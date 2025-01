Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","shortLead":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","id":"20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd.jpg","index":0,"item":"53d567d4-d28b-42c6-ac5a-83dd5da87e26","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","timestamp":"2025. január. 05. 15:53","title":"Óriási baki: idő előtt kiderült a TV2 Házasság első látásra című műsor végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9163546b-f1f1-44e8-ac67-1902f052ee56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Francia Polinézia Kamaka nevű szigetén az összes patkányt ki kellett irtani, miután az emberek által odahurcolt állat igencsak elszaporodott. 