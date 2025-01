Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4517fbb-bd6f-48b7-a8b8-bf168c633909","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Rowenta S240 AI többek közt a mesterséges intelligenciát is beveti az otthonunk tisztábbá tételéért folytatott harcban. Kipróbáltuk, hogyan teljesít a gyakorlatban a felmosásra is képes legújabb robotporszívó.","shortLead":"A Rowenta S240 AI többek közt a mesterséges intelligenciát is beveti az otthonunk tisztábbá tételéért folytatott...","id":"20250118_lezer-kamera-ai-rowenta-s240-okos-robotporszivo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4517fbb-bd6f-48b7-a8b8-bf168c633909.jpg","index":0,"item":"2d185e1b-f44f-421d-a470-f4e21b69c616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_lezer-kamera-ai-rowenta-s240-okos-robotporszivo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. január. 18. 12:03","title":"Lézer, kamera és MI: teszten a Rowenta legokosabb robotporszívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","shortLead":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","id":"20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"dcd45b7e-2e20-4a78-b57a-af8066a4ec05","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","timestamp":"2025. január. 16. 18:58","title":"Holtan találtak egy hatgyerekes anyát körömi otthonában, a rendőrség szerint a haláleset rendkívülinek minősíthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Itamár Bengvír bejelentette, hogy lemond, ha Netanjahu kabinetje ratifikálja a tűzszünetet. A túszalkut „a Hamásznak való behódolásnak” tartja.","shortLead":"Itamár Bengvír bejelentette, hogy lemond, ha Netanjahu kabinetje ratifikálja a tűzszünetet. A túszalkut „a Hamásznak...","id":"20250116_Izrael-szelsojobboldali-nemzetvedelmi-minisztere-lemondassal-fenyegetozik-a-gazai-tuzszuneti-megallapodas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"8029fa32-cf5b-4033-b80a-3796afd90428","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Izrael-szelsojobboldali-nemzetvedelmi-minisztere-lemondassal-fenyegetozik-a-gazai-tuzszuneti-megallapodas-miatt","timestamp":"2025. január. 16. 21:47","title":"Izrael szélsőjobboldali nemzetvédelmi minisztere lemondással fenyegetőzik a gázai tűzszüneti megállapodás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A menekültügyi szabályok be nem tartása miatt született elmarasztaló ítélet végre nem hajtása miatt kapták, de ez csak a legújabb részlet.","shortLead":"A menekültügyi szabályok be nem tartása miatt született elmarasztaló ítélet végre nem hajtása miatt kapták, de ez csak...","id":"20250117_menekultugyi-birsag-orban-kormany-europai-bizottsag-fizetesi-felszolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7091f9c8-b532-461d-9ad7-6b34610e4545.jpg","index":0,"item":"0ebd9147-0d81-48f6-a853-ddc82d11e81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_menekultugyi-birsag-orban-kormany-europai-bizottsag-fizetesi-felszolitas","timestamp":"2025. január. 17. 11:20","title":"60 millió eurós bírságról jött az újabb fizetési felszólítás a kormánynak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","shortLead":"Egy embert feszítővágóval szabadítottak ki az egyik roncsból.","id":"20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ab3dfbec-e327-450e-acd3-94fa205b94be","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_baleset-karambol-busz-auto-91-fout-jaszapati","timestamp":"2025. január. 17. 06:56","title":"Busz és autó ütközött a 31-es főúton Jászapátinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a82f67-dab2-4d9a-afbc-62118190a371","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google az elmúlt évtizedekben egybeforrt az internetes kereséssel. Szakértők régóta mondják, hogy ez nem fog örökké tartani – és most már jelek is látszódnak.","shortLead":"A Google az elmúlt évtizedekben egybeforrt az internetes kereséssel. Szakértők régóta mondják, hogy ez nem fog örökké...","id":"20250116_google-internetes-kereso-globalis-piaci-reszesedes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90a82f67-dab2-4d9a-afbc-62118190a371.jpg","index":0,"item":"468bdd8f-b25a-4e80-b4d1-7448222b9016","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_google-internetes-kereso-globalis-piaci-reszesedes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 16. 17:03","title":"10 éve nem történt ilyen: 90% alá zuhant a Google kereső piaci részesedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korrupció, pénz, haverok, ablakon kizuhanás – új klippel jelentkezett Majka, amiben igazságszérum után nyilatkozik egy diktátor.","shortLead":"Korrupció, pénz, haverok, ablakon kizuhanás – új klippel jelentkezett Majka, amiben igazságszérum után...","id":"20250118_Nagyobbak-lettunk-mint-egy-gyulekezet-csak-szidnom-kellett-a-melegeket-Majka-kitalal-Bindzsisztan-miniszterelnokekent","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"73978366-c369-4d14-849e-e1eea0958a06","keywords":null,"link":"/elet/20250118_Nagyobbak-lettunk-mint-egy-gyulekezet-csak-szidnom-kellett-a-melegeket-Majka-kitalal-Bindzsisztan-miniszterelnokekent","timestamp":"2025. január. 18. 09:46","title":"„Nagyobbak lettünk, mint egy gyülekezet, csak szidnom kellett a melegeket” – Majka kitálal Bindzsisztán miniszterelnökeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő erőszak háborús feszültséget szít, az összecsapások mindennaposak.","shortLead":"A Pakisztán által létrehozott afgán Talibán komoly biztonsági fenyegetéssé vált Iszlámábád számára. A határon átívelő...","id":"20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc93c2b6-5061-4a75-9414-4193767a8f0d.jpg","index":0,"item":"7b11252a-e11e-43dd-87de-02c7c8c4b189","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-afganisztan-pakisztan-taliban-fegyveres-osszecsapasok","timestamp":"2025. január. 17. 14:55","title":"Halálzóna lett a pakisztáni–afgán határvidék a tálibok megerősödése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]