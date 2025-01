Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","shortLead":"Dél-Korea szerint ez egy újabb provokáció.","id":"20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bcb7007-8f94-4ad5-b052-f9b783ed4bdd.jpg","index":0,"item":"49693331-7aeb-44f1-9c2d-693194c5ecc4","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_Ballisztikus-raketat-lott-ki-Eszak-Korea","timestamp":"2025. január. 06. 08:02","title":"Újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba877d45-65bd-4c12-ae4a-602e0c97fd11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyuri kakas hatalmas űrt hagyott hátra, ugyanis a madárinfluenza miatt egyelőre nem tudták megválasztani utódját. ","shortLead":"Gyuri kakas hatalmas űrt hagyott hátra, ugyanis a madárinfluenza miatt egyelőre nem tudták megválasztani utódját. ","id":"20250106_Roka-kakasszepsegverseny-atok-madarinfluenza-Zala-Kerkabarabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba877d45-65bd-4c12-ae4a-602e0c97fd11.jpg","index":0,"item":"93014d11-e215-429c-bcb8-682f91b0aacc","keywords":null,"link":"/elet/20250106_Roka-kakasszepsegverseny-atok-madarinfluenza-Zala-Kerkabarabas","timestamp":"2025. január. 06. 16:07","title":"Róka vitte el a kerkabarabási kakasszépségverseny tavalyi győztesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírásokkal trükközhettek.","shortLead":"Az aláírásokkal trükközhettek.","id":"20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1c85b-ae2c-45a7-b626-53c67db1390b.jpg","index":0,"item":"d0a5a5f1-a851-4c83-af6d-9aba0bfe8010","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_atlatszo-fidesz-szentes-kepviselo-vademeles-valasztasi-csalas","timestamp":"2025. január. 06. 10:32","title":"Átlátszó: Választási csalás miatt emeltek vádat a Fidesz egyik szentesi képviselője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0414b60-0cf3-428d-b4e2-c5782d43a6e0","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem könnyű szívvel hoztuk meg – mondta az amerikai nagykövet arról, hogy szankciós listára tették Rogán Antalt. ","shortLead":"Nem könnyű szívvel hoztuk meg – mondta az amerikai nagykövet arról, hogy szankciós listára tették Rogán Antalt. ","id":"20250107_Pressman-Rogan-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0414b60-0cf3-428d-b4e2-c5782d43a6e0.jpg","index":0,"item":"f2b35b56-ad32-4849-a88a-2d7b4227ee29","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Pressman-Rogan-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:17","title":"Pressman: „A magyar vezető kormánytisztviselők túl sokáig használták arra a hatalmi pozíciójukat, hogy saját magukat és családjukat gazdagítsák”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Továbbra is központi téma Ausztria a nemzetközi sajtóban: a Financial Timestól a Süddeutsche Zeitungig többen is foglalkoznak azzal, hogy szélsőjobboldali kancellárja lehet az országnak. Európa védelme szempontjából alapvető, hogy Németország újra felfegyverkezzen, írja Gideon Rachman külpolitikai elemző. Kockázatot jelent, ha Meloni lesz Washington európai “összekötője”, írja a Boomberg. William Hague, egykori brit külügyminiszter szerint az Egyesült Államok ma erősebb, mint valaha. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Továbbra is központi téma Ausztria a nemzetközi sajtóban: a Financial Timestól a Süddeutsche Zeitungig többen is...","id":"20250107_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-meloni-trump-musk-egyesult-allamok-oroszorszag-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"be3e89b8-97d8-457d-8faf-593a8dff9d24","keywords":null,"link":"/360/20250107_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-meloni-trump-musk-egyesult-allamok-oroszorszag-putyin","timestamp":"2025. január. 07. 10:30","title":"EUobserver: Ausztriában a politikai közép pártjai kikövezték az utat a szélsőjobb hatalomátvételéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7338e0c3-1281-4100-a20e-b703245ac26b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A park létesítését korábban Lázár János is támogatta, de a terv a vasúti ingatlanok magánkézbe adásával komoly veszélybe került.","shortLead":"A park létesítését korábban Lázár János is támogatta, de a terv a vasúti ingatlanok magánkézbe adásával komoly...","id":"20250106_Terezvaros-is-indul-a-MAV-99-eves-palyazatan-legfeljebb-egymilliardbol-letrehoznak-a-kozparkot-a-Nyugati-mogott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7338e0c3-1281-4100-a20e-b703245ac26b.jpg","index":0,"item":"e3ecd509-a30f-45d5-93e9-a1632defc1f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Terezvaros-is-indul-a-MAV-99-eves-palyazatan-legfeljebb-egymilliardbol-letrehoznak-a-kozparkot-a-Nyugati-mogott","timestamp":"2025. január. 06. 08:09","title":"Terézváros is indul a MÁV 99 éves pályázatán, legfeljebb egymilliárdból létrehoznák a közparkot a Nyugati mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek is nyitva az ablakai.","shortLead":"Nagyon egyszerű magyarázata van annak, miért keletkezik por egy olyan lakásban is, amelyben nem jár senki, és nincsenek...","id":"20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a62c0dc2-3787-4ea2-8a9c-e73f4dd0ce78.jpg","index":0,"item":"3e0f2d69-a291-487f-8ae2-1efd3ae5a01f","keywords":null,"link":"/elet/20250106_hogyan-keletkezik-a-por-zart-lakasban","timestamp":"2025. január. 06. 05:50","title":"Miért gyűlik össze a por akkor is, ha minden ablak zárva van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a rendőrség első körben megalapozatlanul utasította el a budafoki fideszes képviselő ügyében tett feljelentést, mert a HVG cikke alapján nem lehet kizárni a bűncselekmény gyanúját. Csak nyomozással deríthető ki, hogy indokolt volt-e a megbízási jogviszony, valamint az annak alapján kifizetett díj – állítja a vádhatóság. ","shortLead":"Az ügyészség szerint a rendőrség első körben megalapozatlanul utasította el a budafoki fideszes képviselő ügyében tett...","id":"20250106_nyomozas-indoklas-ugyeszseg-rendorseg-budafok-tanacsadoi-szerzodes-krieger-krisztina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bab78a40-cfa1-499c-9aac-9ba81b6ec332.jpg","index":0,"item":"57ec9191-7e56-4ef5-917b-f1960f75570e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_nyomozas-indoklas-ugyeszseg-rendorseg-budafok-tanacsadoi-szerzodes-krieger-krisztina","timestamp":"2025. január. 06. 16:01","title":"Kiderült, miért indult mégis nyomozás a fideszes képviselő 1,1 milliós tanácsadói szerződése ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]