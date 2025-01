Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"401fec53-0319-4c72-b93d-9a6b7922f6e3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig csak Szentkirályi Alexandra osztott meg fotókat arról, hogy tárgyalt a miniszterrel az ügyről, de azt nem tudni, mire jutottak.","shortLead":"Eddig csak Szentkirályi Alexandra osztott meg fotókat arról, hogy tárgyalt a miniszterrel az ügyről, de azt nem tudni...","id":"20250115_mohu-lomtalanitas-kormany-onkormanyzatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401fec53-0319-4c72-b93d-9a6b7922f6e3.jpg","index":0,"item":"80dfb3b9-6b46-4dd4-9327-29cc24646182","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_mohu-lomtalanitas-kormany-onkormanyzatok","timestamp":"2025. január. 15. 17:10","title":"A kormány szerint mindent megtesznek azért, hogy az önkormányzatok bevonásával alakítsák át a lomtalanítás rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40053f7d-307c-4500-8a2e-878df0d364fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan csak átmenetileg, de van, ahol majd felszakadozik a felhőzet.","shortLead":"Ugyan csak átmenetileg, de van, ahol majd felszakadozik a felhőzet.","id":"20250115_Havazasra-es-havas-esore-is-lehet-szamitani-szerdan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40053f7d-307c-4500-8a2e-878df0d364fe.jpg","index":0,"item":"bc616f03-9392-40e5-870b-df62c0b3a0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Havazasra-es-havas-esore-is-lehet-szamitani-szerdan","timestamp":"2025. január. 15. 06:53","title":"Havazásra és havas esőre is lehet számítani szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mától e-mailben is kérheti a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódot, ha be szeretne lépni az Ügyfélkapu+ szolgáltatásba.","shortLead":"Mától e-mailben is kérheti a kétfaktoros azonosításhoz szükséges kódot, ha be szeretne lépni az Ügyfélkapu...","id":"20250114_ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-kod-keres-emailben-idomsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3.jpg","index":0,"item":"f2c98846-96d1-4fda-bd5f-0d990446055c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_ugyfelkapu-plusz-ketfaktoros-azonositas-kod-keres-emailben-idomsoft","timestamp":"2025. január. 14. 14:43","title":"Nem kell a mobil, már e-mailes belépési módszert is választhat az Ügyfélkapu+-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89277ed-786f-40a2-8df5-b1393acdb0e8","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mi történik érzelmi szinten a gyermekünkben, ha túl bizalmas viszonyt alakítunk ki vele? Hogyan változik meg a kapcsolatunk, ha túl szoros, nem a korának megfelelő érzelmi kapcsolódás jön létre, és ártunk-e vagy használunk azzal, ha mindent „őszintén”, már-már túl őszintén megosztunk vele?","shortLead":"Mi történik érzelmi szinten a gyermekünkben, ha túl bizalmas viszonyt alakítunk ki vele? Hogyan változik meg...","id":"20250114_Ezert-artalmas-ha-a-gyerekem-a-lelki-tarsam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89277ed-786f-40a2-8df5-b1393acdb0e8.jpg","index":0,"item":"0b9488af-96ca-4eb4-ac14-4c6a430fb16f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250114_Ezert-artalmas-ha-a-gyerekem-a-lelki-tarsam","timestamp":"2025. január. 14. 12:46","title":"Ezért ártalmas, ha a gyerekem a lelki társam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81041176-0c49-41b1-9db8-2a5927ce331f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Igaz, hogy legálisak, de a szeszes italok veszélyesebbek, mint jó néhány tiltott drog. Hogyan járul hozzá az etanol a rákos sejtek elburjánzásához, és milyen szerveknél járul hozzá leginkább a daganatos betegségek kialakulásához? És vajon sikerülhet-e az alkoholtól úgy elriasztani az embereket, mint a dohányzástól? ","shortLead":"Igaz, hogy legálisak, de a szeszes italok veszélyesebbek, mint jó néhány tiltott drog. Hogyan járul hozzá az etanol...","id":"20250114_alkohol-veszelyesseg-figyelmeztetes-drogok-rangsora-WHO-surgeon-general-David-Nutt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81041176-0c49-41b1-9db8-2a5927ce331f.jpg","index":0,"item":"47ae9ba6-ea31-4874-bd13-3944fbee4511","keywords":null,"link":"/360/20250114_alkohol-veszelyesseg-figyelmeztetes-drogok-rangsora-WHO-surgeon-general-David-Nutt","timestamp":"2025. január. 14. 12:00","title":"Kialakulhat-e mellrák napi egy pohár szeszes italtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszlányból Budapestre induló szerelvény hibásodott meg.","shortLead":"Az Oroszlányból Budapestre induló szerelvény hibásodott meg.","id":"20250114_mav-tatabanya-lerobbant-vonat-gyaloglas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"5fa790f7-d2ec-4550-be2d-08d1a8096521","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_mav-tatabanya-lerobbant-vonat-gyaloglas","timestamp":"2025. január. 14. 10:39","title":"Napi MÁV: Elromlott a vonat, az utasok a sínen sétáltak be az állomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","shortLead":"A teljes büdzsé 2,2 milliárd forint, azaz a legtöbb pénz a tartozások rendezésére megy.","id":"20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f24de68-5f18-434e-82c9-875d01e0f2cb.jpg","index":0,"item":"74aab2d5-3f2e-4adf-967f-b6158f3792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_Csaknem-14-milliard-forintot-kap-adossagrendezesre-a-roma-onkormanyzat","timestamp":"2025. január. 15. 07:24","title":"Csaknem 1,4 milliárd forintot kap adósságrendezésre a roma önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a99556-58df-4e93-9efc-f3e2e074c21d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő 98 éves volt.","shortLead":"A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő 98 éves volt.","id":"20250114_Meghalt-Bekes-Itala-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a99556-58df-4e93-9efc-f3e2e074c21d.jpg","index":0,"item":"4beb1dd8-3c75-4c41-a2af-7b4d884ea79f","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Meghalt-Bekes-Itala-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 16:39","title":"Meghalt Békés Itala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]