f12-ea8889ea091f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Queenslandi Egyetem kutatói egy speciális hatóanyagot tartalmazó krémen dolgoznak, ami nemcsak segít csökkenteni a bőrrák kialakulásának kockázatát, de a szervátültetett betegek életét is segíthet megmenteni.","shortLead":"A Queenslandi Egyetem kutatói egy speciális hatóanyagot tartalmazó krémen dolgoznak, ami nemcsak segít csökkenteni...","id":"20250102_borrak-elleni-krem-gyogyszer-hatoanyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d12eed-5ac4-44b2-9f12-ea8889ea091f.jpg","index":0,"item":"1341a056-e056-4919-97a3-5f89fca3dc3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_borrak-elleni-krem-gyogyszer-hatoanyag","timestamp":"2025. január. 02. 13:03","title":"Már tesztelik a bőrrák kezelésére való krémet, kiválthatja a műtétet és a sugárterápiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a6d22-f803-4aba-a772-23044a126eb4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A döntést nem indokolták, de vélhetően ukrán dróntámadás veszélye áll a háttérben.","shortLead":"A döntést nem indokolták, de vélhetően ukrán dróntámadás veszélye áll a háttérben.","id":"20250104_szentpetervar-pulkovo-repuloter-lezaras-biztonsagi-okok-ukran-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/702a6d22-f803-4aba-a772-23044a126eb4.jpg","index":0,"item":"dcb511ea-0b1b-4e12-9a35-5f4e78392452","keywords":null,"link":"/vilag/20250104_szentpetervar-pulkovo-repuloter-lezaras-biztonsagi-okok-ukran-drontamadas","timestamp":"2025. január. 04. 11:22","title":"Biztonsági okok miatt nem indít és nem fogad járatokat a szentpétervári repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add8cb2c-7848-42f8-a01f-eb8eda4c204b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ukránok szerint egyre gyakrabban látni, hogy az orosz katonákat nem páncélozott járművekkel, hanem elektromos rollerekkel küldi támadásba az orosz hadvezetés.","shortLead":"Az ukránok szerint egyre gyakrabban látni, hogy az orosz katonákat nem páncélozott járművekkel, hanem elektromos...","id":"20250103_elektromos-roller-orosz-katona-ukrajna-haboru-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/add8cb2c-7848-42f8-a01f-eb8eda4c204b.jpg","index":0,"item":"abfc6758-a76a-498e-ab46-4874d13ce347","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_elektromos-roller-orosz-katona-ukrajna-haboru-video","timestamp":"2025. január. 03. 15:03","title":"Elektromos rollerrel támadnak az orosz katonák Ukrajnában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Minden tíz eladott autóból kilenc teljesen elektromos volt náluk tavaly.","shortLead":"Minden tíz eladott autóból kilenc teljesen elektromos volt náluk tavaly.","id":"20250102_norvegia-elektromos-auto-atallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"15ff9363-f39d-4b2d-b0d8-d4b945eb701b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_norvegia-elektromos-auto-atallas","timestamp":"2025. január. 02. 12:59","title":"A norvégok lényegében véghez vitték az elektromos átállást az új autóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8195583-9fd5-4fde-b4eb-ec6d16a67c13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi bocsánatot kért, de azt nem tudni, milyen károkat okozott.","shortLead":"A férfi bocsánatot kért, de azt nem tudni, milyen károkat okozott.","id":"20250103_Zart-ablakon-lott-be-tuzijatekot-egy-nemet-influencer-szilveszterkor---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8195583-9fd5-4fde-b4eb-ec6d16a67c13.jpg","index":0,"item":"6abce5d6-b606-41d5-8af2-e41b3919d0b8","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Zart-ablakon-lott-be-tuzijatekot-egy-nemet-influencer-szilveszterkor---video","timestamp":"2025. január. 03. 11:50","title":"Egy lakás ablakán lőtt be egy szilveszteri rakétát egy influenszer Berlinben, ami odabent felrobbant – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]