[{"available":true,"c_guid":"cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150 ezer embert szólítottak fel a menekülésre.","shortLead":"A tűzvész miatt elhagyott otthonok könnyű prédát jelentenek a bűnözőknek. A lángok terjedése miatt a hatóságok már 150...","id":"20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb990626-0bfc-4c65-ab70-2d02d210cdf2.jpg","index":0,"item":"f9714be4-28eb-4d26-9389-d0a1729ebf07","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tuzoltoknak-oltozott-fosztogatokat-tartoztattak-le-Los-Angelesben","timestamp":"2025. január. 12. 15:54","title":"Tűzoltóknak öltözött fosztogatókat tartóztattak le Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötvenmilliárdos gyártósor jön, a külügyminiszter szerint kutatásfejlesztéssel is fognak foglalkozni.","shortLead":"Ötvenmilliárdos gyártósor jön, a külügyminiszter szerint kutatásfejlesztéssel is fognak foglalkozni.","id":"20250113_szijjarto-peter-xinzhi-kinai-eauto-otvenmilliard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"6028ee0e-a1f6-4177-8afc-c1b82e0186ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szijjarto-peter-xinzhi-kinai-eauto-otvenmilliard","timestamp":"2025. január. 13. 11:18","title":"Újabb kínai elektromos autós nagyberuházás jön Magyarországra, Szijjártó 900 új munkahelyet remél tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Németh András, Szabó Yvette","category":"360","description":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet Európába orosz gáz, amelyet a Moszkvával és az Gazprommal baráti viszonyt ápoló Magyarország oszthat szét.","shortLead":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet...","id":"20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"01883881-25f7-4de4-bb20-f6d954d5cf54","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 13. 09:30","title":"Magyarország az orosz földgáz legnagyobb neppere lett a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz hasonlították, amit az a Mahamat Déby nyert, akivel Orbán is jó kapcsolatot ápol.","shortLead":"A legfontosabb ellenzéki pártok bojkottálták és színjátéknak nevezték az egészet, és a korábbi elnökválasztáshoz...","id":"20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ed23e69-6f88-4978-bcf2-080ef5298b2e.jpg","index":0,"item":"170ce5fd-eca6-4f7c-acff-27d0aa1172b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Csad-parlamenti-valasztas-kormanypart-tobbseg","timestamp":"2025. január. 12. 21:31","title":"A csádi kormánypárt szerezte meg a többséget a parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","id":"20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973.jpg","index":0,"item":"44e84250-90d3-4eac-9d91-2c2de5be4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","timestamp":"2025. január. 13. 08:41","title":"Az első nap 50 ezer új Tesla Model Y-t rendeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","shortLead":"Továbbra is pusztít a madárinfluenza Magyarországon. ","id":"20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbedcc8-7c0e-4f76-ac6b-fcd4f1b4c080.jpg","index":0,"item":"0dda961e-953e-4322-99c9-ca0a39ddee81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_Madarinfluenza-ludtelep-Hajdu-Bihar-Nebih","timestamp":"2025. január. 13. 17:52","title":"3800 ludat kellett megölni Hajdú-Biharban, mert kitört a madárinfluenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d6a508-46aa-43fa-a5b5-f36d32638c09","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Először fordult elő ilyen. ","shortLead":"Először fordult elő ilyen. ","id":"20250113_tesla-audi-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0d6a508-46aa-43fa-a5b5-f36d32638c09.jpg","index":0,"item":"8131ba92-93b0-4ac3-b372-04134c2f4f9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_tesla-audi-eladas","timestamp":"2025. január. 13. 14:25","title":"Több autót adott el tavaly a Tesla, mint az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","shortLead":"Két óra alatt tudták kiszabadítani a járművet. ","id":"20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf7f202-76a5-409c-851b-cb480095b0c4.jpg","index":0,"item":"09dcff4b-1db5-4ed4-8316-3b463b5f875f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_toltesrol-kellett-menteni-kamiont-Ausztriaban","timestamp":"2025. január. 13. 08:19","title":"Magyar kamion rekedt egy osztrák gáton, mert a navit követte a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]