Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy balatoni szállásadó 17 vendégéről készített rejtett kamerás felvételeket. Amikor a rendőrök lecsaptak rá, 400 gyerekpornóképet is találtak.","shortLead":"Egy balatoni szállásadó 17 vendégéről készített rejtett kamerás felvételeket. Amikor a rendőrök lecsaptak rá, 400...","id":"20201221_kukkolo_vademeles_rejtett_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a01ab6-377c-474b-80b9-0349a4050408","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_kukkolo_vademeles_rejtett_kamera","timestamp":"2020. december. 21. 10:43","title":"Vádat emeltek a vendégeit rejtett kamerával kukkoló szállásadó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","shortLead":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","id":"20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0163c8-ca38-4523-889a-7f4d315cf337","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","timestamp":"2020. december. 20. 21:10","title":"Tűz volt egy tízemeletes panelházban Kaszásdűlőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f57b713-6500-4b61-8173-7b94c611ad0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alumíniumból és fából készült a Sneci nevű lakóhajó, amit Bene Tamás álmodott meg. ","shortLead":"Alumíniumból és fából készült a Sneci nevű lakóhajó, amit Bene Tamás álmodott meg. ","id":"20201222_magyar_epitesz_tiszai_lakohajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f57b713-6500-4b61-8173-7b94c611ad0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6bfbb2-333e-4254-8718-f166826a508c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201222_magyar_epitesz_tiszai_lakohajo","timestamp":"2020. december. 22. 12:45","title":"Az egyik legismertebb építészeti lap is beszámolt a tiszai lakóhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35740c6-4ab0-4627-961c-4a55b796efd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayStation 5 világszerte hiánycikk, a rajongók pedig türelmetlenül várják, hogy újabb készletek érkezzenek a boltokba. Egy amerikai Walmart-áruházban elszabadultak az indulatok.","shortLead":"A PlayStation 5 világszerte hiánycikk, a rajongók pedig türelmetlenül várják, hogy újabb készletek érkezzenek...","id":"20201222_playstation_5_ps5_verekedes_konzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b35740c6-4ab0-4627-961c-4a55b796efd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c2e11-cf69-44f4-99f4-f6bcd18bc5e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_playstation_5_ps5_verekedes_konzol","timestamp":"2020. december. 22. 09:45","title":"Egymást püfölte két nő egy PlayStation 5 miatt Amerikában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","shortLead":"A vízügyesek szerint évekbe telik elérni a szennyezés előtti állapotot.","id":"20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079ed10f-959a-409c-8b67-1583809bd03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3b864-92ae-4dd0-b468-8fa865cec35b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201221_olajszennyezes_szennyezes_rackeve_soroksar_duna_szigetszentmiklos","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"400 ezer kiló veszélyes hulladékot szedtek össze a ráckevei Duna-ágnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","shortLead":"Az ifjú lemezlovas még frissítőket is vitt a vendégeinek. ","id":"20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b199b90-a1c3-4e92-8603-21380bf01906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7a6419-1ab2-4df1-9c81-731557462f77","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Tizenket_eves_kisfiu_iskola_rave_dj_vece_buli","timestamp":"2020. december. 21. 12:26","title":"Illegális bulit szervezett egy 12 éves DJ egy iskolai vécébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9708f8be-669b-42ad-8149-cbe243800d77","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizedik videóban Gloviczki Bernát Örkény István egyik egyperces novelláját olvassa fel. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201220_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_10_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9708f8be-669b-42ad-8149-cbe243800d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc44231f-6370-448a-bb8c-89c6e1c08daa","keywords":null,"link":"/kultura/20201220_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_10_resz","timestamp":"2020. december. 20. 18:05","title":"„Két napig voltam pocsolya, zokszó nélkül tűrve a sértéseket\" – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e12e97-01bc-4330-8cd1-ef4bccc55148","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Novák Károly Eduárd nyolc éve, Londonban nyert pályakerékpárban.","shortLead":"Novák Károly Eduárd nyolc éve, Londonban nyert pályakerékpárban.","id":"20201222_novak_karoly_eduard_paralimpiai_bajnok_sportminiszter_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4e12e97-01bc-4330-8cd1-ef4bccc55148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc739f7-19dc-4b41-9e88-78b0be11c7c5","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_novak_karoly_eduard_paralimpiai_bajnok_sportminiszter_jelolt","timestamp":"2020. december. 22. 13:44","title":"Paralimpiai bajnokot jelöl sportminiszternek az RMDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]