Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","shortLead":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","id":"20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c.jpg","index":0,"item":"9442f2d5-441d-49e3-a010-ba97cc2a9057","keywords":null,"link":"/elet/20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","timestamp":"2025. január. 15. 11:03","title":"Előrejelzés: kitart a gyenge havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét.","shortLead":"A férfi korábban azt nyilatkozta, hogy vállalja a felelősséget, gyanúsítottként viszont már nem ismerte el bűnösségét.","id":"20250115_gyerekbantalmazo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"3e33baa3-ae86-48d3-b900-d882301f35b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_gyerekbantalmazo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. január. 15. 10:27","title":"Február végén áll bíróság elé a kalandtáborban kisgyereket bántalmazó karateedző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81041176-0c49-41b1-9db8-2a5927ce331f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Igaz, hogy legálisak, de a szeszes italok veszélyesebbek, mint jó néhány tiltott drog. Hogyan járul hozzá az etanol a rákos sejtek elburjánzásához, és milyen szerveknél járul hozzá leginkább a daganatos betegségek kialakulásához? És vajon sikerülhet-e az alkoholtól úgy elriasztani az embereket, mint a dohányzástól? ","shortLead":"Igaz, hogy legálisak, de a szeszes italok veszélyesebbek, mint jó néhány tiltott drog. Hogyan járul hozzá az etanol...","id":"20250114_alkohol-veszelyesseg-figyelmeztetes-drogok-rangsora-WHO-surgeon-general-David-Nutt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81041176-0c49-41b1-9db8-2a5927ce331f.jpg","index":0,"item":"47ae9ba6-ea31-4874-bd13-3944fbee4511","keywords":null,"link":"/360/20250114_alkohol-veszelyesseg-figyelmeztetes-drogok-rangsora-WHO-surgeon-general-David-Nutt","timestamp":"2025. január. 14. 12:00","title":"Kialakulhat-e mellrák napi egy pohár szeszes italtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","shortLead":"Horváth Richárd a Facebookon közzétett posztjában arról ír, hogy a városvezetéssel senki sem egyeztetett.","id":"20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"54f15548-a2fa-4a5a-b411-4787f67d0006","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Hatvan-polgarmesterenek-elfelejtettek-szolni-hogy-kinai-gyar-epul-a-varosban","timestamp":"2025. január. 15. 09:46","title":"Hatvan polgármesterének elfelejtettek szólni, hogy kínai gyár épül a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db46e406-a6f8-4f8f-9832-6e7cd2754d23","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor problémát találtak az amerikai élelmiszer-biztonsági hivatal szakemberei a Taylor Farmsnál. Az innen érkezett, E. colival fertőzött nyers hagyma számos embert betegített meg, egy ember meg is halt.","shortLead":"Egy sor problémát találtak az amerikai élelmiszer-biztonsági hivatal szakemberei a Taylor Farmsnál. Az innen érkezett...","id":"20250114_mcdonalds-e-coli-fertozes-hagymabeszallito-vizsgalat-fda-taylor-farms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db46e406-a6f8-4f8f-9832-6e7cd2754d23.jpg","index":0,"item":"6a2bbe87-8e1d-43a9-a7a5-7f8908860b48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_mcdonalds-e-coli-fertozes-hagymabeszallito-vizsgalat-fda-taylor-farms","timestamp":"2025. január. 14. 09:03","title":"Mocskos eszközök, minimális higiénia – élelmiszer-biztonsági horrort találtak a McDonald's amerikai hagymabeszállítójánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült túlszárnyalni.","shortLead":"Már 2023-ban is rekordot döntöttek a Horvátországban nyaraló magyarok, 2024-ben aztán ezt a rekordot is sikerült...","id":"20250114_magyar-turista-Horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11294cd0-0272-4540-8099-db5cf5f6ab6d.jpg","index":0,"item":"fadd0ff7-d716-422f-903c-86ccd125c56a","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_magyar-turista-Horvatorszag","timestamp":"2025. január. 14. 14:18","title":"Soha nem ment még ennyi magyar turista Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90700a12-53b9-41a2-9780-dfa094338006","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Remek osztályzatokat kapott a magyar középpályás, ám a labdával való játékát valamennyi angol oldal hiányolta.","shortLead":"Remek osztályzatokat kapott a magyar középpályás, ám a labdával való játékát valamennyi angol oldal hiányolta.","id":"20250115_Szoboszlai-Dominik-a-Liverpool-egyik-legjobbja-volt-a-Nottingham-elleni-rangadon-az-angol-sajto-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90700a12-53b9-41a2-9780-dfa094338006.jpg","index":0,"item":"ae69c532-83bf-44b9-bd88-63f671519c79","keywords":null,"link":"/sport/20250115_Szoboszlai-Dominik-a-Liverpool-egyik-legjobbja-volt-a-Nottingham-elleni-rangadon-az-angol-sajto-szerint","timestamp":"2025. január. 15. 00:22","title":"Szoboszlai Dominik a Liverpool egyik legjobbja volt a Nottingham elleni rangadón az angol sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","shortLead":"Jelen állás szerint a jövő hét közepén tudjuk meg, idén kit jelölnek Oscar-díjra.","id":"20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ed635a-13ae-4010-907f-470e30cca65f.jpg","index":0,"item":"de5f2d1c-22cc-4ba8-a10f-0c851aace890","keywords":null,"link":"/kultura/20250114_Los-Angeles-tuzvesz-Oscar-jeloles-halasztas","timestamp":"2025. január. 14. 11:08","title":"A Los Angeles-i tűzvész miatt ismét elhalasztották az Oscar-jelölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]