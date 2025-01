Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0b5d43a-a5d4-4bdd-919a-f7bd4984de9c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz vállalással indította el Lázár János az évet: a miniszter bejelentette, hogy júniustól 20 percnél nagyobb késés után visszajár a jegyár fele, buszos rásegítéssel készülnek a nyári főszezonra, és mellékesen azt is elmondta, hogy decemberben a GYSEV-ben még nagyobb tulajdonrészt szerzett a magyar állam, úgyhogy több dunántúli megye teljes hálózatát átadják.","shortLead":"Tíz vállalással indította el Lázár János az évet: a miniszter bejelentette, hogy júniustól 20 percnél nagyobb késés...","id":"20250108_Lazar-Janos-mav-volan-vasut-busz-kozlekedes-keses-jegy-klima-gysev-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0b5d43a-a5d4-4bdd-919a-f7bd4984de9c.jpg","index":0,"item":"6c233a68-47ca-4586-8027-afb78503f73d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Lazar-Janos-mav-volan-vasut-busz-kozlekedes-keses-jegy-klima-gysev-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 11:41","title":"Lázár bejelentette: 20 perc késés után visszajár a vasúti jegyár fele, buszt küldenek nyáron a vonat helyett, ha nincs klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","shortLead":"Első próbálkozásra is elég tetszetős autót hoztak össze a japánok. ","id":"20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b7cd78-36a0-4526-a63e-34e9c61e3a55.jpg","index":0,"item":"2af62bc0-3598-42d7-9b94-b95dde81a657","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Negyvenmillio-forintos-araval-nem-lesz-nepauto-a-Sony-elso-kocsija","timestamp":"2025. január. 07. 20:20","title":"Itt a Sony első autója, kár, hogy 40 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbbab64-1303-4a54-8583-5930fd2f604a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járványig maga vezette a kifőzde konyháját, amit Gerendai Károly készül újranyitni.","shortLead":"A koronavírus-járványig maga vezette a kifőzde konyháját, amit Gerendai Károly készül újranyitni.","id":"20250107_Meghalt-Orban-Sandor-a-Kadar-etkezde-volt-tulajdonosa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddbbab64-1303-4a54-8583-5930fd2f604a.jpg","index":0,"item":"246e2ed1-d7c9-47c1-88d9-553a5345ad7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_Meghalt-Orban-Sandor-a-Kadar-etkezde-volt-tulajdonosa","timestamp":"2025. január. 07. 19:10","title":"Meghalt Orbán Sándor, a Kádár étkezde volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","shortLead":"Hasonló véleményen van David Cornstein, aki Trump korábbi elnöksége alatt volt budapesti nagykövet.","id":"20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"e5374330-4819-4e1f-9226-d36d0fb8ec9e","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_trump-nagykovet-leib-cornstein-rogan-szankcio","timestamp":"2025. január. 08. 10:18","title":"Trump lehetséges budapesti nagykövete szerint szégyen, amit Rogánnal csinálnak most az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Állami támogatás hiányában a korábbiaknál jelentősen kevesebb elektromos autó fogyott a németeknél, de a hibridek egész jól teljesítettek.","shortLead":"Állami támogatás hiányában a korábbiaknál jelentősen kevesebb elektromos autó fogyott a németeknél, de a hibridek egész...","id":"20250108_beszakadt-a-villanyautok-piaca-nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fd405d6-cbd6-4782-9e2a-b28dfc8d31e3.jpg","index":0,"item":"92bb2739-4125-48d3-afcf-d03beee4b122","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_beszakadt-a-villanyautok-piaca-nemetorszagban","timestamp":"2025. január. 08. 08:41","title":"Beszakadt a villanyautók piaca Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db700330-5bf0-40d4-b1e4-a75703a31cfb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A plakát a 80-as években készült videójátékok hangulatát idézi.","shortLead":"A plakát a 80-as években készült videójátékok hangulatát idézi.","id":"20250109_star-wars-sorozat-kobor-alakulat-karpati-tibor-poszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db700330-5bf0-40d4-b1e4-a75703a31cfb.jpg","index":0,"item":"3e94d3b7-d8d0-4102-af28-62b23efa4b22","keywords":null,"link":"/elet/20250109_star-wars-sorozat-kobor-alakulat-karpati-tibor-poszter","timestamp":"2025. január. 09. 15:37","title":"Magyar illusztrátor készített posztert az új Star Wars-sorozathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d58a511-09ef-46bb-bb51-76bfac84d01e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt igazságügyi miniszter 2023 augusztusa óta dolgozik a Közép-európai Akadémiának és tudományos, kutatási munkát végez. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter 2023 augusztusa óta dolgozik a Közép-európai Akadémiának és tudományos, kutatási munkát...","id":"20250107_Varga-Judit-Miskolci-Egyetem-akademia-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d58a511-09ef-46bb-bb51-76bfac84d01e.jpg","index":0,"item":"935eb9df-2d96-43c7-8b23-ff20aae0be6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Varga-Judit-Miskolci-Egyetem-akademia-fizetes","timestamp":"2025. január. 07. 18:13","title":"Varga Judit havonta kétmilliót keres a Miskolci Egyetem akadémiájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","shortLead":"Fő szponzoruk, az Evergrande ingatlanfejlesztő cég csődje óta lejtmenetben van a csapat.","id":"20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44edfc6b-5d7d-4cc1-b8c3-5a2f1bf9568b.jpg","index":0,"item":"c8a91d7e-ba9d-4fd9-a2a2-6ec1931d832d","keywords":null,"link":"/sport/20250107_Guangzhou-FC-kinai-bajnoksag-Kuangcsou-FC","timestamp":"2025. január. 07. 17:07","title":"Kizárták a legsikeresebb focicsapatot, a Kuangcsou FC-t a kínai bajnokságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]