[{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi útjainak díjai között. A nemzetgazdasági miniszter lehajolt az apróért is, a diplomaták 40 eurós kiküldetési napidíját is lelkiismeretesen felvette.","shortLead":"Több millió forintos szállásdíjak és tízmillió forint fölötti magánrepülő-költségek szerepelnek Nagy Márton külföldi...","id":"20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"a9552394-c7b3-4192-8aa3-6d788b4f32a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Nagy-Marton-utazas-koltsegek-repules-szallas-ngm","timestamp":"2025. január. 07. 09:32","title":"Magánrepülő Svájcba 15 millió forintért, szállás Párizsban 3,4 millióért – közzétették Nagy Márton utazásainak költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd5ed75-bea5-4a3f-972e-e46aedb30214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Röviddel a gála előtt derült ki, hogy Jeff Baena forgatókönyvíró, rendező 47 évesen öngyilkos lett. ","shortLead":"Röviddel a gála előtt derült ki, hogy Jeff Baena forgatókönyvíró, rendező 47 évesen öngyilkos lett. ","id":"20250106_brady-corbet-brutalista-rendezo-jeff-baena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd5ed75-bea5-4a3f-972e-e46aedb30214.jpg","index":0,"item":"49997902-6141-4c17-a308-a6904c37db0d","keywords":null,"link":"/elet/20250106_brady-corbet-brutalista-rendezo-jeff-baena","timestamp":"2025. január. 06. 15:12","title":"A brutalista rendezője a Golden Globe díjátadón Aubrey Plaza nemrég meghalt férjéről is megemlékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c161b1-151b-4d05-a2a6-ce0e0d80f7e4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump minden reményt megölt a hazánkat is érintő enyhébb vámpolitika kapcsán. 416,4-ig zuhant a forint-euró árfolyam.","shortLead":"Trump minden reményt megölt a hazánkat is érintő enyhébb vámpolitika kapcsán. 416,4-ig zuhant a forint-euró árfolyam.","id":"20250106_Olyat-mondott-Trump-ami-azonnal-keteves-melypontra-lokte-a-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24c161b1-151b-4d05-a2a6-ce0e0d80f7e4.jpg","index":0,"item":"54014962-a37d-47a7-b48e-f2838a110ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Olyat-mondott-Trump-ami-azonnal-keteves-melypontra-lokte-a-forintot","timestamp":"2025. január. 06. 19:32","title":"Trump nyilatkozata kétéves mélypontra lökte a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001eb568-d56f-4d64-8f83-7d1bb2ae2273","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A tradicionális karácsonyi édességet a rendőrség szerint a tortakészítő menye mérgezhette meg.","shortLead":"A tradicionális karácsonyi édességet a rendőrség szerint a tortakészítő menye mérgezhette meg.","id":"20250107_arzen-brazil-karacsonyi-torta-mergezes-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001eb568-d56f-4d64-8f83-7d1bb2ae2273.jpg","index":0,"item":"06b0dccd-e25a-445d-bd4c-4ca16c053380","keywords":null,"link":"/elet/20250107_arzen-brazil-karacsonyi-torta-mergezes-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 07. 11:28","title":"Hárman meghaltak egy arzénos karácsonyi tortától Brazíliában, a saját családját mérgezhette meg egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz árát, ez pedig Európát is érzékenyen érintheti.","shortLead":"Biden betiltja a partmenti olajkitermelést az Egyesült Államok jelentős területén, ami felfelé nyomhatja a földgáz...","id":"20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a4dce-03bb-476e-87f3-9b70857ac8ad.jpg","index":0,"item":"11400f48-fefc-42d8-8b0a-c8749fa6e2e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Olyan-dontes-hozott-a-lekoszono-Biden-ami-nem-csak-Trumpnak-de-nekunk-is-fajhat","timestamp":"2025. január. 06. 20:34","title":"Olyan döntést hozott a leköszönő Biden, ami nemcsak Trumpnak, de nekünk is fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Határidőre sem teljesített minden előírást az OTP és az MBH a jegybank feltételei közül, így újabb büntetést kaptak.","shortLead":"Határidőre sem teljesített minden előírást az OTP és az MBH a jegybank feltételei közül, így újabb büntetést kaptak.","id":"20250107_otp-mbh-bank-penzmosas-mnb-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"d817a409-c508-40f9-a5ce-a2a82c915705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_otp-mbh-bank-penzmosas-mnb-birsag","timestamp":"2025. január. 07. 10:25","title":"Megszegte az OTP és az MBH a pénzmosás elleni szabályokat, annyi büntetést fizethetnek, amennyi profit egy hosszabb kávészünet alatt összejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066718e9-a04b-4c3b-a778-4ba35454064b","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"A téli időszak minden évben egyet jelent az influenzaszezonnal, és ez idén sincs másként. Magyarországon fokozódik a járványhelyzet, szinte mindenki talál a környezetében olyan embert, aki lázra vagy köhögésre panaszkodik, de még nem késő beadatni az influenza elleni védőoltást a HVG által megkérdezett szakértők szerint. Mi a különbség tünet és tünet között, és melyik légúti megbetegedés lehet igazán veszélyes? Erről is beszélt Várdi Katalin pulmonológus és Kemenesi Gábor virológus.","shortLead":"A téli időszak minden évben egyet jelent az influenzaszezonnal, és ez idén sincs másként. Magyarországon fokozódik...","id":"20250107_megfazas-covid-influenza-tunetek-felso-leguti-betegseg-jarvany-szakertok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/066718e9-a04b-4c3b-a778-4ba35454064b.jpg","index":0,"item":"5c9a39c3-bd18-41c5-b451-a288cbbee594","keywords":null,"link":"/360/20250107_megfazas-covid-influenza-tunetek-felso-leguti-betegseg-jarvany-szakertok","timestamp":"2025. január. 07. 12:00","title":"Vészesen terjednek a légúti fertőzések, de honnan tudjuk, hogy Coviddal, influenzával vagy megfázással van-e dolgunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"A férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.","id":"20250106_leugrott-ferfi-ferihegyi-repter-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33.jpg","index":0,"item":"99ee4e7a-1225-4ff6-89bb-1a44cefb6844","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_leugrott-ferfi-ferihegyi-repter-galeria","timestamp":"2025. január. 06. 20:46","title":"Leugrott egy férfi a ferihegyi reptér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]