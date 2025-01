Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi önként adta fel magát a rendőrségen.","shortLead":"A férfi önként adta fel magát a rendőrségen.","id":"20250110_fot-feleseg-gyilkossag-birosag-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"a734b927-d1b1-45ab-b900-09383401de43","keywords":null,"link":"/itthon/20250110_fot-feleseg-gyilkossag-birosag-letartoztatas","timestamp":"2025. január. 10. 15:24","title":"Négy hónap házasság után ölte meg feleségét a fóti férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne, csakhogy a videón, amire ezt alapozza, szó sem volt erről.","shortLead":"A világ leggazdagabb embere ott tart, hogy az EU elitje megsemmisítené a német választás eredményét, ha az AfD nyerne...","id":"20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/493db27f-c863-4fb0-ac17-430953ac918e.jpg","index":0,"item":"5314824b-7867-4b26-8a00-33db8b32c2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20250111_Elon-Musk-alhir-fidesz-ep-eu-breton","timestamp":"2025. január. 11. 20:02","title":"Elon Musk egy álhírrel és egy fideszes EP-képviselő postjával támadja az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76360498-2efb-4d66-886c-7b1ff0f09bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Maduro a harmadik elnöki ciklusát kezdte meg a dél-amerikai országban.","shortLead":"Maduro a harmadik elnöki ciklusát kezdte meg a dél-amerikai országban.","id":"20250110_venezuela-nicolas-maduro-beiktatas-egyesult-allamok-dijkituzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76360498-2efb-4d66-886c-7b1ff0f09bce.jpg","index":0,"item":"a170e83c-d384-4f66-8909-b3f40020cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250110_venezuela-nicolas-maduro-beiktatas-egyesult-allamok-dijkituzes","timestamp":"2025. január. 10. 20:11","title":"Az USA 25 millió dolláros díjat tűzött ki Nicolás Maduro venezuelai elnök fejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cde0d8-6759-495f-a970-f60fdc9810f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elemzők 8 és 20 milliárd dollár közé teszik csak a biztosított károk mértékét, nagyot drágulhat a majd biztosítási díj is emiatt. 