[{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","shortLead":"A hét második felétől erős szélre és mínuszokra kell számítani.","id":"20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"7e1e284e-d508-45ac-98aa-e675bc2735cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Vege-a-januari-tavasznak-ujra-hideg-lesz","timestamp":"2025. január. 08. 07:44","title":"Vége a januári tavasznak, újra hideg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egységes arculatot teremtenének. ","shortLead":"Egységes arculatot teremtenének. ","id":"20250109_balatonalmadi-valtoztatasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc.jpg","index":0,"item":"17966187-70e2-42fd-afbe-7e4ea2e581af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_balatonalmadi-valtoztatasi-tilalom","timestamp":"2025. január. 09. 13:16","title":"Változtatási tilalmat rendeltek el Balatonalmádiban, egy ablakot sem lehet kicserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az MSZP frakcióvezetője szerint az állami cég a Mátrai Erőmű megvásárlásakor engedély nélkül fizetett ki hitelkiváltásként Mészáros Lőrinc érdekeltségének 5 milliárdot.","shortLead":"Az MSZP frakcióvezetője szerint az állami cég a Mátrai Erőmű megvásárlásakor engedély nélkül fizetett ki...","id":"20250109_mvm-matrai-eromu-meszaros-lorinc-sikkasztas-hutlen-kezeles-feljelentes-mszp-toth-bertalan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c754e5cb-d544-42c2-b5ab-289427789bf3.jpg","index":0,"item":"4c9460fd-8050-4885-a6ec-750ead1b120e","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_mvm-matrai-eromu-meszaros-lorinc-sikkasztas-hutlen-kezeles-feljelentes-mszp-toth-bertalan","timestamp":"2025. január. 09. 08:11","title":"Bűncselekményt gyanít az MSZP-s Tóth Bertalan az MVM-nél, feljelentést tesz egy Mészáros Lőrinchez köthető kifizetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építési és közlekedési miniszter a David Pressmannek adott utazási tippje mellett Rogán Antal szankciós listára tételét is kommentálta: „szemenszedett hazugságokra, föltételezésekre alapszik, amelyekből egy szó sem igaz”.","shortLead":"Az építési és közlekedési miniszter a David Pressmannek adott utazási tippje mellett Rogán Antal szankciós listára...","id":"20250108_Kerulje-el-Magyarorszagot-uzente-Lazar-Janos-a-tavozo-amerikai-nagykovetnek-Rogan-kitiltasa-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"ea0e3adc-699b-4daa-aa37-019acb7563a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Kerulje-el-Magyarorszagot-uzente-Lazar-Janos-a-tavozo-amerikai-nagykovetnek-Rogan-kitiltasa-miatt-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 12:14","title":"„Kerülje el Magyarországot” – üzente Lázár János a távozó amerikai nagykövetnek Rogán kitiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két nap után itt a következő. ","shortLead":"Két nap után itt a következő. ","id":"20250108_benzin-gazolaj-aremeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/580881d8-9563-4edc-a327-67ae9963e798.jpg","index":0,"item":"f56f772e-2f24-4fb9-a4ac-06dc52280492","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_benzin-gazolaj-aremeles","timestamp":"2025. január. 08. 12:08","title":"Újabb áremelés jön a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","shortLead":"Az Nvidia miniatűr szuperszámítógépe leginkább a Mac Minire hasonlít, ám annál sokkal de sokkal erősebb.","id":"20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a9eba2-4322-4f16-9a14-8195c9117947.jpg","index":0,"item":"8f4bb288-6fa7-4370-b8d8-ca58cf012297","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_nvidia-digits-miniatur-szuperszamitogep-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 08. 09:15","title":"Szuperszámítógép mindenkinek: 1000x erősebb egy laptopnál az Nvidia Digits, és az íróasztalán is könnyen elfér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","shortLead":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","id":"20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b.jpg","index":0,"item":"c8a91d7e-ba9d-4fd9-a2a2-6ec1931d832d","keywords":null,"link":"/sport/20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","timestamp":"2025. január. 07. 17:07","title":"Kizárták a legsikeresebb focicsapatot, a Kuangcsou FC-t a kínai bajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]