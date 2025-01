Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Darian meg van győződve arról, hogy az apja nemcsak az anyját bántalmazta, hanem őt is. ","shortLead":"Caroline Darian meg van győződve arról, hogy az apja nemcsak az anyját bántalmazta, hanem őt is. ","id":"20250111_gisele-dominique-pelicot-lanya-megszolalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6.jpg","index":0,"item":"3abba5ee-c8ee-4eb5-a8bd-9f37ee5e9e0f","keywords":null,"link":"/elet/20250111_gisele-dominique-pelicot-lanya-megszolalt","timestamp":"2025. január. 11. 10:27","title":"„Az apámnak a börtönben kellene meghalnia” – megszólalt Gisèle és Dominique Pelicot lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad20c129-4666-404b-a9c6-7c73d31cf0a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából négy évtizede ismert a tudomány előtt, hogy van egy fura vegyi anyag az amerikaiak ivóvizében, de a kutatók csak most tudták azonosítani. A hatása még nem tisztázott, de nem kizárt, hogy akár mérgező is lehet.","shortLead":"Nagyjából négy évtizede ismert a tudomány előtt, hogy van egy fura vegyi anyag az amerikaiak ivóvizében, de a kutatók...","id":"20250111_amerikai-ivoviz-klorozas-kloramin-vegyulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad20c129-4666-404b-a9c6-7c73d31cf0a5.jpg","index":0,"item":"5ddb659f-f3b5-40a4-9654-a3a8e1e70a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_amerikai-ivoviz-klorozas-kloramin-vegyulet","timestamp":"2025. január. 11. 08:03","title":"40 éves rejtélyt oldottak meg, titokzatos vegyületet azonosítottak az amerikai ivóvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Huszti Elizának és Huszti Henriettának január 7-én veszett nyoma Aberdeenben.","shortLead":"Huszti Elizának és Huszti Henriettának január 7-én veszett nyoma Aberdeenben.","id":"20250110_magyar-ikerpart-keres-a-rendorseg-skociaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"c84020aa-08c6-4d55-9b26-ca1722555a12","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_magyar-ikerpart-keres-a-rendorseg-skociaban","timestamp":"2025. január. 10. 11:46","title":"Eltűnt magyar ikerpárt keres a rendőrség Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58e93700-20e2-406a-a144-0a02e2e79c8e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyszer használatos, nyálalapú teszteszköz, mesterséges intelligencia alapú értékelés, és már laborba sem kell mennie annak, aki kíváncsi például a stresszhormon-szintjére. Mindezt az Eli Health cég CES 2025 technológiai kiállításon bemutatott újdonsága teszi lehetővé.","shortLead":"Egyszer használatos, nyálalapú teszteszköz, mesterséges intelligencia alapú értékelés, és már laborba sem kell mennie...","id":"20250111_otthoni-hormonmero-teszt-eli-health-hormometer-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58e93700-20e2-406a-a144-0a02e2e79c8e.jpg","index":0,"item":"5cac4327-3458-4e5f-9f13-4d31e7aea3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250111_otthoni-hormonmero-teszt-eli-health-hormometer-ces-2025","timestamp":"2025. január. 11. 10:03","title":"Nem kell laborba mennie: megjelent a hormonszintjeit megmutató otthoni teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","shortLead":"Az igazságos, méltányos és megvalósítható átállás érdekében fogalmazott meg követeléseket a pedagógus-szakszervezet.","id":"20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d5e420c-675e-43f8-95a0-040a65f8483a.jpg","index":0,"item":"131aa0f1-e62e-4338-bb33-f534316a9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_pdsz-ugyfelkapu-dap-atallas-kovetelesek","timestamp":"2025. január. 11. 10:56","title":"Hét követelést tett közzé az Ügyfélkapu+ és a DÁP ügyében a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02","c_author":"Merkantil Bank Zrt.","category":"brandcontent","description":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak be az ágazatot képviselő szereplők egy kerekasztal-beszélgetésen. Az agráreszközök piacán ugyanakkor visszaesés tapasztalható, a szereplők borúlátóak a következő évet illetően. A személyautók esetében a károsanyag-kibocsátási kvótáknak való megfelelés nehezíti a piaci szereplők helyzetét.","shortLead":"Az autófinanszírozásnak köszönhető, hogy pozitív eredményt ért el 2024-ben a magyarországi lízingpiac – erről számoltak...","id":"20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5d04095-b9a8-45bf-b165-403a76ca8f02.jpg","index":0,"item":"6f1b5c01-eb0f-48b5-8807-fdb915786c04","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250108_lizingpiac_autofinanszirozas","timestamp":"2025. január. 10. 07:30","title":"Az ellentmondásos magyar lízingpiac: erősödés az autóknál, gyengélkedés az agrárgépeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert ez magánügy, csak a kínos kérdéseknek akarta elejét venni. Vélemény.","shortLead":"A miniszterelnök nyilván nem véletlenül próbálta a népes indiai kiruccanást titokban tartani. Nem azért, mert...","id":"20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a01d422-8418-4f79-801f-19ee46e1fc20.jpg","index":0,"item":"0db8f566-5490-42a6-bfda-1693cf85313d","keywords":null,"link":"/360/20250110_Tamas-Ervin-Orban-India-maganelet-politika-velemeny","timestamp":"2025. január. 10. 08:00","title":"Tamás Ervin: Orbán Indiában – nem csoda, ha az állampolgárból előbújik a kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől eltérő álláspontot vallókkal szemben szankciót helyez kilátásba.","shortLead":"Senyei György is csatlakozott azokhoz, akik élesen kritizálták a Kúria elnökének levelét. Ebben Varga Zs. az övétől...","id":"20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204326d8-21f5-429c-b8e2-2dd5f00b5399.jpg","index":0,"item":"d4c553fc-6375-49ce-b5a3-da4ef52b6c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_Jogkorlatozast-emleget-es-eliteli-Varga-Zs-Andras-ujevi-koszontojet-az-OBH-elnoke","timestamp":"2025. január. 10. 13:07","title":"Újabb feszültség a NER csúcsbírói között: jogkorlátozást emleget, és elítéli Varga Zs. András újévi köszöntőjét az OBH elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]