[{"available":true,"c_guid":"3218eb49-52b0-4ee6-acec-bf5bacbd39ce","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tíz éve van a “királyi televízióban”.","shortLead":"Tíz éve van a “királyi televízióban”.","id":"20250104_Fabry-Sandor-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3218eb49-52b0-4ee6-acec-bf5bacbd39ce.jpg","index":0,"item":"3179b850-ecf1-4d6e-9e28-5ad67b20fb8c","keywords":null,"link":"/elet/20250104_Fabry-Sandor-interju","timestamp":"2025. január. 04. 17:01","title":"Kossuth-díjnak örülne Fábry Sándor, de „ezektől” semmit nem vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme néhány főzési tipp Maxine Clark gasztronómiai szakíró és főzőtanár Rizottó című könyvéből. Részlet.","shortLead":"A rizottó az olasz konyha egyik legváltozatosabb és legkedveltebb fogása, amely számtalan formában elkészíthető. Íme...","id":"20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156da1e3-15e2-4ad8-90a6-47f3cc6445a1.jpg","index":0,"item":"37aca7cd-e030-4472-8dbf-b6f3e5af5251","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250104_Ime-7-alaptipp-a-tokeletes-rizotto-elkeszitesehez","timestamp":"2025. január. 04. 19:15","title":"Íme 7 alaptipp a tökéletes rizottó elkészítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce98aabc-368f-4ae2-9f4a-ed9a5be8d0fb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rosszak voltak a visszajelzések a fekete drapériás kordonokról, így a kerület polgármestere elbontatta.","shortLead":"Rosszak voltak a visszajelzések a fekete drapériás kordonokról, így a kerület polgármestere elbontatta.","id":"20250103_bontas-halaszbastya-kordon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce98aabc-368f-4ae2-9f4a-ed9a5be8d0fb.jpg","index":0,"item":"3d1054b8-2ccb-45c0-9703-0584e3b82396","keywords":null,"link":"/itthon/20250103_bontas-halaszbastya-kordon-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 12:09","title":"Elbontották a Halászbástyánál felállított kordont, most így néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36e92f4-a255-4820-9ab3-039e20c64125","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az evangélikus püspök szerint hamarosan tornacsarnokok viselik Keleti Ágnes nevét a világ számos pontján, ami a Deák téri gimnázium esetében is járható út lenne.","shortLead":"Az evangélikus püspök szerint hamarosan tornacsarnokok viselik Keleti Ágnes nevét a világ számos pontján, ami a Deák...","id":"20250103_Fabiny-Tamas-Keleti-Agnes-temetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f36e92f4-a255-4820-9ab3-039e20c64125.jpg","index":0,"item":"ffa1d47c-6ae4-4345-8362-934575daf0e5","keywords":null,"link":"/sport/20250103_Fabiny-Tamas-Keleti-Agnes-temetese","timestamp":"2025. január. 03. 13:55","title":"Fabiny Tamás: Fekete zászló fog lobogni az evangélikus gimnáziumon Keleti Ágnes temetésekor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sem az árak nem lőttek ki, sem az országok nem kerültek energiahiányos helyzetbe.","shortLead":"Sem az árak nem lőttek ki, sem az országok nem kerültek energiahiányos helyzetbe.","id":"20250103_Hiaba-panikolt-Fico-nagyon-ugy-tunik-elmarad-az-osszeomlas-a-leallo-orosz-gazszallitasok-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"55b7c6d5-20c0-40bc-82e8-338f34747dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Hiaba-panikolt-Fico-nagyon-ugy-tunik-elmarad-az-osszeomlas-a-leallo-orosz-gazszallitasok-miatt","timestamp":"2025. január. 03. 13:25","title":"Hiába keltett pánikot Fico, nagyon úgy tűnik, elmarad az összeomlás a leálló orosz gázszállítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723123b1-d8d8-466d-b7c9-9ac73df10db3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A J35 jellel azonosított kardszárnyú delfin újra életet adott egy borjúnak, ám az csak pár napot élt, valószínűleg koraszülött volt. ","shortLead":"A J35 jellel azonosított kardszárnyú delfin újra életet adott egy borjúnak, ám az csak pár napot élt, valószínűleg...","id":"20250103_Orka-gyaszol-elpusztult-borju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/723123b1-d8d8-466d-b7c9-9ac73df10db3.jpg","index":0,"item":"95c638da-7885-465b-98c9-693be1d2420b","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Orka-gyaszol-elpusztult-borju","timestamp":"2025. január. 03. 13:23","title":"A borját korábban szívszorítóan sirató orka most újabb újszülöttjét gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759e46d-8156-4076-8a46-a2c60e90f4dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyomok részben hosszú nyakú növényevőktől, részben ragadozóktól származtak, néhol keresztezték is egymást. ","shortLead":"A nyomok részben hosszú nyakú növényevőktől, részben ragadozóktól származtak, néhol keresztezték is egymást. ","id":"20250103_Dinoszaurusz-labnyom-lelet-Oxfordshire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759e46d-8156-4076-8a46-a2c60e90f4dc.jpg","index":0,"item":"352e107e-9823-4486-8807-d68afa1c020b","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Dinoszaurusz-labnyom-lelet-Oxfordshire","timestamp":"2025. január. 03. 15:30","title":"Dinólábnyomok tömkelegét tárták fel egy angliai kőfejtőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatékonyabb energiafelhasználást, az élelmiszerek hosszabb frissen tartását és nagyobb belső teret kínálnak a Samsung új hűtőszekrényei. A CES 2025 technológiai kiállításon bemutatkozó újdonságokban mindezekért természetesen a mesterséges intelligencia felel.","shortLead":"Hatékonyabb energiafelhasználást, az élelmiszerek hosszabb frissen tartását és nagyobb belső teret kínálnak a Samsung...","id":"20250104_ces-2025-samsung-hutoszekreny-ai-hybrid-cooling-technologia-mire-jo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272.jpg","index":0,"item":"e9cfd43c-539d-4f75-bfd7-04c7c1e7e1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_ces-2025-samsung-hutoszekreny-ai-hybrid-cooling-technologia-mire-jo","timestamp":"2025. január. 04. 18:03","title":"Ezekben a hűtőkben hosszabban maradnak frissek az ételek, egy egész érdekes megoldással állt elő a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]