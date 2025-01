„Ha az USA kilép a NATO-ból, Putyin elpusztítja Európát” – mondta Volodimir Zelenszkij egy bő három órás, vasárnap publikált podcastben, amit a Reuters szemlézett.

Az ukrán elnök nagyrészt arra használta az interjút, hogy hangsúlyozza Ukrajna NATO-tagságának fontosságát, valamint beszélt arról is, hogy tűzszünetre illetve a békére is csak úgy van esély, ha az USA garantálja Kijev biztonságát a tárgyalások ideje alatt. Ennek hiányában meglátása szerint Oroszország csupán felhasználná a fegyvernyugvást arra, hogy felkészüljön egy újabb támadásra. Mondataival Zelenszkij indirekt módon utalt arra is, hogy az európai szövetségeket katonai ereje nem képvisel elég elrettentő erőt Putyin szemében, ezért is gondolná végzetesnek, ha Washington kilépne a NATO-ból.

Zelenszkij elmondta azt is, sokat remél Trump elnökségétől. Állítása alapján a beiktatásra váró elnök tavaly már telefonon biztosította: első útjainak egyike Ukrajnába vezet majd. A két vezető egyébként már találkozott, december elején mindkettőjüket fogadta Emmanuel Macron, francia államfő. Előfordulhat, hogy a második találkozásra már január 20-án sor kerül, Zelenszkij azt mondta, hogy ha hivatalos meghívást kap, akkor részt vesz majd az amerikai elnök beiktatásán.

A lassan három éve zajló konfliktus megoldását sokan Trumptól várják, Kijevben azonban attól félnek, hogy az USA elnöke által is támogatott megoldás azzal járhat, hogy a jelenleg orosz megszállás alatt lévő területeket elveszti az ország. Zelenszkij a beszélgetés során hangsúlyozta: egyetértenek Trumppal abban, hogy csakis „erő segítségével juthatunk el a békéhez”. Szerinte Putyin jelenleg nem érdekelt a valódi béketárgyalásokban.

A videót aznap este élesítették, amikor az ukrán csapatok újabb offenzívát indítottak a kurszki régióban, ahová először még tavaly augusztusban törtek be. Annak ellenére, hogy az orosz és az észak-koreai csapatok megpróbálták visszaszorítani az egységeket a határon túlra, az elvesztett terület mintegy 40 százalékát sikerült csak visszafoglalni.

Zelenszkij már korábban is hangoztatta, hogy az Egyesült Államok garanciái nélkül nincs esély a békére, ahogy arról is beszélt már, hogy Trump alatt véget érhet a háború. Ebben azonban nem mindenki bízik, december végén Biden – arra hivatkozva, hogy félő, Trump irányítása alatt az USA csökkenteni fogja az Ukránoknak szánt támogatást – közel 6 milliárd dolláros katonai és pénzügyi támogatást jelentett be. Trump előszeretettel hangoztatja, hogy beiktatása után röviddel véget fog vetni az orosz-ukrán háborúnak, de erről konrétumok még nem láttak napvilágot. A megválasztott amerikai elnök legutóbb Bassár el-Aszad bukása után szólította fel a háborúzó feleket a tűzszünetre, amire Zelenszkij úgy reagált, hogy „a háború nem érhet véget egy darab papírral és néhány aláírással.”

Nyitóképünk illusztráció, forrás: AFP / Sergei Supinsky