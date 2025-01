Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","shortLead":"A habos anyag lelassítja a tüzek terjedését.","id":"20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b866c192-1217-469d-bdc8-2b8b445cfecb.jpg","index":0,"item":"6d89174a-1931-4a07-8eb1-33d6663e1a1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Rozsaszin-ragaccsal-probaljak-megfekezni-a-Los-Angeles-i-langokat","timestamp":"2025. január. 12. 10:23","title":"Rózsaszín ragaccsal próbálják megfékezni a Los Angeles-i lángokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1772d6-7e3a-4d4d-9075-6a5e2a64d55f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250112_nato-internet-olvasas-hatasa-az-agyra-facebook-tenyellenorzes-los-angeles-tuzek-nyalminta-kieges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b1772d6-7e3a-4d4d-9075-6a5e2a64d55f.jpg","index":0,"item":"8eca0a56-8026-4035-9270-e864e36add0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_nato-internet-olvasas-hatasa-az-agyra-facebook-tenyellenorzes-los-angeles-tuzek-nyalminta-kieges","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Ez történt: Bejelentették a NATO újfajta internetét, és baj van, ha be is kapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet majd megállítani.","shortLead":"Amerikai kutatók szimulációi szerint az antarktiszi jég folyamatos olvadása olyan körforgáshoz vezethet, amit nem lehet...","id":"20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45f29535-c76d-4938-b2b3-fcd24cf27e2e.jpg","index":0,"item":"7178aff5-b7bf-436c-a715-057c5d72901c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_antarktisz-aktiv-vulkan-jegolvadas-klimavaltozas","timestamp":"2025. január. 13. 18:03","title":"100 aktív vulkán van az antarktiszi jég alatt, a globális felmelegedés elszabadíthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NIS azért került szankciós listára, mert több mint 56 százalékban orosz tulajdonban van.","shortLead":"A NIS azért került szankciós listára, mert több mint 56 százalékban orosz tulajdonban van.","id":"20250112_Szijjarto-szerint-durvan-dragulhatnak-az-uzemanyagok-a-regionkban-miutan-az-USA-a-szerb-nemzeti-olajceget-is-szankcionalta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"8a7921ca-bc5e-4459-89dc-195ff3fe9f38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Szijjarto-szerint-durvan-dragulhatnak-az-uzemanyagok-a-regionkban-miutan-az-USA-a-szerb-nemzeti-olajceget-is-szankcionalta","timestamp":"2025. január. 12. 11:24","title":"Szijjártó szerint durván drágulhatnak az üzemanyagok a régiónkban, miután az USA a szerb nemzeti olajcéget is szankcionálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","shortLead":"Az olasz fotós korábban a Benetton kreatív igazgatója volt.","id":"20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a7694b-eed5-41c3-a0f4-4ba6bb54db84.jpg","index":0,"item":"ee654f43-8d17-41e1-a05f-99c18144ec39","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_toscani-halalhir-benetton-fotos","timestamp":"2025. január. 13. 08:11","title":"82 éves korában elhunyt a provokatív reklámkampányairól ismert Oliviero Toscani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban. Most pedig él a vételi opciós jogával, hogy részesedését 35 százalékra növelve – 267 milliárd koreai von kifizetésével – a cég legnagyobb részvényesévé váljon. A Rainbow Robotics leányvállalatként kerül be a Samsung konszolidált pénzügyi kimutatásaiba. A cél a humanoid robotok fejlesztésének felgyorsítása.","shortLead":"A Samsung először 2023-ban szerzett 14,7 százalékos részesedést a dél-koreai Rainbow Robotics robotikai vállalatban...","id":"20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84b10427-1d12-4a63-a6d7-c77051b15a4f.jpg","index":0,"item":"b6b597b7-518f-40ef-9e25-5490af1886f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_rainbow-robotics-samsung-jovo-robotikai-hivatala","timestamp":"2025. január. 12. 10:03","title":"A Samsung kifizet 73 500 000 000 forintot és létrehozta a Jövő Robotikai Hivatalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e22523-bf44-4297-b3fa-e4419244b614","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A budapesti bajnokok kiestek.","shortLead":"A budapesti bajnokok kiestek.","id":"20250112_Nyert-a-cimvedo-Szabalenka-az-Australian-Openen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22523-bf44-4297-b3fa-e4419244b614.jpg","index":0,"item":"3d807294-c742-4eb1-8d2b-b57ad7a4621b","keywords":null,"link":"/sport/20250112_Nyert-a-cimvedo-Szabalenka-az-Australian-Openen","timestamp":"2025. január. 12. 13:41","title":"Nyert a címvédő Szabalenka az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi Hazánk.","shortLead":"A voksoláson, amely alacsony részvétellel és a Tisza párt nélkül zajlott, stabilan a második helyre jött fel a Mi...","id":"20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa25fe4-7716-4be7-a7a2-8ab39bf8c162.jpg","index":0,"item":"6de0792e-8bf0-4e91-bb48-e7b639b37fb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Tolnai-idokozi-valasztas-Fidesz-Mi-Hazank-Tisza-orszaggyulesi-voksolas-ebx","timestamp":"2025. január. 12. 20:01","title":"Bejött a papírforma: a Fidesz jelöltje nyerte a tolnai időközi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]