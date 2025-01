Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ece55fa1-eb97-4c42-9f28-fe2c0113dd47","c_author":"Lantos László Triceps","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250111_hvg-szombathy-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ece55fa1-eb97-4c42-9f28-fe2c0113dd47.jpg","index":0,"item":"69535b64-2194-45b8-8834-7e9d1bb0d8f7","keywords":null,"link":"/360/20250111_hvg-szombathy-balint","timestamp":"2025. január. 11. 14:30","title":"Kalapács és zászlók – Szombathy Bálint, a magyar neoavantgárd kulcsfigurája emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2820ec-73d0-48c0-9906-33d7ffe3b640","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre több az olyan kutyatulajdonos, aki úgy érzi, számára mindenkinél fontosabb négylábú barátja. A háziállatok, közülük is elsősorban a kutyák szerepe néhány évtized alatt gyökeresen megváltozott, a tudósok szerint eljött a háziasítás új hulláma. Mit mond el a magyar kutyákról és gazdáikról az ELTE etológiai tanszék felmérése, és milyen típusú kutyák kerülhetnek többségbe néhány évtizeden belül?","shortLead":"Egyre több az olyan kutyatulajdonos, aki úgy érzi, számára mindenkinél fontosabb négylábú barátja. A háziállatok...","id":"20250112_hvg-negylabu-gyerek-kutya_valtozo_szerep-uj-haziasitasi-hullam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d2820ec-73d0-48c0-9906-33d7ffe3b640.jpg","index":0,"item":"26bba04a-c8f5-4a8b-b10f-10823cc3c6c1","keywords":null,"link":"/360/20250112_hvg-negylabu-gyerek-kutya_valtozo_szerep-uj-haziasitasi-hullam","timestamp":"2025. január. 12. 15:30","title":"Minden irányba hajlítható, testmeleg plüssállat, ami eltűri, hogy szereted – hogyan lett a kutyából négylábú gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó V12-es Mercedest. Tűz, Csucsu!","shortLead":"Havas körülmények mellett hajtottuk meg a még a 4 tonnás elektromos Hummernél is nehezebb S680 Guardot, az utolsó...","id":"20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e34b13b-2f7a-4549-9fd8-1bf9f827316c.jpg","index":0,"item":"1af815ea-40ab-4765-9def-33d57ac9fb36","keywords":null,"link":"/cegauto/20250111_kek-villogo-pancel-v12-uber-mercedes-s-osztaly-s680-guard-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 11. 18:30","title":"Kék villogó, páncél, V12: kipróbáltuk a 4,2 tonnás kancellári über Mercedes S-osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b8ae40-e892-4fbf-aa91-90764b31bf91","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy harmadik, szintén vagyonos magyar nő pedig netes gyűjtést is indított saját és gyerekei javára, miután mindene elpusztult a kaliforniai tűzvészben.","shortLead":"Egy harmadik, szintén vagyonos magyar nő pedig netes gyűjtést is indított saját és gyerekei javára, miután mindene...","id":"20250112_Leegett-a-Los-Angeles-i-tuzben-egy-magyar-modell-haza-Vajna-Timea-is-pakol-mar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b8ae40-e892-4fbf-aa91-90764b31bf91.jpg","index":0,"item":"6ae41429-dae8-4438-affa-76db9c69bc34","keywords":null,"link":"/elet/20250112_Leegett-a-Los-Angeles-i-tuzben-egy-magyar-modell-haza-Vajna-Timea-is-pakol-mar","timestamp":"2025. január. 12. 12:53","title":"Leégett a Los Angeles-i tűzben egy magyar modell háza, Vajna Tímea is pakol már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","shortLead":"A színész beszélt az alkoholbetegsége mögött meghúzódó személyiségzavarról is. ","id":"20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"9911611e-00b6-4c29-9dfe-09d4a2e1da2d","keywords":null,"link":"/elet/20250111_molnar-gusztav-alkohol-rehab-borderline-szemelyisegzavar","timestamp":"2025. január. 11. 09:40","title":"Molnár Gusztáv a rehabról: Valaki azt mondta, hogy meghalni megyek, valaki pedig azt, hogy nagyon sok szerencsét kíván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","shortLead":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","id":"20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb.jpg","index":0,"item":"6d89174a-1931-4a07-8eb1-33d6663e1a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","timestamp":"2025. január. 12. 10:23","title":"Rózsaszín ragaccsal próbálják megfékezni a Los Angeles-i lángokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","shortLead":"Alapvetően nyugis, felhős, nulla fok feletti napunk lesz, de a Dunántúlon erős, akár viharos szél is kerekedhet.","id":"20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924.jpg","index":0,"item":"fa0cfd6a-ef75-4f2c-97ea-dea3ed98ee91","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Hozaporok-koszonhetnek-be-az-eszakkeleti-csucsokbe-idojaras-vasarnap","timestamp":"2025. január. 12. 08:22","title":"Hózáporok köszönhetnek be az északkeleti csücsökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telitalálat most sem volt. ","shortLead":"Telitalálat most sem volt. ","id":"20250112_Hatos-lotto-nyeremeny-sorsolas-masodik-het-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"aefbbbcc-a58f-41f4-9658-bcc76db14727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Hatos-lotto-nyeremeny-sorsolas-masodik-het-nyeroszamok","timestamp":"2025. január. 12. 16:59","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]