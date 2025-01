Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról, hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban. ","shortLead":"Egy életvitelszerűen autózó embert kérdeztünk az úton tapasztalható legjobb és legrosszabb helyzetekről, illetve arról...","id":"20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de771bfe-1426-4f5a-8367-4c6642613973.jpg","index":0,"item":"5ffb32e9-2406-483d-b368-d0b6f73d0bc4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241217_fordmagyarorszag_Ford_Puma_vezetestechnika_autovezetes","timestamp":"2025. január. 16. 19:30","title":"Hogyan lehet ép ésszel megúszni a közlekedést a nagyvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"5e02e2c8-7217-44cd-96de-9cdf9e729427","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A végig szoros csata utolsó pillanataiban mentettek pontot Lékai Mátéék.","shortLead":"A végig szoros csata utolsó pillanataiban mentettek pontot Lékai Mátéék.","id":"20250115_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-ferfi-valogatott-macedonia-csoportmeccs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e02e2c8-7217-44cd-96de-9cdf9e729427.jpg","index":0,"item":"16ec9d58-a15d-4dfc-85e8-07cc4ce4669b","keywords":null,"link":"/sport/20250115_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-ferfi-valogatott-macedonia-csoportmeccs-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 22:15","title":"Kézilabda-vb: döntetlenre futotta az észak-macedónok ellen a magyar válogatottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A SpaceX egy teljesen megújult egységet indított útnak a Starship hetedik tesztjén magyar idő szerint csütörtök késő este, ám az nem sokkal az indulás után felrobbant. Egy időre még a légiforgalmat is terelni kellett.","shortLead":"A SpaceX egy teljesen megújult egységet indított útnak a Starship hetedik tesztjén magyar idő szerint csütörtök késő...","id":"20250117_spacex-starship-robbanas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa1825f0-eb51-49bb-a71c-a0e494026944.jpg","index":0,"item":"1dab25ae-6082-4736-81df-385c280d8ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_spacex-starship-robbanas-video","timestamp":"2025. január. 17. 09:37","title":"Óriásit robbant a SpaceX Starshipje, záporoztak az égből az alkatrészek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82962c81-a070-4fa2-bfaa-2692ce91eda6","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Miért pont az ingatlan.com lett a hazai ingatlanhirdetések meghatározó platformja? Mennyire fontosak a Temu hirdetései a hazai oldalaknak? Hogyan szerezték meg az egykori Adevinta-cégeket a norvég tulajdonostól? Miért nem sikerült az ingatlan.com-nak belépni a horvát piacra? Mi lesz az ingatlanközvetítői szakma jövője? Miért jó, ha a kollégák pontosan ismerik egymás fizetését? Egyebek között erről kérdeztük Keleti Józsefet, az ingatlan.com és a Használtautó.hu mögött álló, a Jófogásban is tulajdonos United Platforms vezérigazgatóját.","shortLead":"Miért pont az ingatlan.com lett a hazai ingatlanhirdetések meghatározó platformja? Mennyire fontosak a Temu hirdetései...","id":"20250117_keleti-jozsef-ingatlancom-hasznaltauto-jofogas-vatera-united-platforms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82962c81-a070-4fa2-bfaa-2692ce91eda6.jpg","index":0,"item":"779fd120-d627-4113-b7b9-b1b419c43696","keywords":null,"link":"/360/20250117_keleti-jozsef-ingatlancom-hasznaltauto-jofogas-vatera-united-platforms","timestamp":"2025. január. 17. 12:00","title":"Keleti József vezérigazgató: A Temu nem jelent konkurenciát a Jófogásnak és testvércégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ec7cfe-9006-44d1-a370-b53fa9d3c888","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A megválasztott amerikai elnök is óvatosabban fogalmaz egy ideje.","shortLead":"A megválasztott amerikai elnök is óvatosabban fogalmaz egy ideje.","id":"20250115_trump-elnokseg-orosz-ukran-haboru-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62ec7cfe-9006-44d1-a370-b53fa9d3c888.jpg","index":0,"item":"7dcf7ed7-6f00-4476-83ff-858567b0f428","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_trump-elnokseg-orosz-ukran-haboru-lezaras","timestamp":"2025. január. 15. 13:57","title":"Már tanácsadói sem gondolják, hogy Trump az elnöksége első napján lezárja az orosz–ukrán háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636f0e3c-cf48-41ce-bdea-6aea3d34c46d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rózsa András január 28-án várja a tárcavezetőt Rákosrendezőn.","shortLead":"Rózsa András január 28-án várja a tárcavezetőt Rákosrendezőn.","id":"20250116_zuglo-rakosrendezo-illegalis-szemettelep-rozsa-andras-polgarmester-lazar-janos-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/636f0e3c-cf48-41ce-bdea-6aea3d34c46d.jpg","index":0,"item":"1f601176-70b4-4343-8901-0ab572f60d51","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_zuglo-rakosrendezo-illegalis-szemettelep-rozsa-andras-polgarmester-lazar-janos-miniszter","timestamp":"2025. január. 16. 15:35","title":"Illegális szemétlerakat van a MÁV területén, közös bejárásra hívta Lázár Jánost a zuglói polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","shortLead":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","id":"20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"9176ce5f-7d88-453d-b29f-e4371aea5ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","timestamp":"2025. január. 15. 21:47","title":"A brit miniszterelnök: így lehet jobb jövőt biztosítani az izraeli és a palesztin népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","shortLead":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","id":"20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"ef23bd64-0354-4363-a9ee-ba787d16c729","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","timestamp":"2025. január. 15. 20:55","title":"Elítélték azt a fiatalt, aki megerőszakolta az iskolatársát Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]